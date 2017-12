Новости Лучшие партнеры Royal Air Maroc получили награды В Москве состоялась ежегодная церемония награждения премии Royal Air Maroc, приуроченная к юбилею компании

В минувший вторник в московской гостинице Radisson Royal состоялась вторая ежегодная церемония награждения лучших партнеров Royal Air Maroc Awards 2017, приуроченная к 60-летнему юбилею авиакомпании. Гостями мероприятия стали посол Республики Гана в России Охенеба Лесли Акяа Опоку-Варе, посол Республики Нигерия Угба Стив Дэвис, посол России в Марокко Валерий Воробьев, заместитель посла Марокко в России Махамед Лакхал, а также представители посольств ряда африканских стран. Церемонию посетили генеральный директор холдинга VIP Service Дмитрий Горин, заместитель президента по авиаперевозкам «Натали Турс» Инна Слюсарь, коммерческий директор компании Avia Center Ольга Богачева и многие другие представители туристического бизнеса. В ожидании начала церемонии гости могли послушать живую арабскую музыку, поучаствовать в традиционной марокканской чайной церемонии, украсить руки узорами мехенди, составить свой марокканский аромат и даже сфотографироваться на крыле самолета Royal Air Maroc. Церемонию награждения торжественно открыл региональный директор Royal Air Maroc г-н Хамза Никель. Он поблагодарил партнеров и клиентов за многолетнее сотрудничество и поддержку с момента открытия представительства авиакомпании в России в 2011 году. Во время церемонии были вручены 32 награды в рамках семи номинаций: 1) Top African Destination Республика Гвинея| Конакри

Республика Конго | Браззавиль

Республика Мали | Бамако

Демократическая Республика Конго | Киншасса

Республика Нигерия | Лагос 2) Loyal Client Paba Sale Mahamat 3) Best Seller Mavins

Intercity Service

City Booking&Travel Centre

Alamin Travel

Transtour Travel Llc

Alliance Travel

Aeroclub

Travel Management Consulting 4) Top Best Seller Avia Center

VIP Service 5) Best Online Travel Agency Sindbad

Internet- Bilet

Internet Travel

White Travel 6) Best Touroperator Art Tour

Sodis

Nataly Tours

Vand Voyage 7) Top Partner Международный аэропорт Шереметьево

"Скиф Консалтинг"

Avia-Team Ltd

Pyrrhus S.Ouedraogo

Idea Grande

Future Perfect

"Дом Арганы"

Arabia Expo Гости мероприятия также получили возможность выиграть подарки от партнеров Royal Air Maroc во время розыгрыша, включая сертификат на полет на воздушном шаре в Марокко от компании PHP, ваучеры на проживание в лучших отелях страны и, конечно же, авиабилеты в Марокко от Royal Air Maroc. В завершение праздничного вечера всех гостей ждал сладкий сюрприз – юбилейный торт с официальным логотипом «60 лет Royal Air Maroc». Неформальная часть мероприятия продолжилась зажигательными танцами под африканские ритмы ансамбля «Килиманджаро». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка