Новости TUI создаст первый в России «туристический Amazon» Генеральный директор компании «TUI Россия» Тарас Демура и директор по управлению продажами туроператора Али Микаилов рассказали о планах по значительному расширению предложений и трансформации компании

Вчера журналисты ведущих профессиональных СМИ встретились с генеральным директором компании «TUI Россия» Тарасом Демурой и директором по управлению продажами туроператора Али Микаиловым. Спикеры подвели итоги уходящего года и рассказали о планах одного из ведущих туроператоров на наступающий сезон. Как отметил в начале встречи г-н Демура, несмотря на осеннее банкротство «ВИМ-Авиа», нанесшее серьезный удар по всему отечественному турбизнесу, нынешний год сложился для компании удачно – оператор отправил за рубеж около 400 тыс. туристов, что в 2,5 раза больше, чем год назад. При этом хороший рост показала не только «вернувшаяся» Турция, но и практически все европейские направлении, в том числе Испания, Черногория, Хорватия и Болгария. В итоге на сегодня «TUI Россия» занимает по объемам шестое место среди всех отечественных туроператоров и планирует в следующем году еще вдвое – до 880 тысяч – увеличить число своих клиентов. При этом если в прошлом году компания работала лишь на шести направления, то в этом – уже на 12-ти, а в следующем году это число должно увеличиться до 32-х. Среди новинок этого года в компании г-н Демура особо отметил переход на новую систему бронирования «Самотур», увеличение числа туров с перелетом регулярными рейсами, расширение типов и направлений отдыха, а также дифференциацию турпродукта. Объясняя последнее новшество, г-н Демура отметил, что «мы выяснили, что туристу сегодня не нужны все три сотни сервисов одного отеля 5*, которые он оплачивает. Намного удобнее и выгоднее, если он сам выберет необходимые ему опции – будь то высокоскоростной интернет, свежий апельсиновый фреш по утрам или детский клуб с образовательными программами». В этом 2017 году такой подход был реализован в трех отелях, а в 2018 году их будет уже более чем в двадцати. В следующем году оператор планирует расширить региональную перевозку с 6 до 11 городов, в том числе взяв в лизинг пять бортов авиакомпаний «Уральские а/л» и iFly. При этом, отметил г-н Демура, наступающий сезон ждут и изменения, связанные с возможным «возвращением» в полном объеме египетского направления. По словам г-на Демуры, "планируемое на февраль начало полетов в Каир мы можем рассматривать как промежуточный шаг к «открытию» курортов Красного моря. Конечно, полеты в Каир будут востребованы в какой-то степени туристами, интересующимися круизами по Нилу и экскурсионными турами. Кто-то, возможно, захочет полететь через Каир также и в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Но при этом спрос на туры с перелетом в Каир в любом случае будет примерно в 10 раз ниже, чем интерес к программам на основе чартерных рейсов непосредственно до египетских курортов. А вот если летом Египет будет «открыт» полностью и местные отельеры не поднимут цены на проживание в своих гостиницах уровня 4-5* с нынешних $30 в сутки до «турецких» $50-60, летний Египет вполне может «забрать» у Турции до 35% российского турпотока". В заключение г-н Демура поделился в определенной мере сенсацией, рассказав, что уже 15 января 2018 года заработает новая версия сайта компании, которая станет первым шагом на пути к созданию "крупного туристического сайта-агрегатора наподобие Amazon", аналога которому в нашей стране нет. «Представьте, - пояснил г-н Демура, - что вы заходите на наш портал, набираете в поисковой строке «коррида в Испании», и мгновенно сайт превращается в подробный справочник (статьи о коррриде, видео, ссылки на отзывы в соцсетях и т.д.) и одновременно онлайн-магазин и систему бронирования всего, связанного с испанской корридой, всем спектром организации путешествия в Испанию (авиабилеты, бронирование отеля, трансферы, экскурсии, билеты на мероприятия и пр.), покупкой сопутствующих товаров, вплоть до чемоданов и т.д.» Полностью на развитие такой системы, прогнозирует г-н Демура, понадобится примерно два года, и она станет настоящим прорывом на рынке отечественных туристических онлайн-услуг. /TOURBUS.RU

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