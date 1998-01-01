Новости Space Travel открыл новое направление - безвизовый Катар Туроператор Space Travel подписал эксклюзивное партнерское соглашение с представительством по туризму Катара, являющимся структурным подразделением а/к Qatar Airways

Как стало известно нашему порталу, туроператор Space Travel подписал эксклюзивный контракт на 2018 год с Discover Qatar – представительством по туризму Катара, являющимся структурным подразделением авиакомпании Qatar Airways. Таким образом, Space Travel расширил линейку туров в страны Ближнего Востока - теперь в его ассортименте есть новое направление – Катар. Как рассказал нам генеральный директор российского туроператора Space Travel Артур Мурадян: «Учитывая небольшое время перелета, высочайшее качество обслуживания и уровень комфорта на борту Qatar Airways, Катар обладает огромным потенциалом в плане развития туризма. В зимний период здесь прекрасная погода, а на пляжах множество прекрасных отелей, которые с радостью примут любителей солнца из России. Кроме того, Катар — это еще и уникальные культурные впечатления. Мы считаем, что эта страна будет пользоваться большим успехом у российских путешественников». Г-н Мурадян также отметил, что «эксклюзивный контракт позволяет нам предложить уникальный продукт с выбором различных опций для турагентств: пакетные и индивидуальные туры, экскурсионные программы, отели, трансферы и дополнительные услуги под персональные запросы». В свою очередь, исполнительный директор группы компаний Qatar Airways г-н Акбар аль-Бакер заявил: «Мы с огромной радостью подписали соглашение о сотрудничестве с ведущим туроператором из России. Сегодня граждане России уже активно пользуются нашими услугами, однако реализация данной инициативы позволит приветствовать на гостеприимной катарской земле, известной своей удивительной красотой и богатой историей, еще больше гостей, которым мы обещаем радушный прием и незабываемые впечатления». Региональный директор Qatar Airways по Восточной Европе Назир Абдувахидов, в свою очередь, отметил: «Данное сотрудничество является действительно знаковым событием для авиакомпании Qatar Airways. Уверены, что все путешественники смогут по достоинству оценить богатое культурное наследие, солнечный климат, гастрономическое разнообразие, радушие и гостеприимство Катара, который в настоящее время является одной из самых открытых арабских стран в мире». Напомним, что в августе Министерство внутренних дел Катара, Министерство туризма Катара и Qatar Airways объявили, что гражданам более чем 80 стран, включая Россию, предоставляется возможность посетить Катар без визы с оформлением всех необходимых формальностей непосредственно по прибытии в страну. Полетная программа Space Travel будет осуществляться на базе гарантированного блока мест с ежедневными вылетами из Москвы в Доху рейсами Qatar Airways QR 224/229 с 15 декабря по 20 мая, а также с вылетами из Санкт-Петербурга на рейсах QR 282/281. Сегодня в еженедельном расписании Qatar Airways 21 рейс из России. В декабре авиакомпания также запускает прямое сообщение с Санкт-Петербургом. Маршруты в Москву обслуживают Airbus A320 и A330. У пассажиров бизнес-класса недавно появилась возможность заранее выбирать блюда, которые будут подаваться им во время полета. Qatar Airways, признанная Skytrax «авиакомпанией года - 2017», в этом и следующем году планирует открыть прямое сообщение с целым рядом новых направлений, включая Канберру (Австралия), Чианг-Май (Таиланд) и Паттайя (Таиланд). Ожидается, что сотрудничество с ведущим туроператором из России позволит привлечь в Катар тысячи новых туристов. Артур Мурадян считает, что новое направление станет настоящим подарком для тех, кто любит арабские страны, комфорт, сервис и уровень luxury. По словам г-на Мурадяна, «Катар – одна из лучших стран, с которыми я познакомился в этом году. Открывая Катар, мы надеемся на дальнейшую поддержку наших агентов, на активизацию бронирований этого направления и, конечно, на рост продаж». /TOURBUS.RU

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