Новости Сегодня «Натали Турс» и представители турагентского рынка обсудят варианты дальнейшего сотрудничества Акция для туристов «Натали Турс», вызвавшая громкое недовольство турагентов, похоже, прекращена пока что не окончательно

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, «несмотря на то, что уже в среду информация об «акции для туристов», вызвавшая бурные протесты турагентского рынка, была удалена с главной страницы сайта «Натали Турс», оператор пока что продолжает акцию в других каналах». Напомним, что 19 декабря стало известно, что ряд агентских сетей и онлайн-агрегаторов приостановили реализацию туров «Натали Турс» из-за проведения компанией акции, направленной на прямые продажи. Акция предполагала скидку туристам в размере 10% при покупке тура с сайта «Натали Турс». К акции блокировки продаж туров "Натали Турс" присоединились такие компании, как «Слетать.ру», Onlinetours.ru, Travelata.ru, Level.Travel, сети турагентств TBS, «Амбитур», «Солнцетур», «Квадра», LaRussia. Между тем, отвечая на это письмо, президент «Натали Турс» Владимир Воробьев заявил газете «Коммерсант», что не считает ситуацию серьезной проблемой, поскольку, по его словам, на эти турагентские сервисы приходится лишь 0,5% продаж компании. «Акция стартовала в понедельник, и уже в субботу она закончится», — добавил он. По словам г-на Воробьева, на прямую реализацию приходится лишь 5% оборота туроператора. «Но акция в первую очередь направлена на то, чтобы повысить общий спрос, и это удалось: продажи выросли на 30%», — объяснил он. Несмотря на то, что уже на следующий день акция пропала с главной страницы сайта туроператора, знакомые с ситуацией агенты рассказывают, что акция по-прежнему действует, - сообщает АТОР. Эту информацию подтверждают и туристы. Как рассказывают очевидцы, в call-центре «Натали Турс» можно получить всю информацию об акции. Сидка в 10% действует как для прямых клиентов компании (при покупке через сайт), так и при покупке тура в одном из фирменных офисов «Натали Турс». Ограничений по турам не предусматривается – основным требованием является наличие в турпакете размещения и перелета. Сама акция продлится до 24 декабря. Между тем агенты позитивно восприняли решение «Натали Турс» убрать информацию об акции с главной страницы сайта, отмечают в Onlinetours.ru, компании-участнице акции. В свою очередь, Евгений Данилович, исполнительный директор управляющей компании «Слетать.ру», также заявил cегодня нашему порталу, что "на текущий момент туроператор снял все упоминания об акции с сайта. Таким образом, конфликт исчерпан. Тем не менее, все стороны сделали определенные выводы из ситуации. При этом стоит отметить, что доля поисковых запросов туров от туроператора «Натали Турс» на сайте «Слетать.ру» в общей сумме не превышает 5% от общего числа пользователей сервиса". Другие участники «бойкота» пообещали нам дать свои комментарии позже. Вероятно это связано с тем, что, по нашей информации сегодня в 16:00 состоится встреча руководителей «Натали Турс» и ведущих агентских сетей и агрегаторов, на которой будут приняты решения о формате их дальнейшего сотрудничества. Наш портал следит за развитием событий. /TOURBUS.RU

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