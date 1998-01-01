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Соглашение РФ и Белоруссии о взаимном признании виз может быть подписано до конца года/ Более 30 человек погибли, почти 50 пропали без вести из-за тайфуна на Филиппинах/ Почти 200 авиарейсов отменено в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за снегопада

Соглашение РФ и Белоруссии о взаимном признании виз может быть подписано до конца года

Соглашение Белоруссии и России о взаимном признании виз находится в высокой степени готовности, не исключено его подписание до конца года, заявил начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Белоруссии Алексей Бегун, - сообщает «Интерфакс».

По информации представителя МВД, компетентные органы Белоруссии и России достаточно долго уже ведут переговоры по соглашению о взаимном признании виз и иных разрешительных документов, по которым будет предоставляться право въезжать и пребывать на территории двух государств.

Г-н Бегун напомнил, что по данному вопросу проведено уже четыре раунда переговоров. "В этом году состоится заключительный, будем надеяться, итоговый раунд переговоров, по результатам которого будет подписан уже практически подготовленный проект соглашения", — сказал он.

Представитель МВД также сообщил, что данный раунд переговоров пройдет на белорусской стороне.

Ранее в МИД и МВД Белоруссии заявляли, что рассчитывают на подписание соглашения до конца текущего года.

Более 30 человек погибли, почти 50 пропали без вести из-за тайфуна на Филиппинах

Число погибших из-за тайфуна Урдуджа, обрушившегося в выходные на Филиппины, превысило 30, число пропавших без вести приближается к 50-и, сообщает в понедельник газета Manila Bulletin.

По данным местных властей, большинство смертей связаны с оползнями, которые образовались из-за сильных ливней в центральной части Филиппин. Часть людей утонула. Число погибших и пострадавших постоянно увеличивается по мере того, как спасатели раскапывают завалы.

Порядка 1200 туристов заблокировано на острове Боракай, популярном месте пляжного отдыха. Как сообщили представители администрации острова, 90% его территории затоплено. Частично затоплен также аэропорт Боракая, из-за чего здесь отменены все авиарейсы.

Из-за шторма отменены рейсы многих паромов на филиппинском архипелаге, туристическим лодкам запрещено выходить в море. Местные авиакомпании отменили почти 70 авиарейсов. Все это затрудняет передвижение между многочисленными островами.

Филиппинский архипелаг расположен в Юго-Восточной Азии, он состоит из более чем 7,5 тыс. островов, из них только 2 тыс. – обитаемые. Население – более 100 млн человек. Филиппины популярны у любителей дайвинга благодаря своим коралловым рифам. В первую очередь туристы выбирают острова Боракай, Себу, Бохоль и Палаван в южной части архипелага.

Почти 200 авиарейсов отменено в аэропорту Франкфурта-на-Майне из-за снегопада

Из-за обильного снегопада около 170 авиарейсов отменены сегодня в крупнейшем аэропорту Германии во Франкфурте-на-Майне, сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что отменены как внутренние, так и международные рейсы, в частности, в Вену, Дублин и Варшаву.

"Ввиду погодных условий утром 18 декабря в аэропорту Франкфурта могут возникать перебои в работе, некоторые авиарейсы могут быть отменены. Пожалуйста, проверяйте статус рейса перед тем, как отправиться в аэропорт", — говорится в сообщении, размещенном на сайте аэропорта.

По прогнозам местной метеорологической службы, погодные условия должны улучшиться в течение дня.

/TOURBUS.RU