Новости Рождество на Святой земле в этом году отмечает на 20% больше туристов В Министерстве туризма Израиля нам рассказали, как проходят в этом году рождественские праздники в паломнических центрах страны

Как сообщили нашему порталу в Министерстве туризма Израиля, здесь в этом году в продолжающихся сегодня на Святой земле Рождественских празднованиях принимают десятки тысяч паломников со всего мира. В прошлом году страну посетили 1,537 млн туристов из христианских стран (не считая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров), из которых 120 тыс. – с целью паломничества. Согласно прогнозам и общей тенденции роста турпотока в страну, в этом году в дни Рождества Христова страну посетило уже на 20% больше паломников, чем годом ранее. Стоит отметить, что в среднем 23% путешественников прибывают в Израиль с целью религиозного туризма по святым местам. Большинство христиан во время поездок посещают Иерусалим, 40% – Тель-Авив - Яффа. Самые популярные достопримечательности для паломников - Храм Гроба Господня, Еврейский квартал Старого города, Стена Плача, Виа Долороса, Масличная гора, Капернаум, Базилика Благовещения и Город Давида. В дни рождественских праздников Израиль предлагает туристам и паломникам посетить самые разнообразные праздничные и религиозные мероприятия и проникнуться духом праздника. Так, в Хайфе в этом месяце уже в 24-й раз отмечается уникальное мероприятие – фестиваль «Праздник праздников». Он сочетает в себе традиции трех религий: иудаизма, христианства и ислама. Мероприятия «Праздника праздников» проводятся в выходные и символизируют ценность жизни в мире и гармонии, обоюдное уважение ко всем религиям, проповедуемым в Хайфе, единую жизнь и судьбу жителей города. Во время «Праздника праздников» гости могут посетить различные ярмарки, попробовать национальные кулинарные блюда, послушать музыкальные выступления этнических коллективов, концерты-литургии в храмах, выступления уличных театров, пятничные шоу в концертном зале «Бейт Хагефен», а также посетить выставки «Праздника праздников» в галереях в районе фестивального центра. В Назарете в субботу днем прошел традиционный парад через главную улицу города в Базилику Благовещения с участием тысяч представителей местных молодежных организаций и иерархов христианских церквей, а в шесть вечера состоялся фейерверк в честь начала праздника, организованный Министерством туризма Израиля. Вчера вечером в Назарете прошла главная рождественская месса у Базилики Благовещения. В здании Юношеской христианской ассоциации (YMCA) в Иерусалиме, которое было построено в 1878 году и является одной из достопримечательностей города, вчера прошел концерт, на котором рождественские песни исполнялись вместе со зрителями. А сегодня отель American Colony Hotel предлагает туристам большой рождественский обеденный фуршет. Кроме того, с трех часов дня воскресенья и до трех часов ночи сегодняшнего дня (в канун и день Рождества Христова) каждые 30 минут из Иерусалима в Вифлеем (находящийся на территории Палестинской автономии) курсировали бесплатные шаттлы. Кстати, как сообщает сегодня 9-й канал ТВ Израиля, согласно последним данным, сейчас в Израиле живут около 170 тысяч христиан – это 2% всего населения страны. 78% из них – арабы, остальные 22% (порядка 37 тысяч человек) – члены семей репатриантов-евреев, в основном приехавших из бывших советских республик. Больше всего христиан проживает в Назарете (Нацерете) – 22 тысячи, в Хайфе – 15,5 тысячи, в Иерусалиме – 12,5 тысячи и Шфараме – 10 тысяч. /TOURBUS.RU

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