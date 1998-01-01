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Туроператор "Жемчужная река" отменяет рейсы во Вьетнам, но обещает возобновить полетную программу на Хайнань/ Ростуризм рекомендует туристам быть осторожными в связи с тайфуном во Вьетнаме/ МИД РФ cоветует избегать мест массового скопления людей в Каталонии

Туроператор "Жемчужная река" отменяет рейсы во Вьетнам, но обещает возобновить полетную программу на Хайнань

Туроператор "Жемчужная река" планирует возобновить полетную программу на китайский остров Хайнань после получения разрешения от авиационных властей КНР, говорится в сегодняшнем сообщении компании.

Напомним, что ранее туроператор отменил чартерные рейсы из городов России в Хайкоу (остров Хайнань) в период с 23 декабря 2017 года по 10 января 2018 года из-за решения китайских авиационных властей, которые не дали подтверждение слотов для авиакомпании "Икар" на период с 21 по 25 декабря включительно. В качестве альтернативы туристам предложили Нячанг (Вьетнам, аэропорт Камрань). Однако ранее сегодня стало известно, что туроператор отменил рейсы в Камрань с 24 декабря 2017 года по 1 января 2018 года.

"В связи с распоряжением государственных регулирующих органов власти о минимизации рисков сбойных ситуаций в период новогодних праздников туристический оператор "Жемчужная река" принял решение об отмене альтернативной программы во Вьетнам", — сообщает компания.

Туроператор предлагает туристам выбор: аннулирование тура с полным возвратом денежных средств или перебронирование тура на любые даты.

"На текущий момент финансовое состояние компании стабильно. Денежных средств достаточно и для возвратов туристам, и для дальнейшего развития бизнеса", — отмечает туроператор.

Ростуризм рекомендовал туристам быть осторожными в связи с тайфуном во Вьетнаме

Ростуризм рекомендовал российским туристам соблюдать меры предосторожности в связи с тайфуном во Вьетнаме, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

По информации ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ), тайфун "Тембин" пройдет через южную часть Вьетнама 25-26 декабря. Он затронет провинции Бария-Вунгтау, Тиензянг, Бенче, Чавинь, Шокчанг, Баклиеу, Камау, Киензянг и город Хошимин. Возможны ливневые дожди и сильный ветер.

"Федеральное агентство по туризму призывает российских туристов, находящихся во Вьетнаме или планирующих поездки в страну, учитывать данную информацию и соблюдать необходимые меры предосторожности", — говорится в сообщении Ростуризма.

МИД РФ рекомендует российским туристам избегать мест массового скопления людей в Каталонии

В Каталонии возможны столкновения с полицией из-за демонстраций в Барселоне по итогам внеочередных региональных выборов, сообщает сегодня ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"Испания – в ближайшее время не исключено продолжение демонстраций в городе Барселона по итогам внеочередных региональных выборов в Каталонии; возможны столкновения с полицией", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Ведомство рекомендует избегать мест массового скопления людей.

/TOURBUS.RU