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Выяснилось, чем отличаются при бронировании путешествий обладатели «айфонов»

Компания Biletix предоставила нам подробный анализ особенностей бронирования пользователей различных мобильных систем

Учитывая, что мобильные продажи – один из главных трендов как на российском рынке онлайн-трэвел, так и в целом в e-commerce, накануне Нового года один из крупнейших интернет-сервисов для путешественников Biletix подготовил аналитический обзор своих мобильных продаж в уходящем году.

Как выяснилось в результате исследования, доля покупок авиабилетов в мобильном приложении Biletix на платформе iOS в 2017 году составила 74% от всех мобильных продаж, а Android – только 26%, несмотря на то, что на этапе поиска авиабилетов количество запросов на платформах Android и iOS примерно одинаково.

По сравнению с 2016 годом этот тренд только усилился: в прошлом 2016 году на пользователей мобильного приложения Biletix на устройствах iOS приходился 61%, на платформе Android – 42% продаж. В целом доля мобильных продаж в компании достигла 27%, отмечают в Biletix.

Кроме того, пользователи мобильных устройств iOS при покупке авиабилетов склонны тратить больше, чем пользователи Android. Так, в 2017 году средний чек продаж через мобильные устройства на платформе iOS составил 11.218 рублей, на Android – лишь 9.644 рубля.

В целом же , средний чек при покупке авиабилетов через мобильные устройства выше, чем через ПК, почти на треть, или на 32%: в 2017 году для мобильных устройств этот показатель составил 10.434 рубля, для настольных компьютеров – 7.904 рубля.

Впрочем, снижение стоимости авиабилетов, характерное для всего рынка авиабилетов, повлияло и на мобильные продажи: средний чек покупок авиабилетов в мобильном приложении на платформе iOS сократился с 13.913 до 11.218 рублей, на Android – с 11 852 до 9 644 рублей.

При этом, согласно анализу компании Biletix, самыми популярными внутренними направлениями среди мобильных пользователей в 2017 году стали Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Краснодар.

Среди международных направлений лидировали Тбилиси, Тиват, Ереван, Ларнака и Барселона.

/TOURBUS.RU