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21 декабря
Лучшие партнеры Royal Air Maroc получили награды
В Москве состоялась ежегодная церемония награждения премии Royal Air Maroc, приуроченная к юбилею компании
В минувший вторник в московской гостинице Radisson Royal состоялась вторая ежегодная церемония награждения лучших партнеров Royal Air Maroc Awards 2017, приуроченная к 60-летнему юбилею авиакомпании.
Гостями мероприятия стали посол Республики Гана в России Охенеба Лесли Акяа Опоку-Варе, посол Республики Нигерия Угба Стив Дэвис, посол России в Марокко Валерий Воробьев, заместитель посла Марокко в России Махамед Лакхал, а также представители посольств ряда африканских стран.
Церемонию посетили генеральный директор холдинга VIP Service Дмитрий Горин, заместитель президента по авиаперевозкам «Натали Турс» Инна Слюсарь, коммерческий директор компании Avia Center Ольга Богачева и многие другие представители туристического бизнеса.
В ожидании начала церемонии гости могли послушать живую арабскую музыку, поучаствовать в традиционной марокканской чайной церемонии, украсить руки узорами мехенди, составить свой марокканский аромат и даже сфотографироваться на крыле самолета Royal Air Maroc.
Церемонию награждения торжественно открыл региональный директор Royal Air Maroc г-н Хамза Никель. Он поблагодарил партнеров и клиентов за многолетнее сотрудничество и поддержку с момента открытия представительства авиакомпании в России в 2011 году.
Во время церемонии были вручены 32 награды в рамках семи номинаций:
1) Top African Destination
2) Loyal Client
3) Best Seller
4) Top Best Seller
5) Best Online Travel Agency
6) Best Touroperator
7) Top Partner
Гости мероприятия также получили возможность выиграть подарки от партнеров Royal Air Maroc во время розыгрыша, включая сертификат на полет на воздушном шаре в Марокко от компании PHP, ваучеры на проживание в лучших отелях страны и, конечно же, авиабилеты в Марокко от Royal Air Maroc.
В завершение праздничного вечера всех гостей ждал сладкий сюрприз – юбилейный торт с официальным логотипом «60 лет Royal Air Maroc». Неформальная часть мероприятия продолжилась зажигательными танцами под африканские ритмы ансамбля «Килиманджаро».
/TOURBUS.RU
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