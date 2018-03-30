Зимняя программа полетов из Петербурга на Хайнань снова меняется

Туроператоры «Матрешка-Тур» и «Жемчужная река» все же решили объединить усилия по осуществлению «многострадальной» программы полетов с берегов Невы на китайский тропический остров

Организовавшая в октябре 2017 года полетную программу из Петербурга на Хайнань петербургская компания «Матрешка-Тур» снова изменила ее схему - теперь туристам предлагают лететь не в Санью, а в аэропорт Хайкоу, - сообщает наш петербургский корреспондент.

Начиная с 22 декабря перелет станет осуществляться по маршруту Петербург-Хайкоу раз в неделю по пятницам на «крыльях» Pegas Fly (Boeing 767-300, 278 кресел экономического класса и 10 мест бизнес-класса). Очередная замена перевозчика объясняется просто: «Матрешка-Тур» информирует о достигнутых договоренностях по объединению усилий в рамках продвижения и реализации полетной программы из Петербурга на китайский остров Хайнань совместно с туристической компанией «Жемчужная река».

Таким образом, две компании, которые изначально осенью 2017 года намеревались организовать разные полетные программы на остров, снова оказались вместе.

Стоит напомнить, что четвертая по счету питерская попытка «оседлать» Хайнань чуть не провалилась. Вначале обоих туроператоров подвела «ВИМ-Авиа», а затем все же поднявшая программу «Матрешка-тур» столкнулась с тем, что туристов на отдых на Хайнань приходилось доставлять не напрямую, а с пересадкой на дозаправку (туда – в Красноярске, обратно – в Новосибирске).

С момента объявления старта программы ее перевозчиками назывались «ВИМ-Авиа», I Fly и NordStar, который как раз и собирался возить туристов на отдых на воздушных судах Boeing 737-800 с пересадкой.

Как поясняла коммерческого директор компании «Матрешка-Тур» Елена Московкина, руководство аэропорта Саньи ввело временные ограничения на прием из России дальнемагистральных лайнеров, в связи с чем организатор полетной программы и был вынужден воспользоваться услугами авиакомпании NordStar, получившей допуск на осуществление рейса из Петербурга в Санью на лайнерах Boeing 737-800. «Мы вынуждены были подчиниться требованиям китайской стороны и задействовать рейсы, которые могут принять в аэропорту», – констатировала она.

В свою очередь, китайский оператор «Жемчужная река», сначала планировавший полететь из Питера и ряда других городов России на Хайнань с начала ноября, из-за краха «ВИМ-Авиа» сразу решил сдвинуть старт программы на полтора месяца. И именно 22 декабря все же намерен запустить ее на «крыльях» Pegas Fly из Петербурга. «Благодаря тому, что переориентировали программу на авиакомпанию «Икар» и изменили аэропорт прибытия на Хайкоу, мы даже выиграли», - заявил коммерческий директор «Жемчужной реки» Евгений Косинков на недавней презентации в Петербурге.

С учетом сложившейся ситуации, скорее всего, «Матрешка-Тур» вообще откажется от собственной полетной программы, а ее туристы пересядут на рейсы «Жемчужной реки», следующие в Хайкоу. Во всяком случае, в самой «Матрешке-Тур» утверждают, что «новая полетная программа из Петербурга будут выполняться по 30.03.2018 г», в связи с чем в настоящее время уже ведется работа по изменению дат и продолжительности отдыха туристов, вызванная необходимости стыковки старой и новой полетных программ.

При этом представители сферы туризма Петербурга расценивают новые перемены в полетной программе на Хайнань со стоицизмом. «В этом случае уже не до амбиций: надо объединять усилия хотя бы для того, чтобы сохранить направление в ассортименте, - говорят в агентствах. – Ведь туры на остров, в том числе и на период новогодних каникул, уже проданы, и если клиенты не получат оплаченную услугу, это станет большим ударом и по имиджу организаторов поездок, и самого направления».

/TOURBUS.RU