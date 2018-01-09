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Новости
19 декабря
Опубликован график работы визовых центров и консульств стран ЕС в период предстоящих зимних праздников
Ассоциация туроператоров подготовила подробную информацию о работе российских визовых центров стран Евросоюза в период предстоящих  рождественских и новогодних праздников

Предстоящие рождественские и новогодние праздники приведут к изменению в графике работы визовых центров (ВЦ) стран Европы в России. О том, когда и куда еще можно успеть подать заявление на визу - в специальном обзоре, опубликованном Ассоциацией туроператоров России: 

 

АВСТРИЯ

25 и 26 декабря 2017 года – визовый центр закрыт, посольство Австрии закрыто.

1, 2, 3, 4, 5 января 2017 года – визовый центр в Москве закрыт.

 

БЕЛЬГИЯ

Визовый центр TLScontact будет закрыт для представления и сбора документов 25 декабря.

Визовый центр будет работать в обычные часы 26 декабря. Он будет открыт для сбора паспортов с 9:00 до 17:00. Как отмечают в ВЦ, из-за праздников, рассмотрение визы занимает больше времени. В этой связи посольство Бельгии рекомендует представить документы за 2 недели до даты поездки.

С 1 по 8 января 2018 года центр подачи заявок на визу TLScontact будет закрыт для подачи заявки. Он будет открыт только для сбора паспортов с 9:00 утра до 16:00 часов 3, 4 и 5 января.

Визовый центр будет работать в обычные часы 9 января. Он будет открыт для сбора паспортов с 8:00 до 16:00.

 

БОЛГАРИЯ

25 декабря  закрыты все ВЦ Болгарии в России и консульство Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.  26 декабря консульства уже работают, ВЦ закрыты.

 

ВЕНГРИЯ

Последний день подачи документов  в ВЦ Венгрии – 21 декабря. Все документы, принятые после 21 декабря, будут выпущены консульским отделом посольства начиная с 9 января.

30.12.2017 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 09:00 до 14:00.

В период с 01.01.2018 по 08.01.2018 визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Визовый центр будет закрыт на приём документов и выдачу паспортов 25 и 26 декабря.

В период новогодних праздников визовый центр будет работать 3, 4 и 5 января на приём документов и выдачу паспортов с 09:00 до 16:00.

 

ГЕРМАНИЯ

Заявителей, планирующих поездку в Германию на декабрь 2017 – январь 2018 года, просят подавать документы заблаговременно, чтобы избежать задержки на этапе рассмотрения.

Со 2 по 8 января 2018 года с 10:00 до 14:00 в сервисно-визовом центре Германии в Москве будет осуществляться только выдача документов. С 9 января 2018 года центр в Москве будет работать в стандартном режиме.

Сервисно-визовые центры Германии в Самаре, Саратове, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону будут закрыты со 2 по 8 января 2017 года включительно.

 

ГРЕЦИЯ

С 11 декабря 2017 года изменяется график выдачи паспортов в ВЦ Греции в Москве. Получить готовый паспорт можно будет в рабочие дни с 11:00 до 13:00.

График работы Генерального консульства Греции в Москве и визовых центров Греции на Рождество и новогодние праздники 2017-2018:

Генеральное консульство Греции в Москве:

25, 26 декабря – выходные дни

27, 28, 29 декабря – консульство открыто только на выдачу паспортов. Прием документов производиться не будет.

1 января – выходной

2, 3, 4, 5, 8 января – рабочие дни

Визовый центр Греции в Москве:

25 декабря – выходной

26 декабря – рабочий день. Последний день приема документов.

27, 28, 29 декабря – ВЦ открыт только на выдачу паспортов

1-8 января – выходные

9 января – первый рабочий день

 

Сервисные визовые центры Греции, относящиеся к Генеральному консульству Греции в Москве:

20 декабря 2017 – последний день приема документов в Калининграде;

21 декабря 2017 – последний день приема документов в Иркутске, Хабаровске, Владивостоке, Саратове, Смоленске, Воронеже, Челябинске;

22 декабря 2017 – последний день приема документов в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Уфе, Омске, Перми, Красноярске, Вологде, Самаре.

25, 26 декабря 2017 – выходной.

С 27 по 29 декабря 2017 визовые центры будут открыты только для выдачи паспортов в обычном режиме. Прием документов на визу производиться не будет.

1-8 января 2018 – выходные. Первый рабочий день – 9 января 2018.

 

График работы Генерального консульства Греции в Новороссийске и визовых центров Греции на Рождество и новогодние праздники 2017-2018:

Генеральное консульство Греции в Новороссийске:

26 декабря – последний день приема документов

27, 28, 29 декабря – консульство открыто только на выдачу паспортов. Прием документов производиться не будет.

1 января – выходной

2, 3, 4, 5, 8 января – рабочие дни

 

Визовые центры Греции в Новороссийске, Краснодаре, Ростове-на-Дону:

26 декабря – последний день приема документов

27, 28, 29 декабря – ВЦ открыты только на выдачу паспортов

1-8 января – выходные

9 января – первый рабочий день

 

ДАНИЯ

ВЦ и консульства закрыты с 25 по 29 декабря включительно.

 

ИСЛАНДИЯ

20 декабря – последний день приёма заявлений на визу в Исландию в 2017 году. Визовый центр возобновит прием заявлений 9 января 2018 года.

 

ИСПАНИЯ

25 декабря ВЦ Испании в Москве закрыт.

 

ИТАЛИЯ

Генеральное консульство Италии в Москве и визовые центры Италии VMS в Москве закрыты 25 и 26 декабря.

 

ЛАТВИЯ

Для  получения визы до новогодних праздников крайний срок подачи документов 19.12.17.

Все документы, принятые после 19.12.17, будут выпущены консульским отделом посольства начиная с 09.01.2018.

 30.12.2017 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 09:00 до 14:00.

 В период с 01.01.2018 по 08.01.2018 визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.

 

ЛИТВА

25 и 26 декабря – консульство закрыто, все ВЦ открыты.

1 января – и консульство, и все ВЦ закрыты.

2-5 января – консульство открыто, ВЦ Москвы открыт с 9 до 13. Все ВЦ в регионах, а также колл-центр закрыты.

 

ЛЮКСЕМБУРГ

Консульство закрыто в дни официальных российских праздников.

 

КИПР

Посольство Республики Кипр в Москве закрыто 25 и 26 декабря.

 

МАЛЬТА

ВЦ и посольство закрыты 26 декабря.

 

НИДЕРЛАНДЫ

Визовые центры закрыты 25 и 26  декабря.

 

НОРВЕГИЯ

Визовые центры Норвегии не принимают документы на срочную визу. Если необходима срочная виза, то нужно обращаться в посольство Норвегии в Москве лично.

Визовые центры закрыты 25 и 26  декабря.

Напомним, что с 1 августа 2017 года визовый отдел Генерального консульства Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге закрыт. Все заявления рассматриваются посольством Норвегии в Москве. Заявители из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Архангельска, Республики Карелия, Новгородской и Псковской областей для получения визы или разрешения на проживание/работу в Норвегии должны обращаться в визовые центры VFS.

 

ПОЛЬША

28 – 29 декабря 2017 года сервисно-визовый центр Республики Польша в Москве будет работать только на выдачу документов с 9:00 до 18:00. Прием документов в эти дни осуществляться не будет.

Последним днем приема документов в обычном режиме будет 19 декабря 2017 года.

20 декабря 2017 с получением на 09.01.2018;

21, 22 и 27 декабря 2017 с получением на 10.01.2018 и дальше.

25, 26 декабря 2017 – выходные дни.

01 - 08 января 2018 – нерабочие дни в визовом центре в Москве.

В период с 21.12.2017 по 27.12.2017 будет действовать ограниченная подача визовых заявлений.

Региональные визовые центры. Заявителей, желающих подать свои документы в региональных центрах в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Краснодаре, Уфе, Смоленске, Воронеже, Саратове, Самаре и Новороссийске, обращают внимание на то, что прием документов будет осуществляться до 20.12.17 включительно.

21-29 декабря 2017 – региональные центры будут работать только на выдачу готовых паспортов.

25, 26 декабря 2017 – выходные дни.

01 - 08 января 2018 – нерабочие дни в региональных визовых центрах.

 

ПОРТУГАЛИЯ

Визовые центры Португалии в России закрыты 25 декабря.

 

СЛОВАКИЯ

Начиная с 21.12.17, компания PONY EXPRESS прекращает прием документов на визу в Словакию в связи с окончанием действия договора.

Заявителям, желающим оформить визу в Словакию, необходимо обращаться в посольство в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Для получения визы до новогодних праздников стоит учесть, что последний день подачи документов – 20.12.17.

30.12.2017 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 09:00 до 14:00.

В период с 01.01.2018 по 08.01.2018 визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают.

 

СЛОВЕНИЯ

25 и 26 декабря ВЦ и посольство Словении закрыты.

Посольство Словении в Москве и сервисно-визовые центры Словении VFS Global будут закрыты также 1 и 2 января 2018 года.

 

ФИНЛЯНДИЯ

ВЦ в Москве закрыт 24, 25 и 26 декабря.

График работы визовых центров Финляндии в г. Санкт-Петербург, Выборг, Вологда, Великий Новгород и Псков.

1, 2 и 8 января 2018 года визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге закрыт в связи с новогодними праздниками. 3, 4 и 5 января визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге работает в обычном режиме.

Региональные визовые центры в Выборге, Вологде, Великом Новгороде и Пскове закрыты с 1 по 8 января.

 

ФРАНЦИЯ

ВЦ закрыт 25 декабря, а также 1 января. Со 2-8 января закрыты все ВЦ, кроме ВЦ Москвы.

 

ХОРВАТИЯ

ВЦ закрыты 25-26 декабря.

 

ЧЕХИЯ

25, 26 декабря визовый центр в Москве работает только на выдачу готовых паспортов с 11:00 до 16:00.

29 декабря визовый центр в Москве работает только на выдачу готовых паспортов с 11:00 до 17:00.

2 -3 января визовый центр в Москве работает только на выдачу готовых паспортов с 12:00 до 17:00.

1, 4, 5, 8 января - нерабочие дни в визовом центре в Москве.

Визовый центр в Москве не будет принимать экспресс-заявления 22 декабря.

Региональные визовые центры. Последний день приёма визовых заявлений в 2017 г. – 22 декабря. С 25 по 29 декабря региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов. 1-8 января 2018 г. – нерабочие дни в региональных визовых центрах.

Заявления, не обработанные консульским отделом посольства Чехии до конца рабочего дня 27 декабря 2017 г., не будут направляться в региональные визовые центры до 9 января 2018 г.

 

ШВЕЙЦАРИЯ

Визовый центр TLScontact будет закрыт 25 декабря.

26 декабря визовый центр будет работать в обычном режиме. Выдача документов в этот день будет осуществляться с 9 до 17 часов.

В случае подачи документов после 27 декабря 2017 г. их выдача будет производиться после 9 января 2018 г.

Визовый центр TLScontact будет закрыт на подачу документов с 1 января по 8 января 2018 г. Выдача документов будет производиться 3, 4 и 5 января с 9 до 16 часов.

9 января визовый центр будет работать в обычном режиме. Выдача документов в этот день будет осуществляться с 8 до 16 часов.

 

ШВЕЦИЯ

ВЦ в Москве закрыт 25 и 26 декабря.

В 2018 году посольство Швеции в Москве и шведские визовые центры будут закрыты 1 января.  2-8 января   посольство работает, ВЦ закрыты.

 

ЭСТОНИЯ

Сервисно-визовые центры Эстонии будут закрыты 25 и 26 декабря и с 01 по 08 января 2018 года. Выдача паспортов будет доступна в московском центре со 02 по 08 января с 10:00 до 14:00 часов.

В Санкт-Петербурге ВЦ и консульство закрыты 24, 25 и 26 декабря.



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