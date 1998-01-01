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22 декабря
ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российский турпоток в Бельгию вырос на 35%

Представители турофиса Фландрии и туроператоры прокомментировали оптимистичные цифры  заметного увеличения российского турпотока в Бельгию


Как  сообщили сегодня нашему порталу в туристическом представительстве Фландрии в Москве, последняя полученная официальная статистика за восемь месяцев 2017 года говорит о заметном росте россиян к Бельгии. Так, всего за этот период Бельгию посетило 103,6 тыс. россиян, что на 35% больше, чем за тот же период 2016 года, когда страну посетило лишь 76,7 тыс. наших туристов.

 

Комментируя эту информация, представитель турофиса Фландрии в России Алина Сутулова рассказала, что, «действительно, по сравнению с 2016 г. в 2017 г.  нами  отмечено увеличение туристического потока в Бельгии на 35%, причем в данном случае мы отмечаем и рост ранних бронирований с ночевками в Брюсселе.

Мы ожидаем, что по результатам всего года рост российского турпотока окажется еще существеннее.

 

Во многом это связано и с упрощением процедуры получения виз – напомню, что год назад консульство Бельгии  поменяло компанию, обслуживающую визовый центр Бельгии  с VFS Global на TLS Contact. Тогда наш турофис  оперативно провёл встречу с туриндустрией и посольством, выявил проблемные зоны и в итоге успешно наладил систему работы для туроператоров, имеющих значительные потоки в Бельгию при новом визовом центре.

В последней рассылке для туроператоров мы особо отметили, что теперь консульство Бельгии без проблем предоставляет многократные визы сроком на  год, если все документы в визовом заявлении оформлены корректно.

 
В этом году основной темой наших презентаций и фам-трипов стал масштабный культурный проект «Фламандские мастера 2018-2020». Дело в том, что предстоящие три года (2018-2020 гг.) объявлены в Европе годами фламандских мастеров  ​Питера Пауля Рубенса, Питера Брейгеля Старшего и Яна Ван Эйка. В это время на родине художников в Бельгии ожидаются выставки оригиналов их работ, фестивали современного искусства, а также другие мероприятия, посвященные мастерам.
Программа стартует в 2018 году в Антверпене, где состоятся праздничные  мероприятия, посвященные  культурному наследию Рубенса и стилю барокко, ставшие  неотъемлемой частью города.

 

Знаковым событием по продвижению культурного проекта в Москве стала в этом году и мультимедийная выставка «Питер Брейгель. Перевёрнутый мир», организованная при содействии нашего турофиса в залах в Artplay, которая будет работать до конца января 2018 года.

 

В рамках продвижения Бельгии на российском рынке в этом году нами реализовано множество проектов, но особенно хотелось бы отметить совместную работу с Ozon.Travel и «Брюссельскими авиалиниями». Национальный перевозчик совместно с турофисом анонсировал проект Hi Belgium Pass, включавший  льготные авиабилеты на уик-энд,  музейные карты и билеты на городской транспорт.

Кстати, в следующем году в связи с проведением в России Чемпионата мира по футболу ожидается большой наплыв туристов со всего мира, и «Брюссельские авиалинии» планируют увеличение авиаперелетов  в Россию на некоторые даты вдвое».

 

В свою очередь,  Анна Овчаренко, руководитель направления  Бельгия туроператора PАС Group, в беседе с нами отметила: «Мы наблюдаем большой рост интереса к Бельгии в этом году. Продажи туров в эту страну у нас выросли по сравнению с прошлым годом примерно на 50%. Весь год сохранялся стабильный спрос на индивидуальные туры, наблюдался рост бронирования экскурсий.

Летом также повышенным спросом пользовались комбинированные групповые туры, например «Бельгия-Нидерланды» и туры в мини-группах по маршрутам Брюгге - Гент, Брюссель - Брюгге. В следующем году мы обязательно будем продолжать заниматься продвижением и популяризацией этого перспективного направления».

/TOURBUS.RU

 


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