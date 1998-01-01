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14 декабря
Теперь в парижском аэропорту можно посетить мишленовские рестораны и увидеть шедевры живописи

В посольстве Франции в Москве представили многочисленные новинки парижских аэропортов Шарль де Голль и Орли


12 декабря в посольстве Французской Республики в Москве прошла пресс- конференция компании Groupe ADP,  представившей туристические новинки парижских аэропортов Шарль де Голль и Орли, - сообщает наш корреспондент.

«Мы очень рады, что в 2017 г. количество российских туристов, посетивших Францию, увеличилось на 30% по  сравнению с предыдущим годом и достигло уже более 700 тысяч, - заявила, открывая пресс-конференцию, посол Франции в России г-жа Сильви Берманн. - Не в последнюю очередь это произошло из-за того, что мы сократили до 48 часов срок выдачи виз».

 

Аэропорт Париж – Шарль де Голль (CDG) является вторым в Европе по загруженности (97 млн. пассажиров в 2016 г.) и десятым в мире по объёму пассажиропотока; его пропускная способность составляет более 50 млн. пассажиров в год (или 250 000 пассажиров в день). К 2020 г. её предполагается увеличить ещё на 8 млн. Сегодня из CDG можно улететь 152 линиями в 329 городов 117 стран мира.

 

В Россию из CDG летают пять регулярных авиалиний: «Аэрофлот», Air France, «Россия» и «Уральские  авиалинии» летают в Париж круглый год из Москвы и Санкт-Петербурга, а новый рейс Aigle  Azur между Парижем и Москвой — только летом. Всего в летнем расписании аэропортов Парижа – 98 вылетов в Россию.

«Сегодня Париж  - – Шарль де Голль предлагает все аспекты концепции French Art de Vivre (искусство жить  по-французски), - заявила исполнительный вице-президент аэропорта Лор Бом, - а это очень ценится иностранными пассажирами, и не в последнюю очередь русскими».

 

Аэропортами Парижа, по её словам,  постоянно совершенствуется и расширяется ассортимент товаров и услуг, предлагаемых русскоязычным пассажирам. В частности, на сайте аэропорта, который с начала 2018 г. будет функционировать и на  русском, клиенты смогут бронировать не только билеты, но и отели, автомобили и экскурсии по Парижу.

 

Новое приложение My Paris Airport доступное, кроме русского, еще на 10 языках, позволяет в реальном времени  отслеживать статус рейса и находить информацию обо всех магазинах, ресторанах, барах и услугах всех терминалов аэропорта. На территории CDG постоянно работает  бесплатный высокоскоростной Wi Fi, поэтому с подключением к сети нет никаких  проблем.

 

Существующая недавно электронная система оформления tax free (PABLO) с сенсорными экранами позволяет  автоматически отсканировать штрих-коды на ярлыках покупок и тем самым  избежать очереди на таможне. Система работает на 8 языках, в том числе и на  русском.

 

Новый сервис индивидуального обслуживания пассажиров My Conciergerie (среди сотрудников есть и владеющие русским языком), позволяет бронировать трансферы на лимузине в аэропорт или из  аэропорта, получать помощь с оформлением багажа или tax free и при прохождении  паспортного контроля.   Забронировать этот сервис стоимостью от 50 до 150 евро в течение всего года. При желании можно заказать и русскоговорящего «проводника» по парижскому шопингу.

 

Среди других новинок – открывшийся несколько месяцев назад новый бесплатный лаунж  Instant Paris для отдыха в транзитной зоне аэропорта общей площадью 4 500 кв. м, где  можно прекрасно отдохнуть в промежутке между рейсами. Спроектированный как  типичная парижская квартира,  он также включает в себя ресторан, игровую зону для детей, премиум-лаунж  с библиотекой, мультимедийное пространство со столами для коворкинга и розетками  с USB для подзарядки различных гаджетов. 

Частью этой зоны также является и Yotel – стильный и современный отель на 80 номеров  различных категорий.

 

Аэропорт CDG нередко называют XXI-м округом Парижа, а значит  в нём можно отведать настоящую французскую кухню.  Предполагается, что к 2020 г. в каждом терминале аэропорта  будет по одному ресторану, возглавляемому поваром со звездами Michelin. Три  «мишленовских» шефа уже имеют здесь свои рестораны , в частности, присутствовавший на пресс-конференции Ги Мартен,  обладатель двух звезд Michelin и владелец одного из самых известных ресторанов города  Le Grand Vеfour в районе Пале-Рояль.

 

В аэропорту CDG Ги Мартен управляет рестораном I Love Paris, который на церемонии вручения  престижной премии Airport Food & Beverage award в 2016 г. был назван лучшим  аэропортовским рестораном в мире. В марте 2018 г. он  планирует открыть в  CDG ещё один ресторан, French Taste.

 

Сегодня CDG — не просто крупнейший аэропорт, центр моды, оазис истинно французской гастрономии и т. п., но и важная  культурная точка на карте Франции: здесь имеется свой собственный музей.  В Espace Musеes каждые полгода совершенно бесплатно для посетителей выставляются подлинные произведения искусства из ведущих парижских музеев. Недавно здесь прошли выставки  Родена, Пикассо и Дюбуффе, а с 5 февраля по 10 сентября 2018 г. здесь пройдёт выставка шедевров абстрактной живописи из коллекции Центра Помпиду.

 

Среди главных проектов парижских аэропортов на ближайшее будущее – строительство единого терминала в аэропорту Орли в 2018 г. - он который соединит южный и восточный терминалы и станет самой крупной конструкцией  подобного рода во Франции. В 2019 г. в CDG появится «единая крыша», которая свяжет  два терминала и увеличит пропускную способность аэропорта еще на 1.1 млн. пассажиров

 К 2024 г., когда в Париже пройдут Олимпийские игры, из аэропорта Париж – Шарль де Голль начнет курсировать аэроэкспресс, благодаря которому добраться до центра города можно будет всего за  20 минут. И наконец, в 2025 г. в CDG ожидается открытие нового терминала Т4.

/TOURBUS.RU


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