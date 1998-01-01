Новости Софи Лорен отправила в первый круиз «следующий за солнцем» лайнер MSC Seaside В ходе торжественной церемонии, прошедшей в Майами, компания MSC Cruises объявила о новых крупных благотворительных проектах

В конце минувшей недели в Майами состоялась великолепная церемония, посвященная наречению MSC Seaside – «лайнера, который следует за солнцем». Хозяйкой церемонии стала легендарная кинодива Софи Лорен, крестная мать всех судов MSC Cruises. MSC Seaside, один из самых современных и инновационных лайнеров в круизной индустрии, стал вторым судном компании, сошедшим с судоверфи за последние шесть месяцев, и одним из 12 мегалайнеров, которые появятся на свет за период с 2017 по 2026 годы. По словам генерального директора MSC Cruises Пьерфранческо Ваго, «наречение MSC Seaside – поворотный момент для MSC Cruises и круизной индустрии в целом. Этот лайнер стал первым в ряду пяти лайнеров нового прототипа, которые были разработаны за период с 2003 года – с тех пор, как мы стали частью этого рынка. Лайнер был построен в соответствии с инновационной концепцией и уже стал эталоном в круизной индустрии. Суда класса Seaside уникальны – еще никогда море не было так близко. При этом мы расширяем границы технологии, позволяющей обеспечить нашим гостям комфортный отдых – такое под силу только круизной компании с опытом морского судоходства более 300 лет. Лайнер MSC Seaside стал воплощением наших честолюбивых стремлений в Северной Америке. Североамериканский регион – это краеугольный камень стратегии нашего международного развития. Это будет один из трех лайнеров MSC Cruises – MSC Seaside, MSC Meraviglia и MSC Divina – порт приписки которого находится в Майами, причем каждый из этих лайнеров является представителем новейшего класса судов. Это означает, что, получив статус круизной компании номер один в Европе и закрепившись на лидирующих позициях в других регионах, мы стремимся к тому, чтобы прочно занять свою нишу на североамериканском рынке». Кроме того, сегодня компания MSC Cruises объявила о двух новых проектах специально для MSC Seaside и североамериканского рынка. Один из них – сотрудничество с фондом Андреа Бочелли (АБФ). В рамках проекта гости MSC Cruises своими пожертвованиями поддержат деятельность АБФ на Гаити, одной из самых бедных стран в мире, которая переживает сегодня небывалые трудности. Как отметил великий певец Андреа Бочелли: «Море – это свобода; море – это хранитель удивительных сокровищ; море дает ответы на вопросы, которые помогают нам расти. Быть артистом означает быть исследователем. Поэтому я счастлив, что на борту будет звучать моя музыка, а самое главное – здесь будут звучать голоса детей, участников проекта «Голоса Гаити», которые заражают своих слушателей счастьем и энтузиазмом. Этот хор стал плодом одного из образовательных проектов фонда, который носит мое имя, в Гаити и за его пределами». Кроме того, сегодня компания MSC Cruises объявила о том, что именитый ресторатор Джо Бастианич, писатель, телезвезда и владелец тридцати успешных ресторанов во всем мире, в том числе Babbo в Нью-Йорке, а также DelPosto и Carnevino в Лас-Вегасе, пополнит список прославленных шеф-поваров и рестораторов, которые сотрудничают с MSC Cruises, и создаст авторское блюдо специально для MSC Seaside, которое станет частью элегантного вечернего меню. Изюминка MSC Cruises – изысканная международная кухня. Вниманию гостей MSC Seaside предлагается шесть тематических ресторанов, в которых представлены кухни со всего мира. Один из этих ресторанов представляет новый кулинарный проект от шеф-повара паназиатской кухни Роя Ямагучи, создателя Asian Market Kitchen – новой концепции азиатской кухни в стиле фьюжн. Для того чтобы отпраздновать начало деятельности MSC Seaside, международная круизная компания с головным офисом в Швейцарии провела в порту крупномасштабное мероприятие, отдав дань морским традициям. Среди присутствующих были гости со всего мира, в том числе местные власти, партнеры по круизному бизнесу, а также представители средств массовой информации США. На церемонии наречения присутствовали звезды индустрии развлечений – свои самые популярные хиты исполнил Рики Мартин. Среди почетных гостей церемонии можно отметить легенду футбола, защитника Галереи славы Дэна Марино, в течение 17 лет выступавшего за клуб «Майами Долфинс». Финалом вечерних мероприятий стала древняя традиция – в тот момент, когда официально прозвучало имя нового лайнера MSC Seaside, о борт судна была разбита бутылка шампанского. Как всегда, роль крестной матери выполнила София Лорен. Одна из самых знаменитых итальянских актрис стала крестной двенадцатому судну MSC Cruises. Без преувеличения, блистательная кинодива стала частью семьи MSC Cruises. Но главной звездой вечера стал именно лайнер MSC Seaside. На лайнере представлена развлекательная программа мирового уровня, несколько тематических ресторанов, великолепный спа, инфраструктура для семей с детьми, яхт клуб (MSC Yacht Club) и разнообразные помещения на открытом воздухе. Круглый год, начиная с 23 декабря, MSC Seaside осуществляет круизную навигацию из Майами в Карибском море, предлагая своим гостями маршруты протяженностью семь ночей по Восточным и Западным Карибам. /TOURBUS.RU Напоминаем, что традиционный ФЕСТИВАЛЬ КРУИЗОВ пройдет в 2018 году в двух российских столицах: 21 февраля - Санкт-Петербург

27 февраля – Москва До встречи на главном профессиональном событии отечественного круизного рынка!

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка