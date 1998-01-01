Новости Внутренний экскурсионный туризм неожиданно «просел» на 30% Наши эксперты обсуждают причины заметного снижения интереса к путешествиям по своей стране в заканчивающемся году

Интерес к внутреннему экскурсионному туризму заметно снизился - к такому выводу приходят эксперты, оценивая предварительные итоги 2017 года. По их оценке, стабилизация рубля и «открытие» Турции, а также стремление организовывать отдых самостоятельно и нерастущие доходы значительно сократили количество желающих отправиться в групповые познавательные поездки внутри России, - сообщает наш корреспондент. Тревожные «звоночки» по этому поводу начали поступать уже в середине 2017 года: по данным Российского союза туриндустрии, в течение первого полугодия спрос на групповые внутрироссийские экскурсионные туры сократился на 40%. При этом представители туроператоров полагают, что интерес к познавательным путешествиям во многом сократился из-за тяги к самостоятельному туризму и отсутствия достаточных для путешествий средств. По оценке исполнительного директора компании «Невские сезоны» Кирилла Соколова, внутренний въездной сезон оказался действительно с «червоточинкой». «Если количество гостей из-за рубежа, приехавших в этом году в Петербург, выросло на 7-10%, то число «внутренних» туристов сократилось примерно на 30%, - говорит он. – Обусловлено это целым рядом причин, начиная от негативного информационного фона, сложившегося еще весной после известных событий, продолжая слухами о закрытии акватории и завершая погодой в начале лета. Как бы то ни было, но факт налицо: если в 2016-м найти свободный номер в гостинице в Питере в августе было проблемой, в 2017-м таких номеров было хоть отбавляй». Согласна с тенденцией и глава компании «Премьера» Марина Самородская. «В целом сезон 2017 года прошел довольно ровно, однако в первую очередь пользуются спросом недорогие туры по России (например, в Казань на поезде), - констатирует она. - Объяснить это можно только тем, что желание путешествовать у людей, несмотря ни на что, есть. А вот денег на его осуществление если и хватает, то в основном на необременительные для их бюджета поездки». Подтверждает тренд и исполнительный директор компании «Ника» Михаил Корнышев. «В этом году мы отметили значительный, практически двукратный рост интереса клиентов к европейским круизам, - говорит он. – А вот внутри страны объемы продаж удалось сохранить и немного увеличить только благодаря большему притоку иностранных туристов: внутренних стало заметно меньше. Причем пока можно говорить только о росте объемов, достигаемом за счет большого разнообразия предлагаемых клиентам туров». В целом эксперты отмечают, что значительная часть потенциальных внутренних туристов «утекает» в самостоятельный сектор: благодаря мобильности и развитию информационных технологий, организовать экскурсионную поездку по России сейчас не представляет особого труда. Вместе с тем они уверены: значительная часть туристов все равно будет клиентами агентств, поскольку примерно половина туристов, даже ознакомившись в интернете с интересующими их предложениями, все равно отправляется за личной консультацией в офлайн-режиме. /TOURBUS.RU

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