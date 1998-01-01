В Петербурге появятся плавучие гостиницы

Наши эксперты по-разному оценили перспективы появления в городе на Неве необычных гостиниц

Как рассказал руководитель Комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев, в ближайшее время в Северной столице будет развернута сеть плавучих отелей емкостью от 36 до 86 номеров различной звездности, - сообщает наш корреспондент.

По его словам, сейчас три участка водной акватории Невы и Большой Невки уже выделены инвестору для реализации проекта.

«Подготовлены и согласованы с органами власти типовые проекты гостиниц, и к маю следующего года мы планируем ведение в эксплуатацию первой очереди плавучих гостиниц, которые внесут дополнительную «изюминку» в образ города и дополнят имидж Петербурга как морской столицы России», - сообщил Андрей Мушкарев.

В частности, первая из них (емкостью 76 номеров) уже построена на 90% и именно ее в мае 2018-го планируется открыть на Выборгской набережной. Всего же в рамках этого проекта под строительство плавучих отелей будет выделено до десяти участков в районе Малой Невки и Большой Невы.

Как пояснил глава профильного комитета на заседании правительства, все гостиницы будут стандартизированы: на основе понтона станут возводить 2-3-этажные отели модульного типа небольшой емкости. «Не исключено, что среди них появятся отели не только уровня 3*, но и пятизвездные», - сообщил руководитель ведомства.

Вместе с тем идею строительства отелей такого рода в среде турбизнеса оценивают по-разному. «Если это будут размещенные в удобных для туристов местах современные отели, которые смогут предложить стоимость размещения ниже, чем у наземных объектов, они наверняка станут пользоваться спросом, - считает руководитель компании «Мир» Валерий Фридман. – Особенно в том случае, если среди них появятся недорогие, но качественные гостиницы уровня 3*, которых в городе не хватает».

В свою очередь, генеральный директор отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы не склонен преувеличивать значение новинки. «Если вести речь о «низком» сезоне, то сейчас и в ближайшем обозримом будущем Петербург вряд ли станет испытывать дефицит номерного фонда – в это время загрузка даже существующих отелей не превышает 50-60%,. – констатирует он.

К тому же зимой после завершения навигации в затонах стоит масса речных круизных лайнеров, которые при необходимости тоже вполне могут использоваться под плавучие средства размещения». В «высокий» сезон такие объекты, при условии более выгодных цен, действительно могут пользоваться спросом. Но… «Для этого одновременно должен существенно расти и въездной турпоток: если он останется на существующем уровне, уже имеющихся гостиниц в Петербурге достаточно», - считает эксперт.

В целом эксперты уверены: успех проекта будет зависеть как от ценовой политики плавучих гостиниц, так и от транспортной доступности мест их размещения. «Если отель будет хорошим и недорогим, но окажется далеко от центра города ,то вряд ли он станет пользоваться популярностью у самостоятельных туристов, - считают многие представители турбизнеса города на Неве. – А рассчитывать только на группы в условиях небольшой емкости не представляется возможным».

/TOURBUS.RU