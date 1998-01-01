Пол Уилан: «Существует риск того, что загрузка российских гостиниц в период Чемпионата мира по футболу окажется ниже ожидаемого»

В ходе прошедшего на этой неделе в столице Форума профессионалов туриндустрии «Москва-2017» исполнительный директор официального дистрибьютора гостиниц на Чемпионате мира по футболу- 2018 компании MATCH Accommodation г-н Пол Уилан поделился со СМИ опытом проведения чемпионатов мира по футболу в Германии в 2006 году, ЮАР 2010 году и в Бразилии в 2014 году.

Отвечая на вопрос о том, что важно учесть отелям и туроператорам при подготовке к ЧМ-2018, г-н Уилан отметил: «При проведении чемпионата мира по футболу 2018 году существует риск того, что загрузка российских гостиниц за счет иностранных туристов окажется ниже ожидаемого. Сколько именно болельщиков приедет в страну, предсказать нельзя, это зависит от огромного количества факторов, в том числе маркетинговых усилий российских городов.

Однако опыт Германии и Бразилии показал, что многим болельщикам гораздо удобнее приехать в страну на определенные матчи, а потом уезжать обратно, не задерживаясь на длительное проживание. При таком положении дел загрузка гостиниц вырастет не так значительно, как хотелось бы».

Также журналисты отметили, что, по мнению столичных туроператоров «со стажем» существует риск, того, что матчи FIFA пройдут в нашей стране при значительно меньше загрузке отелей, чем ожидают некоторые. Когда будут сняты лишние бронирования, сделанные компанией Match Accomodation для FIFA, и номера пойдут в свободную продажу? - поинтересовались они.

Спикер отметил, что это будет происходить в два этапа – 31 января и 15 апреля 2018 года. Ситуация с подготовкой гостиниц не критическая, хотя в некоторых городах есть проблемы, особенно с теми отелями, которые раньше никогда не работали с мероприятиями, подобными чемпионату.

С какими еще сложностями, на ваш взгляд, могут столкнуться столичные отели и туроператоры, - поинтересовались в заключение журналисты.

«Крайне важно иностранного языка волонтерами и сотрудниками отелей. Приветствовать фанатов будут на разных языках. При этом больше всего гостей ожидается из Китая», - отметил эксперт.

/TOURBUS.RU

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