Новости Российские туристы в Италии все больше тратят и все чаще уходят в онлайн Глава Национального агентства Италии по туризму рассказал о том, как меняются предпочтения российских туристов в Италии

На минувшей неделе в столичном Манеже в рамках национальной итальянской выставки Buongiornо, Italia! прошел большой профессиональный workshop, в котором приняли участие более 90 итальянских туроператоров, представителей отелей, горнолыжных и термальных курортов, транспортных компаний, а также турофисов Сардинии, Апулии, Марке и Комо. В рамках Дня итальянского туризма прошла и пресс-конференция исполнительного директора Национального агентства Италии по туризму ENIT г-на Джованни Бастьянелли, а также презентация туристических возможностей региона Марке с участием регионального асессора по туризму г-на Морено Марке. Накануне г-н Бастьянелли также принял участие в торжественном открытии нового офиса представительства ENIT в Москве, который теперь располагается в одном из высотных корпусов Центра международной торговли на Пресне. В ходе пресс-конференции глава ENIT отметил, что за первые 9 месяцев 2017 года российский турпоток в его страну составил 644 тыс. человек, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. "Хочу подчеркнуть, что среди европейских направлений, которые выбирают российские туристы, Италия находится на третьем месте после Греции и Испании», - добавил спикер. Г-н Бастьянелли также привёл данные о том, что туристические расходы россиян с января по август 2017 года увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 457 млн евро. "Поскольку постоянно увеличивается торговый обмен между Россией и Италией, мы видим, что на 33% увеличились и расходы россиян, которые приезжают по бизнесу, а траты россиян на шопинг за эти первые месяцы уходящего года увеличились на 27%", — отметил глава ENIT. При этом спикер обратил особое внимание на то, что минувшим летом количество онлайн-бронирований Италии выросло в России на рекордные 47%. При этом свыше половины россиян заказывают турпоездки с помощью интернета, 40% – через туркомпании и около 10% – напрямую у поставщиков услуг. Самыми популярными итальянскими видами отдыха в Италии у наших туристов остаются пляжный отдых (40%), экскурсии по «городам искусств» (30%), горнолыжный отдых (14%), термальные курорты (6%), вино и гастрономия (5%). «Одной из ключевых тем будущего года станут винно-гастрономические туры, мы расскажем туристам об Италии через традиционную кухню различных, в том числе небольших и еще малоизвестных регионов», – подчеркнул г-н Бастьянелли. Национальное агентство по туризму поделилось и статистикой по предпочтениям россиян. Лидирует пляжный отдых (40%), затем – посещение городов искусств (30%), на третьем месте – зимний горнолыжный отдых (14%). Как добавил г-н Бастьянелли, дальнейшему росту турпотока в Италию будут способствовать и новые рейсы, которые откроются в ближайшее время. Среди них маршруты из Москвы в Рим, Милан, Кальяри, Олбию, а также из Петербурга в Турин и Верону. В свою очередь, также участвовавший в пресс-конференции генеральный консул Италии в Москве г-н Франческо Форте предложил организовать в Москве регулярные встречи с представителями турбизнеса, чтобы оперативно решать наболевшие вопросы и проблемы на месте. При этом он отметил, что надеется, что «наступит момент, когда визы между нашими странами отменят. Я бы с удовольствием отказался от их использования, особенно учитывая, сколько времени и сил мы на это тратим – ведь сейчас мы выдаем более 500 тысяч виз в год». /TOURBUS.RU

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