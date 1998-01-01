Новости По данным Росстата, турпоток в Россию упал, по данным Погранслужбы – заметно вырос РСТ прокомментировал расхождение в данных двух ведомств о числе иностранных туристов, посетивших нашу страну за 9 месяцев этого года

По данным Пограничной службы ФСБ за 9 месяцев 2017 года, въезд в Россию иностранцев, которые в качестве цели поездки декларировали именно туризм, вырос на 16% - зарубежные туристы совершили 3275,7 тыс. поездок в нашу страну. За аналогичный период прошлого года рост был меньше – 11%, - сообщает сегодня РСТ. При этом первая десятка стран, поставляющих в Россию реальных туристов, по сравнению с тремя кварталами прошлого года осталась в неизменном виде. Также сохранилась тенденция роста въездного турпотока за счет азиатских и восточных стран – даже если не брать в расчет Турцию, которая выросла на… 160%. На 64% вырос Таиланд, показав динамику почти в пять раз больше, чем за 9 месяцев 2016 года. Южная Корея прибавила 55% – практически в два раза больше, чем в прошлом году. На 27% выросла Япония, почти на столько же – Индия. Китай прибавил поменьше, чем в прошлом году, но тоже заметно – 23,4%. На 11% вырос Иран. Однако, в отличие от прошлогодних трех кварталов, в этом году серьезный вклад в рост турпотока внесли также Германия (27%) и – несмотря на политические разногласия между нашими странами – США (25%). Отрицательную динамику страны из первой двадцатки показали в основном в пределах статистической погрешности: Израиль (-0,2%), Испания (-0,2%), Италия (-1,8%). Заметное снижение продемонстрировали соседи по границе – Финляндия (-18%) и Латвия (-12%), что, вероятно, связано с укреплением рубля. Между тем, как отмечает пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина, данные Пограничной службы ФСБ, разбитые по целям поездок, с некоторых пор не считаются официальной статистикой, хоть и дают туроператорам возможность проследить историю движения турпотоков за несколько десятилетий. При этом, по официальной статистике, «количество въездных турпоездок иностранных граждан в Россию» за 9 месяцев 2017 года снизилось на 2,8%. Таковы данные Росстата, которые получены с помощью методики, утвержденной приказом руководителя ведомства в августе 2014 г. Она разработана в соответствии с рекомендациям UNWTO и считает туристическими почти все поездки за рубеж – деловые, частные, медицинские, короткие образовательные, приграничные за продуктами и другими покупками. В итоге по этой статистике помимо реальных туристических рынков в топ-20 в этом году вновь попали такие страны, как Украина, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, отмечает эксперт. /TOURBUS.RU ВЪЕЗД В РОССИЮ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ ЗА 9 МЕС. 2017 Г., ПО ИНФОРМАЦИИ ПОГРАНСЛУЖБЫ ФСБ РФ







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