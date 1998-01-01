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Все новогодние чартерные программы одобрены Росавиацией

Туроператоры уверены, что сбоев в чартерных программах, запланированных на зимние праздники, не будет

Росавиация одобрила новогодние программы туроператоров, поскольку все авиакомпании выполнили требования нового регламента о допуске к чартерным рейсам, - сообщила вчера вечером Ассоциация туроператоров России.

Напомним, что ранее в этом месяце рабочая группа Росавиации приняла решение о необходимости сокращения чартерных программ шести авиакомпаний в новогодний период. Так, чартерная программа полетов AZUR air должна была быть скорректирована перевозчиком в сторону уменьшения на 15%, программа «Роял Флайт» - на 5%.

В адрес остальных компаний Росавиация направила уведомления о необходимости сокращения программы полетов: «Якутия» - на 30%, «Саратовские авиалинии» - на 30%, «Икар» - на 20%, «Северный Ветер» - на 30%.

Как сообщил участник рабочей группы - гендиректор туроператора «Випсервис» Дмитрий Горин, такое решение стало результатом применения новых, более жестких, правил допуска авиакомпаний к чартерным рейсам, которые вступили в силу с 4 декабря.

«Допуски рассматриваются в ежедневном режиме за две недели до предполагаемых дат вылета. Согласование на 292 рейса уже получено, с 20 декабря будут рассматриваться январские рейсы», - пояснил эксперт.

Он добавил, что решение Росавиации не стало сюрпризом для туроператоров, и ряд корректировок уже были внесены в полетные программы ранее: «На текущих продажах решение Росавиации не скажется. Все туроператоры рассчитывают свои программы под реальные объемы, и на данный момент все участники рынка сообщили о готовности выполнить свои обязательства по реализованным турам в полном объеме».

Как сообщил вчера г-н Горин, все авиакомпании выполнили требования нового регламента о допуске к чартерным рейсам и скорректировали свои новогодние программы.

«Менять программу в рамках реализованных туров нам не пришлось. Авиакомпании выполнили все требования Росавиации, новогодние рейсы одобрены», - подтвердила гендиректор туроператора «Пегас Туристик» Анна Подгорная.

Представители туроператора ANEX Tour также подтвердили информацию о том, что новогодние программы компании на крыльях AZUR air одобрены Росавиацией.

Сокращений реализованных полетных программ не проводилось – таким образом туристов, купивших туры произведенные технические изменения в программах не коснутся, - подчеркнули в АТОР.

/TOURBUS.RU