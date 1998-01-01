Новости

Российских туристов позвали пройти Путем святого Иакова

В Москве прошла презентация богатейших туристических возможностей автономного испанского сообщества Галисия, пока что недостаточно известных на российском туррынке

Презентация богатых туристических возможностей Галисии - региона, расположенного вдоль атлантического побережья на Северо-Западе Испании, – прошла в этом месяце в Институте Сервантеса в Москве. Мероприятие прошло при поддержке отдела туризма посольства Испании, а красочный рассказ о живописном испанском регионе представил один из руководителей туристического управления Галисии г-н Шан Карлос Гонсалес Перес.

По словам спикера, в отличие от Средиземноморского побережья этот регион пока что еще мало известен нашим туристам – в год здесь бывает около 5,5 млн гостей, но лишь доли процента от этого числа пока что составляют россияне.

Между тем, возможности для пляжного, экскурсионного и паломнического туризма в этой «испанской Шотландии» поистине неисчерпаемы.

Так, например, один из восьми сотен местных песчаных пляжей Родас – песчаная коса между двумя островами Сиес – признан британскими туристами едва ли не лучшим в мире.

Автономное сообщество продвигает и сельский туризм, на сегодня туристов и паломников принимают около 600 сельских гостиниц, как правило, переделанных из старинных деревенских домов. Также развиваются бальнеологические курорты, ведь Галисия наряду с Каталонией относится к основным термальным направлениям Испании, а галисийский курорт Мондарис-Бальнеарио известен с XIX века.

Конечно же, прежде всего Галисия известна всему миру благодаря Пути святого Иакова (El Camino de Santiago). Это паломническая дорога к могиле апостола Иакова в Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой проходит по Северной Испании. По итогам 2017 года, как ожидается, Дорогой Иакова пройдут свыше 300 тыс. паломников около 180 национальностей.

Паломничество к месту погребения св. Якова находится для католиков на третьем месте по значимости после посещения Рима и Иерусалима. При этом по традиции последние сто километров пути нужно преодолеть пешком (или последние 200 – на велосипеде).

Кстати, сообщил спикер, не так давно в России было организовано сообщество паломников, прошедших Путь св. Иакова.

Что касается гостиничной инфраструктуры, то сегодня Галисия предлагает 55 тыс. гостиничных мест, причем многие отели расположены в исторических замках и дворцах. Среди гостиниц имеется 10 отелей уровня 5* и около ста уровня 4*.

Разнообразная галисийская кухня представлена всевозможными видами рыбы, мясными пирогами, считающимися лучшими в мире мидиями и осьминогами. Кроме того, здесь имеется пять собственных винных регионов и 13 «мишленовских» ресторанов.

Местные власти сейчас продвигают новый эномаршрут в области Рибейра-Сакра - это самый молодой винный регион Галисии.

Основной международный турпоток в Галисию идет через три аэропорта – в столичном Сантьяго-де-Компостела, Виго и Ла-Корунье. При этом порядка 350 тыс. туристов прибывают в галисийские порты на круизных лайнерах. По словам г-на Гонсалес Переса, в конце 2018 – начале 2019 годов город Оренсе, расположенный примерно в 80 км от Сантьяго-де-Компостела, соединят скоростной железной дорогой с Мадридом, и тогда время в пути – а это более 600 км – составит всего 2 часа 15 минут.

Говоря в заключение об особенностях региона, которые должны привлечь в Галисию российских туристов, г-н Гонсалес Перес назвал «бескрайние зеленые леса, Дорогу св. Иакова, огромные дикие пляжи и оздоровительные термы, известные с римских времен». Все это «туристическое богатство», по его словам, еще предстоит узнать нашим туристам.

/TOURBUS.RU