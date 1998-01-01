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В Красной Поляне открылось еще одно казино/ Поездки в аэропорт Шереметьево городским транспортом в предстоящие выходные будут затруднены/ Спасатели предупредили об опасности схода лавин в горах Кабардино-Балкарии

В Красной Поляне открылось еще одно казино

На горном курорте Красная Поляна близ Сочи открылось второе игорное заведение, ставшее альтернативой фешенебельному "Казино Сочи".

"Как показал первый год работы "Казино Сочи", игровые автоматы — наиболее востребованный формат игр среди отдыхающих на курортах Красной Поляны. В первую очередь, это просто и быстро, не требует опыта и специальных знаний, дает реальную возможность быстрого выигрыша", — приводит пресс-служба "Казино Сочи" слова заместителя генерального менеджера Дмитрия Анфиногенова.

По его словам, в новом заведении установлены 83 игровых автомата. "Создание второго игрового заведения в Красной Поляне обусловлено постоянно растущим числом посетителей игорной зоны. За 11 месяцев работы мы приблизились к цифре 300 тыс. посещений, что делает "Казино Сочи" самым посещаемым игорным заведением Краснодарского края", — подчеркивает менеджер.

По словам менеджера, посещение возможно только по паспортам, с 18 лет. Ограничений по дресс-коду нет. Слот-холл "Бонус" принимает гостей круглосуточно. Работает бар "Бонус" с напитками и легкими закусками.

Ежедневно для гостей зала "Бонус" будут проводиться розыгрыши, на автоматах установлен увеличенный процент выигрыша.

Поездки в аэропорт Шереметьево городским транспортом в предстоящие выходные будут затруднены

Для присоединения новой станции "Ховрино" к Замоскворецкой линии московского метро 23 и 24 декабря, как и в прошлые выходные, будут закрыты три станции на северном участке линии — "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская", сообщили сегодня "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена.

"Поезда будут курсировать только между станциями "Алма-Атинская" и "Сокол". В обычном режиме Замоскворецкая линия метрополитена возобновит работу в понедельник, 25 декабря, в 5:30 утра", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажиры закрытых станций смогут воспользоваться бесплатным автобусным маршрутом "КМ" с минимальными интервалами движения, которые будут следовать по выделенным полосам. Автобусы "КМ" будут курсировать между станциями "Речной вокзал" и "Сокол" с остановками у закрытых станций "Водный стадион" и "Войковская".

"Согласно строительным нормам, для подключения новых станций необходимо прекратить движение поездов на действующем участке линии. После открытия станции "Ховрино" метро в шаговой доступности появится у 80% жителей одноименного района. Новая станция также улучшит транспортную доступность районов Западное Дегунино и Левобережный.

Пользоваться ею будут ежедневно порядка 60 тыс. пассажиров. При этом станция "Речной вокзал" разгрузится в среднем на 20%, а в часы пик — на 25%", — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что от станции метро "Речной вокзал" отправляется автобусный маршрут N851 в аэропорт Шереметьево, а также маршрутное такси N949.

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в горах Кабардино-Балкарии

Сход лавин возможен в горных районах Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС России по КБР.

"21-22 декабря в горах Кабардино-Балкарии выше 1500 метров над уровнем моря лавиноопасно", — говорится в экстренном предупреждении.

Также отмечается, что есть вероятность повреждения зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, перекрытия автомобильных дорог, находящихся в районах схода лавин.

/TOURBUS.RU



