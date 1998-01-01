Туристы не отказываются от посещения Святой земли

Министерство туризма Израиля и туроператоры прокомментировали вопросы безопасности пребывания туристов и спрос на поездки в страну

Министерство туризма Государства Израиль проинформировало туроператоров и туристов относительно вопросов безопасности пребывания туристов на территории Израиля в связи с протестами в стране.

Напомним, что 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля. Это вызвало протесты со стороны арабского мира, в том числе Палестины.

После этого Ростуризм рекомендовал россиянам, находящимся в Израиле, соблюдать меры личной безопасности и избегать посещения районов, где наблюдаются протестные выступления.

Как сообщает ведомство, «текущая обстановка в Государстве Израиль, согласно данным Минтуризма Израиля и данным, поступающим от принимающих компаний туроператоров, - стабильная, данные свидетельствуют о том, что протесты проходят в отдельных районах страны и на автономных территориях, не затрагивая туристических и курортных зон.

В настоящее время в Израиле на отдыхе находятся более 350 000 туристов со всего мира, в том числе не менее 30 тысяч - из России. Эта цифра свидетельствует о рекордных показателях роста въездного туризма в страну. Каждый день в Израиль продолжают прибывать туристы, как самостоятельно, так и в составе организованных групп.

По информации от туристических администраций городов, где находятся на отдыхе российские туристы, а также от российских туроператоров и их принимающих компаний в Израиле, от туристов из России не поступает запросов о досрочном возвращении домой. Ограничений в посещении культурных достопримечательностей и развлекательных объектов для туристов нет, все объекты туристической инфраструктуры, в том числе в Иерусалиме, работают в обычном режиме».

Как добавляют в министерстве туризма «Районы, в которых проходят протестные акции, удалены от мест отдыха иностранных туристов, в том числе российских, в этих районах не проводятся экскурсионные программы, они также не включены в туристические маршруты для организованных групп и самостоятельных туристов. Службы безопасности работают в штатном режиме, контролируя ситуацию, предотвращая возможные инциденты заранее».

«В ближайшее время во многих городах Израиля, в том числе и в Иерусалиме, пройдет ряд значимых мероприятий, среди которых международные концерты, фестивали и спортивные события. Страна отмечает Хануку и готовится к Рождеству, ожидая прибытие тысяч туристов, в том числе из России, на праздничные мероприятия по всей стране. Организации в сфере делового туризма продолжают активную работу по приему гостей в рамках выставок и конференций.

Вопросам безопасности туристов в Израиле уделяется первостепенное внимание, изменения в даты, сроки и места проведения запланированных мероприятий не вносятся», - добавили в туристическом ведомстве.

Как сообщили нам также вчера в московском представительстве Министерства туризма Израиля, по последним данным в ноябре страну посетили 384,9 тыс. путешественников со всего мира (включая однодневных туристов и пассажиров круизных лайнеров) – на 25% больше, чем в прошлом году. За 11 месяцев 2017 года турпоток в страну составил 3 553 500 человек, что превышает показатели 2016 года на 27%.

Интерес к Израилю как к туристическому направлению продолжает расти среди россиян: в ноябре страну посетили 36 800 гостей из России – на 11% больше, чем в прошлом году. В общей сложности за 11 месяцев текущего года в Израиле побывали 372 900 россиян, рост числа путешественников составляет 42%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Тройка лидеров по турпотоку в Израиль в ноябре изменилась: обогнав Францию, третье место заняла Германия. США и Россия по-прежнему занимают первое и второе место соответственно.

О том, что туристы не обеспокоены политической ситуацией в Израиле, говорят и туроператоры.

"Отказов от туров нет. Я сама два дня назад вернулась из Израиля, и могу сказать, что тревожные слухи не соответствуют действительности. В Иерусалиме нет даже намека на беспорядки. На экскурсионных маршрутах это никак не сказалось", — рассказала PR-директор TEZ Tour Лариса Аханова.

Представитель сети турагентств "Горячие туры" Ольга Иванова также подтвердила, что агентства сети не сообщают об отказах туристов от поездок в Израиль. "Тема резонансная, об этом быстро стало бы известно", — отметила она.

"Мы отмечаем единичные звонки с уточнением текущей ситуации в Израиле, отказов от туров пока не было", — заключил зам. генерального директора НТК "Интурист" Сергей Толчин.

/TOURBUS.RU