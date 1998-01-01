Новости «Победа» открывает первый зарубежный маршрут из Северной столицы Наши эксперты обсуждают востребованность новых рейсов российского лоукостера в Кёльн

Первым зарубежным направлением авиакомпании «Победа» из Петербурга станет маршрут в Кельн - уже с 17 февраля 2018 года дважды в неделю (по средам и субботам) перевозчик начнет выполнять прямые рейсы из «Пулково». Напомним, что в настоящее время «Победа» выполняет рейсы только внутри страны (в Москву, Волгоград, Владикавказ, Ростов-на-Дону, Нальчик, Махачкалу и Екатеринбург). Вместе с тем запуск другого зарубежного прямого рейса перевозчика из Петербурга в Минск откладывается. Ранее на встрече с журналистами в Петербурге генеральный директор «Победы» Андрей Калмыков сообщал, что первым из зарубежных в Петербурге должен стать именно рейс в Минск. Однако уже тогда он не скрывал, что с аккредитацией по этому направлению возникли сложности. Несмотря на то, что допуск на направлении у «Победы» давно получен, на стадии переговоров с авиационными властями Белоруссии возникли осложнения. «Аккредитации и разрешения на полеты в Минск с белорусской стороны мы пока так и не получили», - заявил Андрей Калмыков. «В отличие от такого направления, как Жирона, в этом случае начало полетов зависит от согласования с белорусской стороной: при успешном согласовании маршрута в Минск в ежедневном режиме начнем летать вместе с введением расписания летнего сезона 2018 года», - пояснял он. Однако «добро» на полеты белорусская сторона пока так и не дала, в результате чего Андрей Калмыков предупредил: если допуска так и не будет, то полеты по маршруту не сможет выполнять и «Белавиа». При этом по результатам 2017 года компания готова практически удвоить показатели 2016-го: если тогда «Победе» удалось» доставить и вывезти из Петербурга около 250 тыс. пассажиров, нынче Андрей Калмыков рассчитывает достичь уровня в 480-490 тыс. По его словам, в 2018 году перевозчик снова готов прибавить в объемах пассажиропотока (как минимум, еще 20%). Руководитель «Победы» сообщил, что Пулково по-прежнему остается одним из важнейших аэропортов страны, в котором авиакомпания и дальше намерена развиваться. В настоящее время перевозчик уже располагает на берегах Невы собственным штатом пилотов и бортпроводников и готов постепенно расширяться, стараясь превратить воздушную гавань Петербурга во второй по значимости аэропорт «Победы» (после базового для нее Внуково). В свою очередь, директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС, управляет Пулково) Денис Павшинский заверил, что единственный питерский аэропорт и впредь намерен расширять сотрудничество с «Победой». При этом он уточнил, что в существующем комплексе аэропорта никаких особых условий, кардинально отличающихся от общих, перевозчик не получает. «Если вопрос об использовании старого комплекса Пулково-2 будет решен, теоретически там могут быть созданы условия, более привлекательные для лоукостеров», - подчеркнул он. Что касается грядущего появления в Петербурге зарубежных рейсов «Победы», то местный турбизнес к этому относится прохладно. «За исключением Жироны и Пизы, названные направления не очень интересны организованному туризму, - полагает Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе». - К тому же наши туристы, как правило, отправляются на отдых с изрядным багажом, перевозка которого фактически нивелирует ценовые преимущества этого перевозчика. Поэтому вовсе не уверена, что новые рейсы будут интересны групповому туризму». Вместе с тем как она, так и другие эксперты, признаёт, что для самостоятельных и легких на подъем путешественников, располагающих шенгенской визой (а таких в Питере большинство) возможность недорого улететь в Европу прямо из родного города может быть востребована. В свою очередь, Алла Беликова. директор Национального Туристического Офиса Германии в России, отметила в беседе с нами, что «Кёльн – это один из крупнейших авиационных хабов Европы, служащий, в частности пересадочным узлом при полетах в Россию пассажиров не только из Германии, но и Нидерландов, Бельгии и других соседних стран. В свою очередь, туропоток из России в аэропорт Кёльна также растет. При этом, по нашей статистике, примерно 50% прилетающих сюда россиян направляется к друзьям и родственникам, еще около 30% - это бизнесмены, направляющиеся на деловые встречи, конференции и выставки, и лишь 20% - «чистые» туристы. Мы рады, что «Победа» теперь будет летать в Кельн сразу из двух российских столиц, поскольку этот лоукостер предлагает самые выгодные цены на рынке, что делает поездки в Германию доступнее. Кроме того, я знаю, что «Победа» также подала заявку на полеты в Лейпциг, Бремен и Падерборн, что показывает ее намерение увеличить свое присутствие на популярном немецком направлении». /TOURBUS.RU

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