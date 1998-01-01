Новости Ситуация с туристами компании «Матрешка-Тур» нормализуется «Мартешка Тур» вернула всех своих туристов, задержавшихся на Хайнане и обещает, что новых отмен новогодних чартерных программ не будет

Все клиенты туроператора "Матрешка-Тур", задержавшиеся на китайском острове Хайнань из-за отмены чартерной программы авиакомпании "Икар", вернулись в Санкт-Петербург, сообщила директор по маркетингу компании Елена Бутенко, на которую ссылается «Интерфакс». Напомним, что с начала декабря туроператор "Матрешка-Тур" организовывал рейсы из Петербурга на Хайнань с посадкой в Красноярске. Туроператор заключил договор с авиакомпанией "Икар", которая получила допуск на полеты с российской стороны, но не получила – с китайской. В результате чартерная программа была отменена, из-за чего почти полторы сотни клиентов компании на прошлой неделе не смогли вовремя вернуться домой. "Все 140 человек, чей отпуск неожиданно продлился из-за отказа авиационных властей Китая в слотах для самолета, который должен был забрать их 22 декабря из аэропорта Хайкоу, вылетели с острова Хайнань. На 10:00 вторника 106 человек уже успели добраться до Петербурга. Следующая группа людей – в составе 24 человека – прибывает из Ухани рейсом авиакомпании iFly в 14:40. И последние 10 человек приземлятся в Пулково ночью, в 0:10", — сообщила г-жа Бутенко. По словам Елены Бутенко, на данный момент на Хайнане находятся 55 туристов "Матрешки", отпуск которых заканчивается во вторник. Им сегодня предстоит пройти ту же процедуру с получением новых выездных виз, что и предыдущим туристам. Она напомнила, что проблемы у туристов возникли из-за того, что на остров они прилетели прямыми рейсами по групповым визам, по которым нельзя попасть в материковый Китай. "Часть из них уже вчера открепились от групповой визы, но из-за окончания рабочего времени миграционной службы не успели получить новые визы. Туроператор "Матрешка-Тур" планирует уже сегодня вечером отправить группу туристов из 31 человека авиакомпанией Hainan Airlines сначала в Пекин, а уже оттуда – в Санкт-Петербург (время прибытия – 27 декабря в 20:15). Остальные 24 человека предположительно отправятся домой завтра – билеты им будут приобретены сразу после получения виз", — добавила представитель компании. Она подчеркнула, что туроператор сейчас работает круглосуточно. Кроме того, запланированные компанией «Матрешка-Тур» шесть новогодних программ – в Чехию, Венгрию, Турцию (Стамбул), Грузию, Азербайджан, а также железнодорожный тур в Великий Устюг с 3 по 5 января – будут выполнены в полном объеме, - сообщает РСТ. «В связи с ситуацией на Хайнане нам звонят сейчас агентства и интересуются судьбой новогодних программ. Сообщаем, что никаких новых изменений не будет. А ситуация с вывозом туристов с китайского курорта хоть и затянулась, но практически решена и никак не отразится на наших дальнейших планах», – цитирует РСТ Елену Бутенко. Напомним, что в то же время в воскресенье компания сообщила об «отмене с 24 декабря 2017 г. по 3 марта 2018 г. рейсов по маршруту Петербург – Овда – Петербург. Данная мера является вынужденной в связи с форс-мажорной ситуацией, с которой мы столкнулись при реализации полетной программы на Хайнань».

При этом компания пообещала, что «возврат средств по аннулированным турам будет производиться в рамках заключенных договорных отношений и установленных законодательством». Кроме того, позднее в воскресенье «Матрешка-Тур» проинформировала партнеров и туристов об отмене новогодних рейсов (на 28 декабря, 3 и 10 января) по маршруту Петербург – София. «Данная мера является вынужденной и обусловлена низкой загрузкой рейсов, а также усугубляется форс-мажорной ситуацией, с которой мы столкнулись при реализации полетной программы на остров Хайнань», – сообщил оператор. В результате отмены рейсов не состоятся туры на горнолыжные курорты Банско, Боровец и Пампорово, а вернуть туристам деньги оператор также обещает в установленном законом порядке. /TOURBUS.RU

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