Новости Опубликован график работы визовых центров и консульств стран ЕС в период предстоящих зимних праздников Ассоциация туроператоров подготовила подробную информацию о работе российских визовых центров стран Евросоюза в период предстоящих рождественских и новогодних праздников

Предстоящие рождественские и новогодние праздники приведут к изменению в графике работы визовых центров (ВЦ) стран Европы в России. О том, когда и куда еще можно успеть подать заявление на визу - в специальном обзоре, опубликованном Ассоциацией туроператоров России: АВСТРИЯ 25 и 26 декабря 2017 года – визовый центр закрыт, посольство Австрии закрыто. 1, 2, 3, 4, 5 января 2017 года – визовый центр в Москве закрыт. БЕЛЬГИЯ Визовый центр TLScontact будет закрыт для представления и сбора документов 25 декабря. Визовый центр будет работать в обычные часы 26 декабря. Он будет открыт для сбора паспортов с 9:00 до 17:00. Как отмечают в ВЦ, из-за праздников, рассмотрение визы занимает больше времени. В этой связи посольство Бельгии рекомендует представить документы за 2 недели до даты поездки. С 1 по 8 января 2018 года центр подачи заявок на визу TLScontact будет закрыт для подачи заявки. Он будет открыт только для сбора паспортов с 9:00 утра до 16:00 часов 3, 4 и 5 января. Визовый центр будет работать в обычные часы 9 января. Он будет открыт для сбора паспортов с 8:00 до 16:00. БОЛГАРИЯ 25 декабря закрыты все ВЦ Болгарии в России и консульство Болгарии в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 26 декабря консульства уже работают, ВЦ закрыты. ВЕНГРИЯ Последний день подачи документов в ВЦ Венгрии – 21 декабря. Все документы, принятые после 21 декабря, будут выпущены консульским отделом посольства начиная с 9 января. 30.12.2017 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 09:00 до 14:00. В период с 01.01.2018 по 08.01.2018 визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Визовый центр будет закрыт на приём документов и выдачу паспортов 25 и 26 декабря. В период новогодних праздников визовый центр будет работать 3, 4 и 5 января на приём документов и выдачу паспортов с 09:00 до 16:00. ГЕРМАНИЯ Заявителей, планирующих поездку в Германию на декабрь 2017 – январь 2018 года, просят подавать документы заблаговременно, чтобы избежать задержки на этапе рассмотрения. Со 2 по 8 января 2018 года с 10:00 до 14:00 в сервисно-визовом центре Германии в Москве будет осуществляться только выдача документов. С 9 января 2018 года центр в Москве будет работать в стандартном режиме. Сервисно-визовые центры Германии в Самаре, Саратове, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону будут закрыты со 2 по 8 января 2017 года включительно. ГРЕЦИЯ С 11 декабря 2017 года изменяется график выдачи паспортов в ВЦ Греции в Москве. Получить готовый паспорт можно будет в рабочие дни с 11:00 до 13:00. График работы Генерального консульства Греции в Москве и визовых центров Греции на Рождество и новогодние праздники 2017-2018: Генеральное консульство Греции в Москве: 25, 26 декабря – выходные дни 27, 28, 29 декабря – консульство открыто только на выдачу паспортов. Прием документов производиться не будет. 1 января – выходной 2, 3, 4, 5, 8 января – рабочие дни Визовый центр Греции в Москве: 25 декабря – выходной 26 декабря – рабочий день. Последний день приема документов. 27, 28, 29 декабря – ВЦ открыт только на выдачу паспортов 1-8 января – выходные 9 января – первый рабочий день Сервисные визовые центры Греции, относящиеся к Генеральному консульству Греции в Москве: 20 декабря 2017 – последний день приема документов в Калининграде; 21 декабря 2017 – последний день приема документов в Иркутске, Хабаровске, Владивостоке, Саратове, Смоленске, Воронеже, Челябинске; 22 декабря 2017 – последний день приема документов в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Уфе, Омске, Перми, Красноярске, Вологде, Самаре. 25, 26 декабря 2017 – выходной. С 27 по 29 декабря 2017 визовые центры будут открыты только для выдачи паспортов в обычном режиме. Прием документов на визу производиться не будет. 1-8 января 2018 – выходные. Первый рабочий день – 9 января 2018. График работы Генерального консульства Греции в Новороссийске и визовых центров Греции на Рождество и новогодние праздники 2017-2018: Генеральное консульство Греции в Новороссийске: 26 декабря – последний день приема документов 27, 28, 29 декабря – консульство открыто только на выдачу паспортов. Прием документов производиться не будет. 1 января – выходной 2, 3, 4, 5, 8 января – рабочие дни Визовые центры Греции в Новороссийске, Краснодаре, Ростове-на-Дону: 26 декабря – последний день приема документов 27, 28, 29 декабря – ВЦ открыты только на выдачу паспортов 1-8 января – выходные 9 января – первый рабочий день ДАНИЯ ВЦ и консульства закрыты с 25 по 29 декабря включительно. ИСЛАНДИЯ 20 декабря – последний день приёма заявлений на визу в Исландию в 2017 году. Визовый центр возобновит прием заявлений 9 января 2018 года. ИСПАНИЯ 25 декабря ВЦ Испании в Москве закрыт. ИТАЛИЯ Генеральное консульство Италии в Москве и визовые центры Италии VMS в Москве закрыты 25 и 26 декабря. ЛАТВИЯ Для получения визы до новогодних праздников крайний срок подачи документов 19.12.17. Все документы, принятые после 19.12.17, будут выпущены консульским отделом посольства начиная с 09.01.2018. 30.12.2017 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 09:00 до 14:00. В период с 01.01.2018 по 08.01.2018 визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают. ЛИТВА 25 и 26 декабря – консульство закрыто, все ВЦ открыты. 1 января – и консульство, и все ВЦ закрыты. 2-5 января – консульство открыто, ВЦ Москвы открыт с 9 до 13. Все ВЦ в регионах, а также колл-центр закрыты. ЛЮКСЕМБУРГ Консульство закрыто в дни официальных российских праздников. КИПР Посольство Республики Кипр в Москве закрыто 25 и 26 декабря. МАЛЬТА ВЦ и посольство закрыты 26 декабря. НИДЕРЛАНДЫ Визовые центры закрыты 25 и 26 декабря. НОРВЕГИЯ Визовые центры Норвегии не принимают документы на срочную визу. Если необходима срочная виза, то нужно обращаться в посольство Норвегии в Москве лично. Визовые центры закрыты 25 и 26 декабря. Напомним, что с 1 августа 2017 года визовый отдел Генерального консульства Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге закрыт. Все заявления рассматриваются посольством Норвегии в Москве. Заявители из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Архангельска, Республики Карелия, Новгородской и Псковской областей для получения визы или разрешения на проживание/работу в Норвегии должны обращаться в визовые центры VFS. ПОЛЬША 28 – 29 декабря 2017 года сервисно-визовый центр Республики Польша в Москве будет работать только на выдачу документов с 9:00 до 18:00. Прием документов в эти дни осуществляться не будет. Последним днем приема документов в обычном режиме будет 19 декабря 2017 года. 20 декабря 2017 с получением на 09.01.2018; 21, 22 и 27 декабря 2017 с получением на 10.01.2018 и дальше. 25, 26 декабря 2017 – выходные дни. 01 - 08 января 2018 – нерабочие дни в визовом центре в Москве. В период с 21.12.2017 по 27.12.2017 будет действовать ограниченная подача визовых заявлений. Региональные визовые центры. Заявителей, желающих подать свои документы в региональных центрах в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Краснодаре, Уфе, Смоленске, Воронеже, Саратове, Самаре и Новороссийске, обращают внимание на то, что прием документов будет осуществляться до 20.12.17 включительно. 21-29 декабря 2017 – региональные центры будут работать только на выдачу готовых паспортов. 25, 26 декабря 2017 – выходные дни. 01 - 08 января 2018 – нерабочие дни в региональных визовых центрах. ПОРТУГАЛИЯ Визовые центры Португалии в России закрыты 25 декабря. СЛОВАКИЯ Начиная с 21.12.17, компания PONY EXPRESS прекращает прием документов на визу в Словакию в связи с окончанием действия договора. Заявителям, желающим оформить визу в Словакию, необходимо обращаться в посольство в Москве и Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Для получения визы до новогодних праздников стоит учесть, что последний день подачи документов – 20.12.17. 30.12.2017 визовый центр в Москве будет работать только на выдачу паспортов с 09:00 до 14:00. В период с 01.01.2018 по 08.01.2018 визовый центр и контакт-центр визового сервиса не работают. СЛОВЕНИЯ 25 и 26 декабря ВЦ и посольство Словении закрыты. Посольство Словении в Москве и сервисно-визовые центры Словении VFS Global будут закрыты также 1 и 2 января 2018 года. ФИНЛЯНДИЯ ВЦ в Москве закрыт 24, 25 и 26 декабря. График работы визовых центров Финляндии в г. Санкт-Петербург, Выборг, Вологда, Великий Новгород и Псков. 1, 2 и 8 января 2018 года визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге закрыт в связи с новогодними праздниками. 3, 4 и 5 января визовый центр Финляндии в Санкт-Петербурге работает в обычном режиме. Региональные визовые центры в Выборге, Вологде, Великом Новгороде и Пскове закрыты с 1 по 8 января. ФРАНЦИЯ ВЦ закрыт 25 декабря, а также 1 января. Со 2-8 января закрыты все ВЦ, кроме ВЦ Москвы. ХОРВАТИЯ ВЦ закрыты 25-26 декабря. ЧЕХИЯ 25, 26 декабря визовый центр в Москве работает только на выдачу готовых паспортов с 11:00 до 16:00. 29 декабря визовый центр в Москве работает только на выдачу готовых паспортов с 11:00 до 17:00. 2 -3 января визовый центр в Москве работает только на выдачу готовых паспортов с 12:00 до 17:00. 1, 4, 5, 8 января - нерабочие дни в визовом центре в Москве. Визовый центр в Москве не будет принимать экспресс-заявления 22 декабря. Региональные визовые центры. Последний день приёма визовых заявлений в 2017 г. – 22 декабря. С 25 по 29 декабря региональные визовые центры будут работать только на выдачу готовых паспортов. 1-8 января 2018 г. – нерабочие дни в региональных визовых центрах. Заявления, не обработанные консульским отделом посольства Чехии до конца рабочего дня 27 декабря 2017 г., не будут направляться в региональные визовые центры до 9 января 2018 г. ШВЕЙЦАРИЯ Визовый центр TLScontact будет закрыт 25 декабря. 26 декабря визовый центр будет работать в обычном режиме. Выдача документов в этот день будет осуществляться с 9 до 17 часов. В случае подачи документов после 27 декабря 2017 г. их выдача будет производиться после 9 января 2018 г. Визовый центр TLScontact будет закрыт на подачу документов с 1 января по 8 января 2018 г. Выдача документов будет производиться 3, 4 и 5 января с 9 до 16 часов. 9 января визовый центр будет работать в обычном режиме. Выдача документов в этот день будет осуществляться с 8 до 16 часов. ШВЕЦИЯ ВЦ в Москве закрыт 25 и 26 декабря. В 2018 году посольство Швеции в Москве и шведские визовые центры будут закрыты 1 января. 2-8 января посольство работает, ВЦ закрыты. ЭСТОНИЯ Сервисно-визовые центры Эстонии будут закрыты 25 и 26 декабря и с 01 по 08 января 2018 года. Выдача паспортов будет доступна в московском центре со 02 по 08 января с 10:00 до 14:00 часов. В Санкт-Петербурге ВЦ и консульство закрыты 24, 25 и 26 декабря.



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