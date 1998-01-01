Новости Ряд онлайн- агентств и турагентствих сетей разрывают отношения с «Натали Турс» Причина конфликта – 10-процентная скидка, которую оператор решил предоставлять своим прямым клиентам

Ряд крупных онлайн-турагентств и агентских сетей приостановили реализацию турпродукта "Натали Турс" и убрали из поисковой выдачи все предложения данного туроператора. Эта мера принята в ответ на акцию "Натали Турс" со скидками 10% для прямых клиентов с сайта компании, сообщает АТОР. Также сообщается, что к акции блокировки продаж туров "Натали Турс" на настоящий момент присоединились крупнейшие онлайн-агрегаторы пакетных туров – Слетать.ру, Onlinetours.ru, Travelata.ru, Level.Travel, сети турагентств TBS, «Амбитур», «Солнцетур», «Квадра», LaRussia. Как напоминает АТОР, несколько дней назад на сайте туроператора "Натали Турс" для частных лиц появилась информация о том, что при бронировании туров напрямую на сайте туроператора каждый клиент может получить скидку в размере 10% от стоимости тура. В своем письме турагентства отмечают, что в рамках партнёрских отношений между туроператором "Натали Турс" и его агентами предусмотрен размер агентского вознаграждения равный 10-12% от стоимости забронированного турпродукта, а данные действия туроператора "Натали Турс" идут вразрез с базовыми принципами ценообразования. Фактически агенты более не могут предоставлять клиентам цену, равную цене на сайте туроператора с учётом применения промокода. «Выпуская подобного рода акции для частных лиц, туроператор подрывает основы разумной рыночной конкуренции и наносит ущерб репутации агентов. Такая позиция недопустима для развития индустрии с ее текущим распределением ролей», - говорится в заявлении онлайн-агрегаторов и сетей турагентств. Участники акции более не могут гарантировать своим клиентам стоимость туров, равную стоимости, опубликованной на сайте туроператора "Натали Турс", поэтому онлайн-агрегаторы и сети турагентств приостановили дальнейшую реализацию турпродукта "Натали Турс" и убрали из поисковой выдачи все предложения данного туроператора. Кроме этого, организаторы акции рекомендовали франчайзинговым агентствам и независимой рознице придерживаться такой же позиции (т. е. приостановить продажи туров "Натали Турс" до отмены туроператором данной акции). Подписавшие обращения главы сетей и онлайн-сервисов подчеркивают, что действия туроператора не оставляют им выбора. «Конструктивное сотрудничество предполагает соблюдение правил и исполнение договоренностей. Поддержание устойчивости рынка и честной конкуренции - наша ключевая цель, и впредь мы будем делать всё необходимое для её достижения», - говорится в заявлении турагентов. Между тем, отвечая на это письмо, президент «Натали Турс» Владимир Воробьев сегодня заявил газете «Коммерсант», что не считает ситуацию серьезной проблемой, поскольку, по его словам, на эти турагентские сервисы приходится лишь 0,5% продаж компании. «Акция стартовала в понедельник, и уже в субботу она закончится»,— добавил он. По словам господина Воробьева, на прямую реализацию приходится лишь 5% оборота туроператора. «Но акция в первую очередь направлена на то, чтобы повысить общий спрос, и это удалось: продажи выросли на 30%», — объяснил он. В то же время в другом интервью г-н Воробев заявил, что готов на некоторые уступки: «Квадра» и TBS Group являются одними из наших ключевых партнеров. С ними мы будем обсуждать, как они смогут обеспечить клиентам продукт по ценам туроператора, не предоставляя скидок». Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина называет этот случай массового отказа турагентов от реализации туров конкретного туроператора первым на рынке. По ее словам, системам онлайн-бронирования сделать это проще: они не связаны эксклюзивными договорами с туроператорами. Исполнительный директор АТА Наталья Осипова, в свою очередь, заявила, что не одобряет выбранный агентами метод – по ее мнению, такие публичные действия могут привлечь внимание Федеральной антимонопольной службы, которая будет квалифицировать ситуацию как преднамеренный сговор. /TOURBUS.RU

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