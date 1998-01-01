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Дума вскоре рассмотрит законы о классификации гостиниц и об аттестации гидов/ МИД РФ предупредил о бурях и ливнях в ОАЭ/ В Греции проходит 24-часовая всеобщая забастовка

Дума вскоре рассмотрит законы о классификации гостиниц и об аттестации гидов

В министерстве культуры РФ ожидают, что законопроект об обязательной классификации гостиниц пройдет второе чтение в Госдуме до конца года, заявила журналистам глава департамента туризма и региональной политики ведомства Ольга Ярилова, - сообщает «Интерфакс»

По словам Ольги Яриловой, в скором времени Госдума рассмотрит и законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов.

"Законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов и гидов находится на рассмотрении в ГПУ и правовом управлении президента. Когда пройдут все согласования, он будет внесен в Госдуму", — рассказала представитель Минкультуры.

Она сообщила, что по новому закону право осуществлять услуги гидов-переводчиков будет только у граждан России. Кроме того, он предусматривает обязательную аттестацию экскурсоводов и инструкторов-проводников. Аттестацию проводников будут проводить федеральные органы исполнительной власти, право аттестации экскурсоводов будет закреплено за субъектами Федерации.

МИД РФ предупредил о бурях и ливнях в ОАЭ

В период с 15 по 18 декабря на всей территории Объединенных Арабских Эмиратов ожидаются сильный ветер, пылевые бури и ливни, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

"ОАЭ – 15-18.12 сложные метеоусловия – сильный ветер, пылевые бури и ливни на всей территории страны", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

По сообщению местных СМИ, власти Эмиратов рекомендуют жителям и гостям держаться подальше от водоемов, особенно в гористой местности, так как сильные водные потоки могут смыть препятствия на своем пути.

Также рекомендуется не выходить в море, а водителям – быть осторожными на дорогах из-за плохой видимости.

В Греции проходит 24-часовая всеобщая забастовка

Сотрудники государственных и частных компаний в Греции начали всеобщую 24-часовую забастовку, сообщает сегодня агентство Associated Press.

Протестующие выражают недовольство жесткими мерами экономии, введенными греческим правительством под давлением международных кредиторов.

Ожидается, что к забастовке, в частности, присоединятся сотрудники системы общественного транспорта, в результате чего будут отменены некоторые авиарейсы и рейсы паромов, курсирующих между греческими островами.

Бастуют также сотрудники госучреждений, служб здравоохранения. В больницах будет оказываться только экстренная помощь. Сотрудники СМИ и учителя также намерены присоединиться к забастовке.

В мае этого года Греция и международные кредиторы достигли соглашения по новым мерам экономии.

В соответствии с соглашением, Греция обязана добиться бюджетной экономии в размере около 1% ВВП в 2019 году за счет сокращения пенсионных расходов, и еще 1% ВВП в 2020 году за счет понижения порога дохода, с которого начинается уплата подоходного налога.

/TOURBUS.RU