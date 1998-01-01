Названы самые «перегруженные» туристами города мира

Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) назвал города мира, у которых возникает больше всего проблем из-за большого потока туристов, и предложил рецепты борьбы с этими проблемами.

"У городов со слишком большими туристскими потоками возникают очень разные проблемы: от нелюбви местных жителей к гостям до перегруженной инфраструктуры и ущерба для экологии. Эти проблемы одинаково затрагивают и развитые, и развивающиеся направления. Страны, регионы, города и отдельные объекты посещения, такие как пляжи, музеи, парки – все они одинаково могут страдать от перегрузок", — говорится в исследовании, проведенном WTTC совместно с компанией McKinsey&Company, на которое ссылается «Интерфакс».



Как уточняют авторы исследования, по мере того, как мир становится богаче – по прогнозам, к 2030 году более миллиарда людей в мире будут относиться к среднему классу – число международных путешествий продолжает расти. В результате популярные у туристов места оказываются под угрозой.

Например, в Исландии, где с 2010 по 2016 год число туристов выросло в четыре раза, правительство вынуждено ограничивать доступ к некоторым природным объектам. Правительство Таиланда в 2016 году закрыло доступ публики к нескольким островам из-за экологических угроз. В Европе у многих знаменитых памятников собирается столько людей, что их трудно рассмотреть.



Для того, чтобы бороться с этими неприятными явлениями, WTTC советует тем, кто отвечает за развитие туризма в странах и регионах, в первую очередь, тщательно считать туристов, создавая хорошую аналитическую базу с учетом времен года, месяцев дней и других параметров.



"Направления должны перестать фокусироваться на продвижении и рекламе, но заняться долгосрочным планированием своей стратегии в сфере туризма. К этому планированию нужно привлекать всех, кто связан с отраслью. Одна из проблем – неравномерность туристского потока. Ее можно решить, перераспределяя его более равномерно во времени и по территориям.

Другие варианты – повышение цен на услуги (правда, это может привести к тому, что местные жители не смогут иметь доступа к поездкам по своей стране из-за их дороговизны), регулирование количества мест в отелях и частных квартирах, а также ограничения по количеству посетителей", — говорится в исследовании.



Авторы исследования подчеркивают, что у проблемы "туристской перегруженности" нет простого и эффективного решения. Но ее хорошая сторона – в том, что рост турпотоков приносит с собой рост экономики, доходов и новые рабочие места.



Среди городов, где проблема стоит особенно остро, в исследовании названы Барселона и Амстердам, где недавно прошли протесты местных жителей против туристов, хорватский Дубровник, Венеция и Рим. За пределами Европы, по мнению авторов, в зоне риска находятся Куала-Лумпур и Макао.

Есть проблемы у мексиканского Канкуна, Дубая, Варшавы, Праги и других городов. У Москвы, по мнению авторов, единственная серьезная проблема – высокая сезонность туризма.



По данным WTTC, в мире в 2016 году было совершено более 1,2 млрд международных поездок. Ежегодно их число увеличивается на 5%, несмотря на растущие проблемы с безопасностью во всех регионах.

/TOURBUS.RU