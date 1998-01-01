Новости Новогодние туры за рубеж – туроператоры подводят итоги продаж Наши эксперты рассказали об основных тенденциях нынешнего новогоднего спроса на выездных направлениях

Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России: - В этом году на Новый год за рубеж поедут отдыхать из Москвы 150 тыс. человек — в те страны, куда есть чартерная перевозка. В этом году нам впервые удалось посчитать эту цифру. Мы видим, что этот год успешнее прошлого, так как число выезжающих за рубеж увеличилось. общем, по подсчетам туроператоров, спрос на зарубежный отдых в этом году на новогодние каникулы вырос на 20%, а на внутрироссийских маршрутах – лишь на 10-15%. На первом месте по новогоднему спросу на выездных направлениях в этом году Таиланд, что объясняется тем, что это безвизовое направление с демократичными ценами. Плюс туда летят на отдых не только из Москвы, но и из городов, расположенных за Уралом. В прошлом году было то же самое. Отсутствие Египта серьезно сказывается на рейтинге самых популярных направлений. В пятерке самых популярных направлений также ОАЭ, Вьетнам, Доминикана и Израиль. Несмотря на то, что последние недели в Израиле были проблемы и есть некоторое снижение объемов бронирования на новогодние каникулы, он все равно в пятерке самых продаваемых на Новый год. Яна Кучегура, специалист по связям с общественностью компании «Анекс Тур»: - Мы наблюдаем увеличение спроса на новогодние праздники в среднем более чем на 20%. Наиболее популярные направления на этот период у наших клиентов Таиланд, ОАЭ и Вьетнам. Популярность этих направлений связанна с высоким сервисом и привлекательностью направлений, доступностью как финансовой, так и обширной чартерной программой, а также отсутствием необходимости оформления визы. По нашим наблюдениям новогодние продажи имеют хорошую глубину, реализация пакетов даже превосходит наши ожидания. Можем также отметить стабильный спрос на направления Карибского бассейна, Индия и горнолыжная Андорра. Наиболее популярный тип размещения – DBL. Артур Мурадян, генеральный директор компании Space Travel: - В конце ноября мы отмечали умеренный спрос на предновогодние даты и каникулы, но уже через неделю начался шквал, туристам приходилось принимать компромиссное решение и брать не то, что они хотели сначала - либо платить дороже, либо сокращать поездку, снижать уровень отеля или менять даты. Многие в этих условиях переносили отдых на февраль, чтобы не переплачивать. Очень быстро были проданы все новогодние блоки на Мальдивы, хорошо продавались и Бали, несмотря на продолжающееся извержение вулкана. В общем, спрос по всем направлениям аналогичен прошлому году, при этом очень хорошо продавались туры на 2-9 января. Иван Ушаков, генеральный директор компании «Миракль»: - На новогодние даты уже в начале декабря у нас было продано. Уже не было ни перелетов, ни мест в отелях, как по дальним направлениям, так и по экскурсионке. Остались только дорогие туры в центральную Америку. Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «Арт-тур»: - На Новый год мы продавали много туров в ОАЭ. После отмены виз это направление стало очень востребованным у российских туристов. В отелях уже есть дефицит номеров, ведь в Арабские Эмираты едут туристы и из других стран. Авиаперевозки при этом на Новый год достаточно. На втором месте – Мальдивы и другие острова Индийского океана. Это luxury - направление, с большим потоком возвратных туристов. На третьем – Азия - Бали, Таиланд, Вьетнам. Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию компании Skyscanner в России: - По данным Skyscanner, доля новогодних зарубежных направлений, как и в прошлом году, составила треть от общего числа бронирований авиабилетов. Неизменной останется и тройка лидеров: отдыхать на праздники наши клиенты полетят в Прагу, Бангкок и Мюнхен. Вслед за этими традиционно любимыми городами в рейтинге расположились Рим и Милан. Также в десятку вошли Баку, давно полюбившийся россиянам Тбилиси и теплые Дубай, Стамбул и Пхукет. Интересно, что, по сравнению с прошлым годом, спрос на полеты в Баку увеличился более чем в три раза, а в Стамбул – почти в два. Отмечу, что новогодний интерес россиян к ближнему зарубежью – один из ключевых туристических трендов последних лет. Логично, что, открыв для себя привлекательность грузинской столицы, россияне, уже побывавшие в Тбилиси, ищут другие интересные места для отпуска. Отличной альтернативой для них становится Баку, который предлагает разнообразные форматы отдыха, прекрасную кавказскую кухню, безвизовый въезд и общение на родном русском языке. Одной из причин роста популярности направления являются доступные цены на авиабилеты. Александр Тепляков, специалист отдела развития и коммуникаций с партнерами DANKO Travel: - На Новый год DANKO Travel, кроме регулярных направлений, предлагает своим клиентам два чартерных новогодних направления из Москвы и регионов: Италия и Финляндия. На данный момент все полностью распродано. Из блочных направлений можно выделить Прагу, Лондон, Осло, Мюнхен, Овду и Тель-Авив - 95% по этим направлениям продано. Особой популярностью пользуется у нас западноевропейское направление, особенно новогодние сити-туры в Прагу, Рим, Венецию, Верону, Париж, Лондон и Копенгаген. Среди горнолыжных новогодних направлений особенно востребованы Италия - у нас выполняются чартерные рейсы в Верону, а также Финляндия. Все рейсы и гарантированные номера в отелях закрываются, «горения» нет. Хороший спрос также на новогоднюю Прибалтику, чему способствуют недорогая стоимость туров цена и хорошие экскурсионные возможности региона. Отмечу, что с каждым годом туристы становятся все более требовательными и в этом году на Новый год чаще всего останавливают свой выбор отелях 3-5*. Желая в период праздников минимизировать сложности на месте, многие стали заказывать расширенное медицинское страхование, аренду автомобилей, индивидуальные трансфер и экскурсии. /TOURBUS.RU

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