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15 декабря
Названы самые «перегруженные» туристами города мира
Всемирный совет по туризму и путешествиям и McKinsey&Company опубликовали результаты большого исследования загруженности ряда популярных туристических направлений
Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) назвал города мира, у которых возникает больше всего проблем из-за большого потока туристов, и предложил рецепты борьбы с этими проблемами.
"У городов со слишком большими туристскими потоками возникают очень разные проблемы: от нелюбви местных жителей к гостям до перегруженной инфраструктуры и ущерба для экологии. Эти проблемы одинаково затрагивают и развитые, и развивающиеся направления. Страны, регионы, города и отдельные объекты посещения, такие как пляжи, музеи, парки – все они одинаково могут страдать от перегрузок", — говорится в исследовании, проведенном WTTC совместно с компанией McKinsey&Company, на которое ссылается «Интерфакс».
Например, в Исландии, где с 2010 по 2016 год число туристов выросло в четыре раза, правительство вынуждено ограничивать доступ к некоторым природным объектам. Правительство Таиланда в 2016 году закрыло доступ публики к нескольким островам из-за экологических угроз. В Европе у многих знаменитых памятников собирается столько людей, что их трудно рассмотреть.
Другие варианты – повышение цен на услуги (правда, это может привести к тому, что местные жители не смогут иметь доступа к поездкам по своей стране из-за их дороговизны), регулирование количества мест в отелях и частных квартирах, а также ограничения по количеству посетителей", — говорится в исследовании.
Есть проблемы у мексиканского Канкуна, Дубая, Варшавы, Праги и других городов. У Москвы, по мнению авторов, единственная серьезная проблема – высокая сезонность туризма.
/TOURBUS.RU
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