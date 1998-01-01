Qatar Airways начал полеты в Петербург и пообещал еще множество новых «неожиданных» направлений

Эксперты обсуждают расширение маршрутной сети катарского национального авиаперевозчика

«Мы не добавляем рейсы просто так и не готовы возить воздух, - так категорично заявил на встрече с журналистами в Петербурге исполнительный директор группы компаний Qatar Airways Акбар аль-Бакер, комментируя открытие с 19 декабря регулярного авиасообщения между городом на Неве и столицей Катара Дохой. – Но в ближайшем будущем станем вводить такие направления, которые нашим конкурентам и не снились».

По его словам, введение около полугода назад транспортной блокады Катара своей цели не достигло. И, скорее всего, ситуация сложилась в соответствие с фразой «было бы счастье, да несчастье помогло».

«В этом году вместо обычно открываемых нами 15 новых направлений мы открыли 26, сделав акцент на Восточную Европу, - сообщил он. – К примеру, сейчас Qatar Airways выполняет 28 рейсов в неделю в Россию, (21 в Москву и семь в Петербург), в Варшаву число рейсов увеличено с 7 до 14 в неделю, а также начаты полеты в Скопье, Прагу, Киев и Сараево». Таким образом, перевозчику удалось хотя бы отчасти компенсировать потерю 12% маршрутной сети и доли доходов.

При этом его топ-менеджер заявил, что от планов расширения маршрутной сети и авиапарка Qatar Airways отказываться вовсе не намерена. «В последние 5 лет мы каждые 10 дней получали новый самолет, - констатировал он. – И надеемся сохранить эти темпы в перспективе». По его оценке, если сейчас флот Qatar Airways состоит из примерно 200 воздушных судов, через пять лет их будет уже 275.





Что касается начала полетной программы в Петербург, то, несмотря на прилет 19 декабря в Пулково лайнера Boeing B787 Dreamliner, впредь рейсы будут осуществлять на лайнерах А 320/321 в двуклассной компоновке (132 места эконом и 12 бизнес-класса). Причем г-н Акбар аль-Бакер абсолютно уверен в том, что направление будет пользоваться устойчивым спросом. «Начнем с одного ежедневного рейса, но со временем рассчитываем удвоить объемы перевозки», – заявил он.

Как считает Владимир Якушев, генеральный директор управляющей аэропортом Пулково компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», это вполне возможно, так как «открытие регулярного рейса между Дохой и Петербургом означает появление у петербуржцев дополнительных возможностей для зарубежных путешествий, связанных с наличием у перевозчика одной из самых больших маршрутных сетей в мире».

По мнению генерального директора «Арт-Тур» Дмитрия Арутюнова, в целом направление в первую очередь интересно тем российским туристам, которые транзитом летают через Катар в страны Юго-Восточной Азии и на острова Индийского океана. «Сейчас, после отмены виз, Qatar Airways и офис по туризму Катара демонстрируют желание нарастить турпоток в страну, - считает он. – Однако для получения результата потребуется время».

Специалисты перевозчика подтверждают, что для перелета из Питера в Сингапур, например, с пересадкой в Дохе потребуется от 16 часов, а в Бангкок – более 15-ти. При этом авиакомпания в ближайшее время намерена предложить пассажирам и такие «отпускные» направления как Паттайя, Пенанг (Малайзия) или Медан (Индонезия).

Вместе с тем появление рейса в Доху у представителей турбизнеса особых эмоций не вызывает. К примеру, Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе», уверена – этот рейс скорее интересен самостоятельным путешественникам и тем, кто летит транзитом как в одну, так и в другую сторону.

«Появление рейса в Доху хорошо с очки зрения альтернативы уже существующей перевозке, но для организованного туризма он интересен разве что компаниям, делающим акцент в работе в странах ЮВА и на островах Индийского океана,. – полагает она. – Сам же Катар будет интересен, в основном, россиянам, интересующимся спортивными соревнованиями и шопингом».

/TOURBUS.RU