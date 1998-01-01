Новости Майя Ломидзе рассказала, куда поедут на Новый год российские туристы Пресс-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России прошла в Москве в преддверии зимних праздников

Большая пресс-конференция исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, посвященная итогам туристического года и прогнозам на предстоящий сезон, прошла в столице.

Среди обсуждавшихся в ходе встречи с журналистами вопросов - какие курорты предпочитают россияне: отечественные или зарубежные, изменили ли российские здравницы свою ценовую политику, появились ли новые игроки на туристическом рынке, вернулось ли доверие к раннему бронированию, что туроператоры ждут от следующего сезона и как отразится на спросе введение курортного сбора. Говоря о спросе на предстоящие новогодние праздники, г-жа Ломидзе отметила, что "на Новый год за рубеж поедут отдыхать из Москвы 150 тыс. человек — в те страны, куда есть чартерная перевозка. В этом году нам впервые удалось посчитать эту цифру. Пока это только начало, и я надеюсь, что удастся это сделать и из других городов, откуда организуются чартерные программы за рубеж". Эксперт добавила, что спрос на зарубежный отдых в этом году на новогодние каникулы вырос на 20%, а на внутрироссийских маршрутах – на 10-15%. "Мы видим, что этот год успешнее прошлого, так как число выезжающих за рубеж увеличилось", — отметила Майя Ломидзе. «На первом месте в этом году Таиланд, что объясняется тем, что это безвизовое направление с демократичными ценами. Плюс туда летят на отдых не только из Москвы, но и из городов, расположенных за Уралом. В прошлом году было то же самое. Отсутствие Египта серьезно сказывается на рейтинге самых популярных направлений", — добавила эксперт. По словам Майи Ломидзе, в пятерке самых популярных направлений также ОАЭ, Вьетнам, Доминикана и Израиль. "Несмотря на то, что последние недели в Израиле есть проблемы и есть снижение объемов бронирования на новогодние каникулы, он все равно в пятерке самых продаваемых на Новый год", — добавила эксперт. На внутреннем рынке, по словам эксперта, сейчас лидирует Сочи. "На внутреннем рынке лидер – Сочи как город прибытия и место остановки туристов. Мы видим тенденцию перераспределения спроса. В прошлом году горнолыжники останавливались ближе к курортам Красной Поляны, в этом – растет спрос на размещение в Имеретинской долине, откуда туристов будут возить на трассы курортов", — уточнила она. На остальных российских направлениях, по ее словам, заметно снижение объемов бронирования. Петербург, Москва, Казань, Золотое кольцо продаются хуже, чем год назад. По данным АТОР, это связано с ухудшением экономической ситуации в стране. "Активнее продаются сейчас самые дешевые и самые дорогие туры. При этом в сегменте дорогих туров мы видим рост цен, в отличие от бюджетного варианта и среднего ценового диапазона. Там цены не изменились в валюте, а дорогой сегмент подорожал на 5-8%. И рост спроса здесь говорит о том, что у нашего обеспеченного класса с благосостоянием все хорошо, как и у бюджетного. А вот со средним классом все не так хорошо", — отметила эксперт. Наконец, говоря о курортном сборе, эксперт заявила, что он приведет к переориентации части туристов на частные средства размещения. Она напомнила, что до формирования законопроекта и его утверждения турбизнес был категорически против курортного сбора. «С учетом падающего спроса на внутреннем рынке и растущих цен дополнительная финансовая нагрузка как минимум непопулярна с точки зрения продвижения отдыха внутри страны. Надбавка в 50-100 рублей является ключевой для туристов – они выберут частный сектор, где этого курортного сбора нет. Было понято, что это приведет к переориентации туристов из коллективных средств размещения, тех объектов, которые платят налоги, в частный сектор, который находится в тени», — сказала Майя Ломидзе. С другой стороны, по словам исполнительного директора АТОР, с учетом дефицита бюджета, курортный сбор — это источник средств, которые позволили бы улучшить курортную инфраструктуру. «Для муниципалитета это деньги, которые могли бы привести в порядок парк или отремонтировать внешние фасады объектов, значимых для комфортного пребывания туристов. Пообщавшись с муниципалитетами, я поняла, что этот курортный сбор не такой уж и бессмысленный. Создавая преимущество для частного сектора, муниципалитет лишится того, за что он выступает – в коллективных средствах размещения эти деньги будут недополучены бюджетом города. Поэтому с курортным сбором ситуация довольно противоречивая. Сейчас мы считаем, что, наверное, его и можно было бы вводить, но таким образом, чтобы не было преимуществ у тех, кто не платит налоги», — заключила г-жа Ломидзе. /TOURBUS.RU

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