Меморандум о возобновлении авиасообщения с Египтом должен быть подписан завтра

Наши эксперты обсуждают влияние на турпоток в Египет планируемого начала полетов из Москвы в Каир

Министерство транспорта РФ рассчитывает на подписание в пятницу меморандума о возобновлении авиасообщения с Египтом.

Как заявил сегодня журналистам глава Минтранса Максим Соколов, "Мы рассчитываем, что представитель Египта приедет в пятницу, если не задержится. Рассчитываем, что меморандум будет подписан", - сообщает «Интерфакс».

Напомним, что в понедельник президент Владимир Путин в понедельник по итогам переговоров на высшем уровне в Египте заявил о готовности в целом к открытию прямого авиационного сообщения между Москвой и Каиром.

Тогда же Максим Соколов сообщил о возможности возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет в начале февраля. Планируется, что на начальном этапе полеты будут возобновлены в Каир.

Как сообщалось ранее, в феврале этого года правительство РФ одобрило проект протокола о сотрудничестве с Египтом по безопасности гражданской авиации. Согласно документу, контролировать безопасность в аэропортах Египта, из которых выполняются рейсы в/из РФ, будут "специалисты российского юридического лица", уполномоченные Росавиацией.

В марте г-н Соколов заявлял, что Россия и Египет согласовали проект протокола, осталось лишь определить дату и место его подписания. Но в мае источник "Интерфакса" отмечал, что египетская сторона "более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов ", что противоречит подготовленному ранее проекту.

Разработка протокола началась после закрытия авиасообщения между Россией и Египтом в ноябре 2015 года, которое было инициировано РФ в связи с крушением над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа».

Отвечая сегодня на вопрос нашего портала о перспективах открытия египетского направления, генеральный директор компании «TUI Россия» Тарас Демура отметил, что «Начало полетов в Каир мы можем рассматривать, как промежуточный шаг к «окрытию» курортов Красного моря.

Конечно, полеты в Каир будет интересен в какой-то времени для туристов интересующихся круизами по Нилу и экскурсионными турами. Кто-то, возможно, захочет полететь через каир и в Хургаду или Шарм-эль-Шейх». Но при этом спрос на туры с перелетом в Каир в любом случае будет примерно в 10 раз ниже, чем спрос на турпакеты на основе чартерных рейсов непосредственно до египетских курортов. Поэтому на этом первом этапе «открытия» Египта мы собираемся предлагать лишь индивидуальные туры в Египет».

В свою очередь, Дмитрий Мазаников, руководитель представительства компании "РоссТур" в СЗФО в интервью нашему порталу отметил, что "открытие" Египта было бы для российского туристического бизнеса большим и очень приятным подарком. Если оценивать объективно, этого направления крайне не хватает как туристам, так и предпринимателям. Для первых его появление на рынке означало бы возможность недорого и с комфортом отдохнуть на теплом море, а для вторых - возможность хорошо зарабатывать не только летом, когда есть Турция.

Что ни говори, но имеющиеся сейчас зимние "пляжные" направления многим потенциальным клиентам не по карману, а объемы продаж по ним невелики".

/TOURBUS.RU