Новости Турецкие эксперты ожидают, что российский турпоток в следующем году вырастет еще на 20% Наши эксперты рассказали, почему они считают прогнозы турецких коллег чересчур оптимистичными

Эксперты из авиационной отрасли Турции говорят о возможности страны нарастить в 2018 году въездной турпоток из России на 15-20%, - сообщает АТОР. Так, на днях свой прогноз, опирающийся на анализ положения дел в авиаотрасли, высказал глава турецкой авиакомпании Atlasglobal Мурат Эрсой. Он, в частности, заявил, что рекордное число российских туристов в этом году (напомним, турецкие эксперты прогнозируют прибытие в этом году в страну не менее 5 млн российских туристов) – не предел. В 2018 году, по его словам, в Турцию может прибыть на 15-20% больше туристов, чем в нынешнем. Исходя из имеющихся цифр (Турция приняла за 10 месяцев этого года 4,5 млн туристов из России, прогноз – от 4,8 до 5 млн по итогам года), такой рост может обозначать надежды на 5,5-6 млн российских туристов в следующем году. Г-н Эрсой добавил, что на следующий год Atlasglobal увеличит количество рейсов на российском направлении вдвое. «В этом году мы совершали по 60-70 рейсов в неделю на направлении Антальи, перевезя 50 тысяч человек. Наша цель на 2018 год – перевезти между Турцией и Россией 500 тысяч туристов, выполняя 150-160 рейсов в неделю», заявил г-н Эрсой. В то же время портал Hurriyet Daily News на днях сообщил, что всего в 2018 г. Турция рассчитывает принять более 35 млн иностранных туристов. При этом, указывает издание, за 10 месяцев 2017 года Турцию посетило 29 млн иностранных туристов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Турпоток вырос в первую очередь за счет россиян, более 4,5 млн которых приехало в страну с января по октябрь этого года. Доходы Турции от туризма за 9 месяцев 2017 года превысили $20 млрд. Как отметил, комментируя нам эту новость, гендиректор компании «TUI Россия» Тарас Демура, действительно, в следующем году в Турции ждут около 6 млн россиян. Однако, по мнению эксперта, на результаты следующего летнего сезона в Турции определенное влияние может оказать конкуренция с возвращающимся, по всей видимости, летним Египтом. По словам эксперта, «если этим летом начнутся чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря, а стоимость размещения в египетских отелях приблизится к турецкой ($50-60 за день в отеле 4-5*), то эта стран сможет оттянуть не более 10-20% турецкого турпотока. И это несмотря на то, что Египет все-таки прежде всего зимнее направление. Если же стоимость дня в египетском отеле останется на уровне нынешних 30%, то летний Египет вполне может «забрать» у Турции до 35% российского турпотока». В свою очередь, Улугбек Рашидов, директор представительства компании TBS в Петербурге, отметил в беседе с нами: «К возможности увеличения объемов по Турции на 15-20% в будущем сезоне отношусь скептически. Рост на направлении, скорее всего, будет, однако явно не в этих пределах. Причины? Во-первых, это цены: по сравнению с предлагавшимися перед прошедшим сезоном они очень высоки. Во-вторых, практика раннего бронирования показывает, что из-за истории с «ВИМ-Авиа» люди не хотят покупать туры загодя, будучи не уверены в их осуществлении. Поэтому ожидать существенного прибавления объемов в 2018-м не стоит». Александра Гридина, директор туристического агентства «Премиум», в свою очередь, отмечает, что «в прошедшем сезоне резкий рост объемов по Турции был объясним эффектом отложенного спроса и привлекательными ценами. Поскольку уже к концу лета 2017-го стоимость отдыха в Турции значительно возросла, в будущем сезоне спрос явно будет ограничен уровнем платежеспособности клиентов. Которая, к сожалению, практически не растет. Следовательно, предполагать рост объемов на какую-то очень заметную величину не приходится». Наконец, Маргарита Делицой, менеджер компании «Путешествуем вместе», в беседе с нами отметила, что, «если ситуация на рынке будет такая же, как в этом году, какая-то небольшая прибавка в объемах по Турции случится. Однако, если на рынке все же появится Египет, Турция явно клиентов не досчитается. Ведь очевидно, что Страна пирамид, привлекая россиян, поначалу тоже станет демпинговать и предлагать им самые выгодные условия. А поскольку для наших клиентов цена тура по-прежнему очень существенна, даже летом, при условии приемлемых цен, они в Египет поедут». /TOURBUS.RU

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