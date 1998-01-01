Новости Первый круизный теплоход проекта PV300VD будет носить имя Петра Великого Продолжается строительство первого за 60 лет отечественного пятипалубного круизного судна класса «река-море»

"Все флаги в гости будут к нам", - такие слова поэт вложил в уста великого реформатора, создателя Российского флота и основателя новой столицы Петра Великого. По этому неслучайно именно его имя теперь будет носить строящийся первый теплоход нового проекта PV300VD - пятипалубное круизное судно класса «река-море» пассажировместимостью более 300 человек. Подобные суда не строились в нашей стране уже почти 60 лет. Торжественная церемония закладки круизного пассажирского судна состоялась 15 августа 2016 г. на судостроительном заводе «Лотос», а сдача теплохода в эксплуатацию планируется весной 2019 года. Решение о присвоении имени было принято на совете директоров Московского речного пароходства на минувшей неделе. Район плавания нового теплохода – реки и озера европейской части России, бассейны Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного морей, то есть именно там, где три сотни лет назад особенно ярко проявились организаторские и полководческие таланты Петра Первого. Это будет современный круизный лайнер для рек и прибрежных морей России, который даст возможность совершить водное путешествие по выбранному маршруту по европейской части страны с заходом в порты, в которых будут проводитьс. пешие и автобусные экскурсии. Новый круизный лайнер обещает туристам комфорт пятизвездочной гостиницы с возможностью реализации самых различных форм досуга на борту самого судна (бары, дискотеки, купание в бассейне, фитнес, просмотр фильмов, общение с друзьями, походы в ресторан с открытой кухней и т.п., вплоть до игры в казино в условиях международных вод). Концепт PV300VD спроектирован как «плавучая гостиница» с устройством полноценных балконов-террас, носовым обзорным салоном и «солнечной» палубой из двух частей. Общая площадь кают составляет от 16 до 43 кв. м каждая, включая балкон (как правило, каюты двухместные). Новый теплоход будет работать на линии Москва — Санкт-Петербург, а также совершать рейсы Москва — Ростов-на-Дону — Севастополь — Сочи, Астрахань — порты Каспия. Теплоход специально заказывался компанией под проект каспийских круизов, так как по классификации Морского инженерного бюро это судно относится к классу «Волго-Дон макс». /TOURBUS.RU Напоминаем, что традиционный ФЕСТИВАЛЬ КРУИЗОВ пройдет в 2018 году в двух российских столицах: 21 февраля - Санкт-Петербург

27 февраля – Москва До встречи на главном профессиональном событии отечественного круизного рынка!

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