Новости

Skyscanner приобрел социальную контент-платформу Twizoo

Ведущий онлайн-поисковик авиабилетов и отелей и популярный социальный стартап объединяют свои усилия

Сайт для поиска авиабилетов, отелей и проката автомобилей Skyscanner объявил о приобретении лондонского стартапа Twizoo, - сообщили нам в пресс-службе компании. Интеграция нового сервиса позволит пользователям получить доступ к большему числу отзывов о гостиницах, упрощая поиск и планирование путешествий.

Как сообщается, основанный в 2013 году в Лондоне стартап Twizoo привлек около 1,65 млн фунтов стерлингов (или 2,2 млн долларов, по данным Cranchbase) в четырех раундах инвестиций. Twizoo специализируется на поиске достоверных отзывов о компаниях – в том числе об отелях – в социальных сетях Twitter и Instagram.

Команда Twizoo, основанная Мадлин Парра и Джоном Толботтом (на фото), состоит из шести человек. Находясь в лондонском офисе, они присоединятся к международной команде Skyscanner, состоящей из более чем 900 сотрудников.

Ранее в Twizoo инвестировали компании EC1 Capital, DowningVentures и Jenson's EIS Fund.

Директор по технологиям Skyscanner Брайан Дав отмечает, что "Skyscanner стремится удовлетворять все потребности путешественников, от идей для поездки до ее планирования и бронирования. Технология Twizoo осуществляет поиск отзывов клиентов в социальных сетях, а это действительно ценная информация для принятия решения относительно путешествия. Мы рады, что к нам присоединилась столь талантливая команда Twizoo".

Мадлин Парра, генеральный директор и сооснователь Twizoo, в свою очередь, отметила: "Skyscanner создан людьми, увлеченными путешествиями, для таких же любителей. Акцент на достоверности и прозрачности информации полностью отражает ценности Twizoo. Путешествия – явление по определению социальное, поэтому мы очень рады работать с командой Skyscanner, ведь так мы можем объединить свои технологии с их продуктами мирового уровня.

Благодаря этому путешественники получат ценную информацию на основе пользовательского контента из социальных сетей".

Skyscanner планирует использовать технологии Twizoo, чтобы открыть своим пользователям доступ к сообщениям других путешественников об отелях из Twitter и Instagram. Первым этапом станет интеграция контента Twizoo на англоязычных версиях Skyscanner, впоследствии проект будет расширен.

Новость стала вторым крупным событием для Skyscanner за последнее время. Ранее компания объявила о запуске персональных рекомендаций для путешественников после приобретения cервиса Trip.com китайской компанией Ctrip.

Комментируя нам эту новость, Сергей Попиневский, директор по развитию онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.com, отмечал: «Международный онлайн-трэвел-рынок консолидируется, и этот факт еще раз подтвердился после того, как Ctrip.com купил Skyscanner.

Skyscanner - полезный и удобный поисковый сервис туристических услуг, хорошо известный в России. Четыре года назад компания Priceline купила аналогичный сервис Kayak и, что интересно, примерно за те же $1,8 млрд.

Но не стоит ждать, что Skyscanner начнет стремительно или резко изменяться. Это прибыльный бизнес, а у Ctrip.com достаточно средств, чтобы привлечь на Skyscanner еще больше путешественников».

/TOURBUS.RU