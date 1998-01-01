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21 декабря
Лучшие партнеры Royal Air Maroc получили награды

В Москве состоялась ежегодная церемония награждения премии Royal Air Maroc, приуроченная к юбилею компании 


В минувший вторник в московской гостинице Radisson Royal состоялась вторая ежегодная церемония награждения лучших партнеров Royal Air Maroc Awards 2017, приуроченная к 60-летнему юбилею авиакомпании.

 

Гостями мероприятия стали посол Республики Гана в России Охенеба Лесли Акяа Опоку-Варе, посол Республики Нигерия Угба Стив Дэвис, посол России в Марокко Валерий Воробьев, заместитель посла Марокко в России Махамед Лакхал, а также представители посольств ряда африканских стран.

Церемонию посетили генеральный директор холдинга VIP Service Дмитрий Горин, заместитель президента по авиаперевозкам «Натали Турс» Инна Слюсарь, коммерческий директор компании Avia Center Ольга Богачева и многие другие представители туристического бизнеса.

В ожидании начала церемонии гости могли послушать живую арабскую музыку, поучаствовать в традиционной марокканской чайной церемонии, украсить руки узорами мехенди, составить свой марокканский аромат и даже сфотографироваться на крыле самолета Royal Air Maroc.

 

Церемонию награждения торжественно открыл региональный директор Royal Air Maroc г-н Хамза Никель. Он поблагодарил партнеров и клиентов за многолетнее сотрудничество и поддержку с момента открытия представительства авиакомпании в России в 2011 году.

Во время церемонии были вручены 32 награды в рамках семи номинаций:

1) Top African Destination

  • Республика Гвинея| Конакри 
  • Республика Конго | Браззавиль 
  • Республика Мали | Бамако
  • Демократическая Республика Конго | Киншасса
  • Республика Нигерия | Лагос

 2) Loyal Client

  • Paba Sale Mahamat

3) Best Seller

  • Mavins
  • Intercity Service
  • City Booking&Travel Centre
  • Alamin Travel
  • Transtour Travel Llc
  • Alliance Travel
  • Aeroclub
  • Travel Management Consulting

4) Top Best Seller

  • Avia Center
  • VIP Service

5) Best Online Travel Agency

  • Sindbad
  • Internet- Bilet
  • Internet Travel
  • White Travel

6) Best Touroperator

  • Art Tour
  • Sodis
  • Nataly Tours
  • Vand Voyage

7) Top Partner

  • Международный аэропорт Шереметьево
  • "Скиф Консалтинг"
  • Avia-Team Ltd
  • Pyrrhus S.Ouedraogo
  • Idea Grande
  • Future Perfect
  • "Дом Арганы"
  • Arabia Expo

Гости мероприятия также получили возможность выиграть подарки от партнеров Royal Air Maroc во время розыгрыша, включая  сертификат на полет на воздушном шаре в Марокко от компании PHP, ваучеры на проживание в  лучших отелях страны и, конечно же, авиабилеты в Марокко от Royal Air Maroc.           

В завершение праздничного вечера всех гостей ждал сладкий сюрприз – юбилейный торт с официальным логотипом «60 лет Royal Air Maroc». Неформальная часть мероприятия продолжилась зажигательными танцами под африканские ритмы ансамбля «Килиманджаро».

/TOURBUS.RU


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