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Росавиация сократила чартерные новогодние программы шести авиакомпаний

Туроператоры обсуждают, как скажется на их праздничных зимних программах решение авиаведомства

Рабочая группа Росавиации сократила новогодние чартеры шести авиакомпаний, так как выявила несоответствия чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов, - говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

"На период новогодних праздников 2017/2018 гг. российскими авиакомпаниями поданы заявки на выполнение 586 международных туристических чартерных рейсов, из которых на 292 рейса согласование Росавиации уже получено. Из аэропортов московского авиаузла запланировано выполнение более 370 чартерных рейсов", — отмечают в ведомстве, указывая, что международные чартеры планируется выполнять в аэропорты 17 иностранных государств, включая такие, как Китай, Италия, Испания, Израиль, Турция, Венгрия, Чехия, Словакия, Франция, Австрия, Вьетнам, Таиланд, Индия, Мексика, Шри-Ланка, Куба и Доминикана.

"В целях предотвращения ситуаций по образованию задержек и отмен рейсов авиакомпаниями из-за недостаточного количества воздушных судов и их резерва в Росавиации была формирована рабочая группа с участием представителей Ростуризма. В её задачи входит рассмотрение и анализ технологических графиков оборота воздушных судов российских авиакомпаний на предмет их соответствия заявленным программам нерегулярных (чартерных) полетов в пункты иностранных государств", — говорится в сообщении.

При этом в Росавиации отметили, что с начала декабря рабочая группа провела восемь заседаний, в рамках которых были рассмотрены чартерные программы полетов на период новогодних праздников 2017/2018 гг. 15 авиакомпаний: "Аврора", Azur Air, I Fly, "Аэрофлот", "Глобус", "Икар", "Нордавиа", "Нордстар", Red Wings, "Россия", Royal Flight, "Саратовские авиалинии", Nordwind, "Уральские авиалинии" и "Якутия".

В шести авиакомпаниях рабочая группа выявила несоответствия чартерных программ полетов имеющемуся парку воздушных судов. "Количество заявленных рейсов и реально располагаемое число самолетов не позволит авиакомпаниям без ущерба для регулярности выполнить перевозку пассажиров", — указывается в сообщении.

В результате принятых решений чартерная программа полётов Azur Air скорректирована перевозчиком в сторону уменьшения на 15%, программа Royal Flight — на 5%. В адрес остальных компаний Росавиация направила уведомления о необходимости сокращения программы полетов: "Якутия" — на 30%, "Саратовские авиалинии" — на 30%, "Икар" — на 20%, Nordwind — на 30%. Обо всех решениях проинформирован Ростуризм.

Участник рабочей группы при Росавиации, гендиректор компании «Випсервис» Дмитрий Горин, которого сегодня цитирует АТОР, отмечает, что такое решение стало результатом применения новых, более жестких, правил допуска авиакомпаний к чартерным рейсам, которые вступили в силу с 4 декабря.

«Допуски рассматриваются в ежедневном режиме за две недели до предполагаемых дат вылета. Согласование на 292 рейса уже получено, с 20 декабря будут рассматриваться январские рейсы», - пояснил эксперт.

Он добавил, что решение Росавиации не стало сюрпризом для туроператоров, и ряд корректировок уже были внесены в полетные программы ранее: «На текущих продажах решение Росавиации не скажется. Все туроператоры рассчитывают свои программы под реальные объемы, и на данный момент все участники рынка сообщили о готовности выполнить свои обязательства по реализованным турам в полном объеме».

По информации РСТ и АТОР, сокращение числа чартерных рейсов действительно не повлияет на новогодние планы ведущих операторов.

«Все заявленные нами новогодние и дальнейшие зимние программы будут реализованы», – сообщила генеральный директор компании «Пегас Туристик» Анна Подгорная. Она уточнила, что авиакомпании «Икар» и Nordwind, с которыми работает туроператор, уже подали в Росавиацию дополнительные сведения о полетных программах без сокращения рейсов.

Яна Муромова, заместитель генерального директора компании Anex Tour, которая работает с Azur Air, заявила, что туроператор уже провел оптимизацию и скорректировал расписание вылетов с целью усовершенствования логистики полетной программы. «Мы выполним все обязательства перед туристами», – подчеркнула г-жа Муромова.

В НТК «Интурист», в свою очередь, сообщают, что ситуация не должна коснуться туристов компании, а «TUI Россия» не планировала полетную программу на рейсах этих авиакомпаний.

/TOURBUS.RU