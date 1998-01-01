Половина жителей российских мегаполисов хотела бы уехать в турпоездку на предстоящие зимние праздники

Компания Ernst & Young выяснила, куда отправятся на новогодние праздники жители городов-миллионников

Россияне адаптировались к текущим экономическим условиям и стремятся проводить праздники активно, несмотря на бюджетные ограничения. Таковы результаты нового ежегодного исследования компании Ernst & Young «Предпочтения и планы жителей городов-миллионников России в отношении проведения новогодних праздников». Независимо от типа отдыха прослеживается тенденция к сокращению расходов на турпоездки за счет снижения затрат на проживание или уменьшения срока пребывания на курорте.

Исследование было проведено путем онлайн-анкетирования, в котором приняли участие около 1500 жителей городов-миллионников по всей России.

По сравнению с результатами 2016 года Новый год в России стали отмечать более активно: совокупно 53% опрошенных в этом году (против 43% в 2016) предпочли турпоездку домашнему празднику. Доля тех, кто планирует остаться дома, повышается с понижением дохода – от 36% среди людей с высоким доходом до 80% в категории с низким доходом.

Вне зависимости от возраста и уровня дохода, среди жителей России по-прежнему наиболее популярен культурно-познавательный туризм. По сравнению с 2016 годом на 4% больше опрошенных предпочли поездку по России (73%) зарубежному туризму (27%). Доля зарубежных поездок выше среди людей с высоким достатком и молодежи.

Распределение предпочтений относительно экскурсионных поездок в значительной степени совпадает с результатами опроса 2016 года: в качестве наиболее популярного зарубежного направления названа Европа (74%), меньшее число респондентов отправятся в Северную Америку (4%) и в Азию (10%). Что касается путешествий по России, 31% поездок приходится на Москву и Санкт-Петербург, 16% – на города Золотого кольца.

Те, кто предпочитает зарубежные экскурсионные поездки отечественным, полагают, что в России неоправданно высокие цены на такой отдых (59%), более низкий уровень сервиса (54%), а также менее комфортные условия проживания (39%). Только 21% опрошенных в данной категории принципиально не рассматривают поездки по России, поскольку могут позволить себе отдых за границей.

Наиболее популярным направлением для пляжного отдыха в новогодние каникулы, как и в 2016 году, стала Азия (45%). Таиланд является абсолютным лидером по привлечению российских туристов: его посетят около 25% предпочитающих пляжный отдых. Существенно более востребованным направлением в 2017 году стали Объединенные Арабские Эмираты: туда в 2017 году отправятся 11% респондентов в соответствующей категории, что на 6% больше по сравнению с показателем 2016 года.

По результатам опроса в 2017 году наблюдается тенденция к уменьшению среднего бюджета пляжного отдыха: 33% респондентов в данной категории планируют потратить 30-60 тыс. рублей в среднем в расчете на человека, и 29% респондентов – 60-100 тыс.

Среди туристов, планирующих пляжный отдых за границей в новогодние праздники, около 60% рассматривают возможность посетить морские курорты России в сезон – это на 10% меньше показателей предыдущего года. Доля участников, принципиально не рассматривающих российские приморские курорты, выросла на 7% и составила 38%. В то же время наблюдается интересная тенденция: если в 2016 году доля путешественников, считающих, что уровень сервиса в России ниже, чем за рубежом, составляла 52%, то в 2017 их количество снизилось на 11% и составило 41%. Сейчас они придают больше значение благоприятному климату и оптимальному соотношению цены и качества зарубежных курортов по сравнению с отечественными.

Предпочтения респондентов в области горнолыжного туризма за прошедший год существенно не изменились: 61% опрошенных планируют поездку на Новый год на российский курорт, 28% – на европейский, 7% собираются в страны ближнего зарубежья, 4% – в другие места.

Самым популярным горнолыжным направлением в России по-прежнему остается Красная Поляна (35%). 16% планирующих покататься на горных лыжах в России выберут другие курорты Кавказа – Приэльбрусье, Домбай.

Результаты исследования указывают на то, что жители России регулярно или неоднократно посещают горнолыжные курорты, что требует покупки собственного инвентаря и является дополнительным подтверждением устойчиво растущего спроса на качественную инфраструктуру. Так, существенно выросла доля тех, кто использует собственное оборудование и практически не проявляет интереса к сопутствующим услугам на курорте: 32% от числа горнолыжников в 2017 году против 22% в 2016 году. В соответствии с этой тенденцией снизилась и доля опрошенных спортсменов, пользующихся прокатным оборудованием, – с 62% в 2016 году до 57% в 2017 году.

В числе основных факторов привлекательности российских горнолыжных курортов респонденты отметили природно-климатические условия (55%) и преимущества определенного места отдыха (42%), а также более прагматические аспекты, такие как приемлемый уровень цен на поездку в целом (46%) и транспортная доступность (41%).

По сравнению с результатами опроса 2016 года заметен рост интереса к оздоровительному туризму более молодой аудитории: из числа респондентов, планирующих совершить такую поездку, туристы в возрасте от 25 до 34 лет составляют 37%.

/TOURBUS.RU