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Глава Минтранса подтвердил, что полеты в Каир должны возобновиться в начале февраля/ Лучшие организации туриндустрии Московской области получили награды/ МИД РФ предупредил о возможных задержках и отмене авиарейсов в Италии

Глава Минтранса подтвердил, что полеты в Каир должны возобновиться в начале февраля

Рейсы в Каир могут начаться в уже начале февраля, заявил сегодня днем глава Минтранса РФ Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24".

"Необходимо еще принять ряд документов, решений, подписать соответствующий протокол, внести изменения в указ президента РФ, но мы сегодня может достаточно уверенно говорить о том, что в первой половине февраля, если не будет никаких изменений и событий негативных, то регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой будет восстановлено", — сказал он.

По словам министра, аэропорты столицы Египта "полностью соответствует всем требованиям авиационной безопасности", в чем убедились российские специалисты.

"Что касается аэропортов в курортных городах Шарм-эш-Шейх и Хургада, то здесь есть еще над чем поработать, это задача на следующий год. Но дорогу осилит идущий, поэтому посмотрим, как наши египетские коллеги справятся с этой задачей", — добавил Максим Соколов.

Напомним, что президент Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров на высшем уровне в Египте заявил о готовности в целом к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Максим Соколов тогда же сообщил о возможности возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет в феврале.

Лучшие организации туриндустрии Московской области получили награды

В Истре в четверг наградили победителей конкурса "Лучшая организация туристской индустрии в Московской области", сообщает пресс-служба Минкультуры Подмосковья.

Первое место в номинации "Загородная гостиница года" заняла Hilton Garden Inn Moscow New Riga (Истринский район), второе — клуб-отель Artiland (г. Балашиха), третье — Cronwell Park Яхонты Ногинск (Ногинский район).

В тройку лучших гостиниц в номинации "Городская гостиница года" вошли Ibis Stupino (Ступино), "Пересвет" (Сергиево-Посадский район, г. Пересвет), "Бережки-холл" (Егорьевск).

Мини-отелем года стал бутик-отель "Красная Гора" (г. Сергиев Посад).

В номинации "Эко-отель года" победил загородный эко-отель "Лепота" (Талдомский район). Также в тройку вошли "Флагман" (Рузский городской округ) и экодеревня "Бабин двор" (Солнечногорский район).

"Спа-отелем года" стал Fresh Wind (Дмитровский район), второе и третье место заняли парк-отель "Дракино" (Серпуховский район) и Country Resort (Талдомский район).

В номинации "Горнолыжный отель года" победил гостиничный комплекс "Сорочаны" (Дмитровский район).

"Бизнес-отелем года" стал конгресс-отель "Ареал" (Ногинский район).

В тройку лучших пансионатов вошли объединенный санаторий "Подмосковье" Управделами президента РФ (г. Домодедово), дом отдыха "Олимп" (Коломенский район), ЛРЦ "Ока" (Озерский район).

Гран-при "Лучший отель года" получил "Артурс Village&Spa отель" (Мытищинский район, с/п Федоскинское).

МИД РФ предупредил о возможных задержках и отмене авиарейсов в Италии

В Италии возможны задержки и отмена авиарейсов из-за забастовки сотрудников аэропортов, - сообщает сегодня ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

«Италия – 15.12 - 24-часовая забастовка сотрудников аэропортов, включая аэропорты Рима; вероятны задержки и отмена авиарейсов», — говорится в сообщении ДСКЦ в сети Twitter.

/TOURBUS.RU