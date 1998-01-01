Новости В Москве открылся еще один Hyatt Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на 298 номеров стал первым представителем бренда Hyatt Regency в Москве и четвертым - в России

Корпорация Hyatt Hotels cообщила нашему порталу об открытии отеля Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, который стал первым представителем бренда Hyatt Regency и вторым отелем сети Hyatt в Москве и четвертым в России, присоединившись к уже существующим Ararat Park Hyatt Moscow, Hyatt Regency Ekaterinburg и Hyatt Regency Sochi. Построенный в рамках проекта «ВТБ Арена парк» Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park – это отель премиум-класса для бизнес-путешественников и туристов, которым важен высокий статус и живое общение. Отель находится вблизи «ВТБ Арены – Центрального стадиона «Динамо» им. Льва Яшина». Благодаря расположению на пересечении Третьего транспортного кольца и Ленинградского проспекта, путешественники смогут быстро добраться до отеля из международного аэропорта Шереметьево, а также в центр города для знакомства с исторической частью Москвы. «Мы счастливы объявить об открытии Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, построенного в рамках проекта «ВТБ Арена парк», – отметил Жан-Франсуа Дюран, генеральный менеджер. – Отель спроектирован так, чтобы нашим гостям было максимально удобно как проводить деловые встречи, так и расслабляться в перерывах между ними. Мы с нетерпением ждем встречи с нашими первыми гостями в знаменитом Петровском парке в одном из самых динамичных городов Европы». Как рассказали нам в компании, в новом отеле - 298 номеров, включая 39 сьютов. Интерьер номеров выполнен из натуральных материалов и дополнен современными произведениями искусства. Из окон каждого номера открывается захватывающий вид на Москву или Петровский парк. В каждом номере есть современное оборудование для комфортного отдыха и продуктивной работы. Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park предлагает широкий выбор блюд и напитков в трех ресторанах и барах. Ресторан Heritage представляет новый взгляд на традиционные рецепты деликатесов имперской России. В баре и ресторане Oriental подают изысканные авторские коктейли и блюда, вдохновленные традиционной китайской медициной и философией, помогая гостям обрести духовную гармонию. Отель спроектирован с учетом всех возможных потребностей для проведения встреч и мероприятий и предлагает 3 500 кв. метров многофункционального пространства, оснащенного современным аудиовидеооборудованием. Для больших мероприятий идеально подойдет самый большой зал Regency Ballroom общей площадью 700 кв. метров. Еще 13 отдельных залов-трансформеров отлично подойдут для всех форматов мероприятий. В клубе Olympus Fitness&Spa гости могут расслабиться в перерыве между встречами или после активного дня в городе. К услугам постояльцев и владельцев клубных карт круглосуточный фитнес-центр, бассейн (25 метров), комфортные шезлонги, уютная лаундж-зона для отдыха, джакузи, сауны и парные. Olympus Fitness&Spa предлагает широкий выбор спа-уходов, в том числе уникальные процедуры в традиционной русской бане, а также другие программы, которые подбираются в соответствии с пожеланиями гостей после индивидуальной консультации со специалистом. Напомним, что гостиничная корпорация Hyatt Hotels Corporation с центральным офисом в Чикаго – одна из ведущих международных гостиничных сетей, в портфолио которой входит 13 гостиничных брендов. По состоянию на 30 сентября 2017 года компания управляет 739 отелями в 57 странах мира. Отметим также, что в своем недавнем выступлении в газете «Ведомости» Такуя Аояма, вице-президент по развитию сети отелей Hyatt International в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, отмечал, что корпорация хотела бы вывести на российский рынок и новые бренды: «У Hyatt есть бренды, которые пока не представлены в России, такие как Hyatt Place, это более демократичный формат отелей, он уже есть в Армении (у нас две гостиницы в Армении). Я бы хотел привести эту гостиницу в Москву. И бренд Andaz, поскольку в Москве и Петербурге есть возможности для life-style гостиницы премиального уровня. Дальше все зависит от того, куда пойдет рынок». /TOURBUS.RU

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