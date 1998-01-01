Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Половина россиян хотела бы побывать в Швеции Наши эксперты комментируют результаты опроса «Левада-Центра» об отношении россиян к Швеции, проведенного по заказу посольства этой страны

Как сообщили нашему порталу в посольстве Королевства Швеция в Москве, большинство россиян положительно относятся к Швеции, - показал опрос общественного мнения, выполненный ”Левада-Центром” по заказу посольства Швеции в Москве. 64% россиян положительно относятся к Швеции – эта цифра остается на стабильно высоком уровне все четыре года проведения исследований. В 2016 году к Швеции положительно относились 68% респондентов, в 2015 – 67%, в 2014 – 62%. Наиболее позитивно по результатам 2017 года к Швеции относятся москвичи (73%), молодежь 18-24 лет (71%) и люди с высшим образованием (74%). Швецию, по мнению респондентов, отличают в числе прочего высокие жизненные стандарты, свобода, забота об окружающей среде, креативность, современность и инновационность. Отрицательное отношение к Швеции снизилось и составило всего 5%. Чуть менее трети опрошенных никак не смогли определить свою позицию по отношению к Швеции. Оценка россиянами российско-шведских отношений также остается в целом положительной даже на фоне сегодняшних политических отношений с ЕС. Так, число россиян, называющих российско-шведские отношения «добрососедскими», «дружественными» или «нормальными», составило в 2017 году 66%. Доля тех, кто описывает отношения как «прохладные», «напряженные» или «враждебные», уменьшилась с 18% до 14% в 2016 и 2017 годах соответственно. В представлении россиян Швеция - высокоразвитая, демократичная, современная, благополучная страна с высоким качеством жизни, а также страна-производитель высококачественной продукции. Среди понятий и известных личностей, которые приходят в голову россиянам при упоминании Швеции, были выделены в том числе Альфред Нобель, Астрид Линдгрен, группа ABBA, Карлсон, который живет на крыше, шведский хоккей, Нобелевская премия, шведская природа, а также такие исторические фигуры, как Карл XII и Улоф Пальме. Не обошлось и без таких понятий, как «шведский стол», «шведская семья» и «шведская стенка». Список шведских брендов, которые наиболее известны россиянам, возглавляют IKEA, Volvo и Oriflame. 44% россиян хотели бы побывать в Швеции, из них 2% уже бывали в Швеции и хотели бы поехать снова. По результатам 2016 года поездкой в Швецию интересовалось большее количество респондентов – 48%. Более всего в Швеции россиян интересуют достопримечательности и интересные места, история и традиции, культура и искусство. Исследование «Образ Швеции в российском общественном мнении» проводилось на репрезентативной выборке городских и сельских жителей по всей России. В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте старше 18 лет, живущих в 130 городах и других населенных пунктах 45 регионов страны. Как рассказала, комментируя нам результаты опроса, директор компании «Европа-тур» Елена Тимофеева, «путешествия в Швецию продаются в основном рамках пакетных экскурсионных туров в Скандинавию и регион Балтики, предусматривающих перевозку на пароме или автобусом из Петербурга. Например, у нас довольно популярны паромные круизы с посещением Хельсинки, Стокгольма и Таллина, а также комплексные автобусные туры по Скандинавии. Спрос на такие поездки в этом году возрос соответственно общему росту выездов на отдых за рубеж. Есть интерес и к горнолыжному отдыху в Швеции, но значительная часть туристов отправляется на такие курорты самостоятельно». В свою очередь, Игорь Мазулов, руководитель группы компаний «Петротур», отметил, что «eсли выезд из Северной столицы по внутренним российским направлениям в последнее время резко снизился, то за рубеж наша группа компаний в этом году отправила вдвое больше туристов, чем в 2016 году. При этом спросом пользуются и экскурсионные автобусные туры по Скандинавии, предусматривающие посещение Швеции и, в частности, Стокгольма. Две трети спроса на эту страну приходится как раз на столицу королевства. Если говорить о перспективах, то вряд ли интерес к Швеции будет быстро расти: как и другие экскурсионные маршруты, это направление, которое пользуется стабильным, но не «взрывным» спросом». /TOURBUS.RU

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