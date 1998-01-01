Новости Где отпразднуют Новый год туристы-патриоты? Эксперты внутрироссийского туррынка рассказали об изменениях новогоднего спроса в этом сезоне

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе Ростуризма, "в этом году лидирующие позиции среди новогодних направлений занимают Краснодарский край (53,2% запросов на туры по России) и Крым (30,65%). На третьем месте расположились Москва и Московская область (4,9%). Кроме того, россияне поедут в Республику Карелия (2,25%) и Санкт-Петербург (1,4%)". В ведомстве отметили, что доля продаж авиабилетов по российским направлениям на данный момент составляет 61%, по международным – 39%. "При этом средняя цена полетов по России составляет 7,5 тыс. рублей, что почти на 60% дешевле стоимости авиабилетов на международных направлениях (18 тыс. рублей)", — отметили в Ростуризме. Среди самых популярных городов на новогодние каникулы в ведомстве назвали Сочи, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Симферополь и Ростов-на-Дону. "Кроме того, традиционно популярны новогодние туры в Великий Устюг в гости к Деду Морозу", — рассказали в Ростуризме. В свою очередь, генеральный директор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин в беседе с нами отметил, что «Дельфин – это московская компания, поэтому наш рейтинг новогодних продаж – тоже московский. На первом месте у нас сейчас традиционно идет Подмосковье. Рост продаж составляет 20-25% по отношению к прошлому году. Новогоднее Подмосковье популярно, потому что расходы на транспорт здесь практически нулевые, тогда как равноценный отдых в Красной Поляне обойдется в несколько десятков тысяч на семью. На втором месте – Санкт-Петербург, что тоже традиционно. Рост - 10% по отношению к 2016 году. На третьем месте – горнолыжный Сочи (Красная Поляна). На четвертом – Сочи прибрежный. Бронируют хорошие отели с хорошей инфраструктурой. Перелет туда-обратно еще недавно стоил 6-7 тыс. рублей, но цены очень быстро растут. На пятом месте – прием в Москве. Увеличение продаж здесь скромное – 3-5%. Все-таки Москва – это дорогой город для россиян, даже несмотря на то, что отели снижают цены на начало января. Ведь зарплаты у людей не растут, количество семей, которые могут позволить себе две поездки в год, падает и туристы концентрируются в основном на летнем отдыхе. Также в этом году хорошо продавался Великий Устюг, но там ограниченное количество перевозки, поэтому весь объем уже давно заполнен. Исполнительный директор кампании «Роза ветров» Ирина Глазкова отмечает, что в ее компании «всё продается хуже, чем в прошлом году, так как платежеспособность населения падает. Туристы предпочитают вкладываться в пляжный отдых. Лучше всего покупают туры в Москву, Санкт-Петербург, Казань и горнолыжный Сочи. Однако в «Розе Хутор» отмечается дефицит недорого размещения». Генеральный директор туркомпании «Орфей» Михаил Романов отметил, в свою очередь: «Наш продукт – это экскурсионные туры по России. Их судьба не очень хороша - турист идет в обход турфирм. Турфирма уже не нужна такому туристу, 80% сами организуют свой тур. Общая тенденция по рынку экскурсионных туров – снижение продаж на 50%. Это касается и новогодних туров». Руководитель группы внутреннего туризма туристической кампании «Ванд» Ирина Астахова отмечает, что «на Золотом кольце на Новый год еще есть места в большинстве городов, кроме Костромы. В минувшем году, кстати, на первом месте по новогоднему спросу у нас был Мышкин. А самые дорогие туры в этом году - в Суздаль, он продается медленнее всего. При этом туры непосредственно с встречей Нового года традиционно продаются хуже, чем последующие зимние каникулы». Как рассказал нам Александр Сизинцев, генеральный директор интернет-сервиса Biletix, «самыми популярными внутренними направлениями на период новогодних праздников у нас являются Сочи, Минеральные Воды, Симферополь, Екатеринбург и Красноярск. При этом количество проданных авиабилетов в Сочи, самое популярное зимнее направление среди российских туристов, сохраняется на прошлогоднем уровне: продажи в Сочи выросли на 0,3%. Если в прошлом году распределение авиабилетов по внутренним и российским направлениям составляло 57% и 43%, то в этом году – 51% и 49% соответственно. При этом стоимость авиабилетов по внутренним направлениям снизилась на 8% - с 7460 до 6902 руб.». Наконец, по словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, в рейтинге внутрироссийских новогодних туров в этом году «лидер – Сочи, как город прибытия и место остановки туристов. Мы видим тенденцию перераспределения спроса. В прошлом году горнолыжники останавливались ближе к курортам Красной Поляны, в этом – растет спрос на размещение в Имеретинской долине, откуда туристов будут возить на трассы курортов". На остальных российских направлениях, по ее словам, заметно снижение объемов бронирования. Петербург, Москва, Казань, Золотое кольцо продаются хуже, чем год назад. При этом, по словам Майи Ломидзе, «по предварительной оценке, спрос на внутреннем рынке снизился в уходящем году примерно на 1-3% по сравнению с прошлым годом. Такая цифра объясняется подсчетом совокупного потока как самостоятельных, так и организованных туристов. Если же мы берем только организованный сегмент на большинстве направлений, то снижение спроса составило более 10%». /TOURBUS.RU

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