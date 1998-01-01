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Госуслуга по оповещению россиян за границей о случае чрезвычайных ситуаций заработает в 2018 году/ Авиакомпания "Россия" может перевести все рейсы из Внуково в Шереметьево/ Вспышка чумы в Китае не коснулась популярных у туристов регионов

Госуслуга по оповещению россиян за границей о случае ЧС заработает в 2018 году

Государственная услуга по оповещению россиян о возникновении ЧС за рубежом и порядке действий в этом случае заработает в 2018 году, рассказал глава ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России Владимир Тарабрин в интервью "Интерфаксу".

"Каждый гражданин сможет заказать услугу в электронной форме через единый портал Госуслуг и в дальнейшем получать информацию по удобным ему каналам связи – электронной почтой, по смс. Услуга будет бесплатной", — сообщил дипломат.

Он отметил, что сейчас туристы могут воспользоваться приложением ДСКЦ МИД России "Зарубежный помощник", с помощью которого можно получить информацию о странах, регионах и о складывающейся в них обстановке – в том числе, в сфере безопасности.

Авиакомпания "Россия" через год может перевести все рейсы из Внуково в Шереметьево

"Россия" через год может перевести все свои московские рейсы и инфраструктуру из Внуково в Шереметьево, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый со стратегией развития группы "Аэрофлот". "Потенциально данный вариант предусмотрен стратегией группы "Аэрофлот" в конце 2018 года", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что принятие решения по перебазированию "России" сдерживает ограниченная пропускная способность Шереметьево, также нужно решить вопрос с размещением в административных зданиях нескольких сотен сотрудников авиакомпании. К концу следующего года, как ожидается, в аэропорту будет достроена третья взлетно-посадочная полоса и появится новая терминальная инфраструктура.

Официальные представители "России" и "Аэрофлота" воздержались от комментариев.

"Перевод будет возможен при обеспечении необходимой пропускной способности Шереметьево, в частности, снятия ограничений по взлетно-посадочным операциям после ввода 3-й полосы в аэропорту", — сказал собеседник "Интерфакса". По его словам, будут переведены, в основном, широкофюзеляжные самолеты "России" Boeing 777 и 747, а также узкофюзеляжные Boeing 737.

Вспышка чумы в Китае не коснулась популярных у туристов регионов

Вспышка чумы в китайской провинции Ганьсу не повлияет на отдых российских туристов, поскольку этот регион непопулярен у путешественников, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в туристической ассоциации "Мир без границ".

"Обычно туристические маршруты россиян в КНР не включают посещения провинции Ганьсу, где произошло четыре случая заражения чумой со смертельным исходом. Расстояние от очага инфекции до популярного у российских туристов курорта Санья на тропическом острове Хайнань составляет почти 4000 км", — сообщили в ассоциации.

Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время Китай остается одной из самых безопасных в мире стран для отдыха россиян. За 9 месяцев 2017 года его посетили почти 1,5 млн российских туристов.

"Тем не менее, туроператорам следует учитывать информацию о вспышке чумы в провинции Ганьсу при выборе маршрута поездок в КНР", — подчеркнули в туристической ассоциации.

Ранее во вторник Роспотребнадзор предупредил россиян о четвертом в этом году летальном случае чумы в китайской провинции Ганьсу и призвал учитывать данную информацию при планировании поездок в эту страну.

/TOURBUS.RU