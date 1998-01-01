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20 декабря
Министр туризма Индонезии призвал туротрасль срочно снизить цены на 50%
Российское представительство Управления по туризму Индонезии поделилось с нами последней информацией о ситуации на Бали на фоне продолжения активности вулкана Агунг и предупреждения МИД РФ
Как сообщили нам сегодня в московском офисе Управления по туризму Индонезии, «уровень опасности в связи с активностью вулкана Агунг на о. Бали (Индонезия) сохраняется на 4 уровне, однако вулкан перешёл в стабильную фазу и власти Индонезии ожидают улучшение туристической ситуации на острове».
Управление также предоставило нам снимок, сделанный в районе вулкана вчера днем, который мы публикуем.
Как сообщили также нашему порталу, 18 декабря в городе Денпасар на острове Бали прошло заседание с участием министра туризма Индонезии г-на Арифа Яхья совместно с главой Управления по туризму острова Бали и Советом по туризму Бали. На совещании обсуждалось текущее состояние и влияние активности вулкана Агунг на туристический поток за последний месяц.
Г-н Ариф призвал работников туристической индустрии идти навстречу гостям Бали и предоставлять значительные скидки (до 40-50%) для привлечения туристов.
Уровень опасности на острове по-прежнему находится на уровне 4, однако зона отчуждения вокруг вулкана сокращена до 8-10 км. Другие территории Бали полностью безопасны, сообщает г-н Лухут Панджаитан, министр-координатор по морским делам. Аэропорт Нгурах-Рай работает в штатном режиме.
«Основываясь на рекомендациях Агентства по метеорологии, климатологии и геофизики, ветер будет дуть к востоку от Бали, таким образом, даже при активных выбросах дыма вулкан не сможет помешать работе аэропорта», - добавил г-н Лухут.
Власти Индонезии официально подтверждают, что туристические зоны острова Бали безопасны и готовы продолжать активно принимать туристов со всего мира.
Туроператоры и турагенты, получающие запросы туристов относительно ситуации на о. Бали, могут отслеживать актуальную информацию на официальном сайте.
Посольство России в Джакарте при этом призывает россиян соблюдать повышенные меры осторожности, не выезжать в центральные и северо-восточные районы острова, где находится в. Агунг.
Отметим также, что вчера Ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) МИД РФ сообщил в своем Твиттере: "Индонезия – вулкан Агунг на острове Бали продолжает время от времени извергаться. Нарушена работа аэропортов на островах Бали и Ломбок".
Напомним, что в минувшем месяце произошло мощное извержение вулкана Агунг, в результате чего вулканический пепел поднялся на высоту 1,5 км, засыпав тонким слоем близлежащие населенные пункты. Международный аэропорт в Денпасаре был закрыт на два дня из-за образовавшегося над ним облака пепла. В связи с этим из-за отмены нескольких сотен авиарейсов на острове «застряли» десятки тысяч туристов.
/TOURBUS.RU
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