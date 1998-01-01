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Пять туроператоров выходят из "Турпомощи"/ Глава МИД Украины не исключает введения виз для россиян в 2018 году/ Власти Сочи прокомментировали информацию о запрете продажи глинтвейна на горнолыжных курортах

Пять туроператоров выходят из "Турпомощи"

Пять туроператоров подали заявления об исключении из членов ассоциации "Турпомощь" в связи с прекращением деятельности в сфере выездного туризма, сообщается на сайте ассоциации.

"Наблюдательным советом были рассмотрены заявления туроператоров ООО "Тур-Бан и К", ООО "Русская изба-Тур", ООО "Марин-тур", ООО "КомбиЕвроТур", ООО "Туристический дом — Ваши лучшие путешествия и отдых" об исключении из членов ассоциации в связи с прекращением туроператорской деятельности в сфере выездного туризма и возврате денежных средств из фонда персональной ответственности", — говорится в сообщении.

Как уточняют в ассоциации, в течение последующих 30 дней будут формироваться реестры неисполненных туроператорами обязательств перед третьими лицами. Реестр туроператоров "КомбиЕвроТур" и "Туристический дом — Ваши лучшие путешествия и отдых" будет формироваться в течение 30 дней с 1 января 2018 года.

"В связи с этим просим направлять в "Турпомощь" заявления о неисполнении данными туроператорами своих обязательств", — подчеркнули в ассоциации.

В случае подтверждения туроператорами сведений об исполнении взятых на себя обязательств перед третьими лицами, наблюдательным советом будет принято решение о возврате денежных средств из фонда персональной ответственности, отмечается на сайте.

Глава МИД Украины не исключает введения виз для россиян в 2018 году

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что может потребоваться введение биометрических виз для россиян, если биометрический контроль, а также предварительное информирование о поездке на Украину и контроль на границе не заработают.

"Сначала биометрика, потом заявление о том, что они будут заезжать на нашу территорию, а потом третье — контроль на нашей территории... Если эти три стадии не заработают, тогда нам нужен визовый режим, но биометрический", — сказал г-н Климкин в эфире телеканала "1+1" в пятницу утром.

Министр отметил, что обычный визовый режим направлен на противодействие нелегальной миграции, а такой проблемы с Россией нет.

По его словам, с 1 января 2018 года заработает стадия контроля биометрических данных въезжающих на Украину россиян, а позднее и остальные две.

Немногим более половины (51%) опрошенных украинцев не поддерживает введение визового режима с Россией, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Власти Сочи прокомментировали информацию о запрете продажи глинтвейна на горнолыжных курортах

Власти Сочи опровергли информацию в ряде СМИ о запрете продажи глинтвейна на местных горнолыжных курортах. "Запрета на продажу глинтвейна нет. Мониторинг качественных спиртных напитков на горноклиматических курортах осуществляется в обычном режиме", — сказал агентству "Интерфакс-Юг" начальник потребительского рынка и услуг администрации Сочи Андрей Никончук в пятницу.

Он отметил, что в соответствии с российским законодательством реализация алкогольной продукции в предприятиях, не имеющих лицензию, запрещена.

"Глинтвейн, как алкогольный напиток, реализуется только при наличии лицензии. Если напиток не содержит алкоголь, соответственно на него не распространяется ограничение по реализации алкогольной продукции", — подчеркнул чиновник.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Сочи запретили продавать глинтвейн на горнолыжных курортах.

/TOURBUS.RU