Новости Горячие новости «Сапсан» свяжет Петербург с Нижним Новгородом/ СК "Согласие" начала производить выплаты туристам "Вэст-лайн тревел"/ Осужден директор турфирмы "Большие Гонки Тур», чья туристка погибла во время cплава по реке

«Сапсан» свяжет Петербург с Нижним Новгородом Компания "Российские железные дороги" (РЖД) возобновит сообщение между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом с помощью высокоскоростного поезда "Сапсан", сообщает пресс-служба компании. "Для обеспечения повышенного спроса на поездки между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом ОАО "РЖД" возобновляет курсирование высокоскоростного поезда "Сапсан" с 1 марта 2018 года", — говорится в сообщении, размещенном на сайте перевозчика. Время в пути будет составлять порядка 8 часов. Планируется, что из Петербурга поезда будут отправляться в 17:00 и прибывать в Нижний Новгород в 0:59, а обратный — отбывать в 5:09 и прибывать в конечную точку маршрута в 13:20. На маршруте будет организована промежуточная остановка на Курском вокзале в Москве, отметили в РЖД. СК "Согласие" начала производить выплаты туристам "Вэст-лайн тревел" Страховая компания "Согласие" начала производить первые выплаты пострадавшим туристам туроператора "Вэст-лайн тревел", сообщает пресс-служба СК. Напомним, что московский туроператор "Вэст-лайн тревел", работавший с 1996 года, 16 ноября объявил о прекращении деятельности в связи с падением спроса на турпродукт. Гражданская ответственность туроператора перед клиентами застрахована в СК "Согласие" на 50 млн рублей. "На данный момент в СК "Согласие" поступило порядка 40 обращений от пострадавших туристов на сумму более 5 млн рублей. По 9 обращениям на общую сумму 1,2 млн рублей страховщик уже начал производить выплаты за неисполнение обязательств туроператором "Вэст-лайн тревел" по договору о реализации туристского продукта. Страховая компания продолжает принимать обращения от туристов туроператора", — говорится в сообщении страховщика. Ранее Ростуризм исключил ООО "Вэст-лайн тревел" из единого федерального реестра туроператоров. Осужден директор турфирмы "Большие Гонки Тур», чья туристка погибла во время Кезский районный суд Удмуртии признал 35-летнего жителя Ижевска виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба судейского сообщества республики в среду. "Подсудимый, являющийся директором и единственным работником ООО "Большие Гонки Тур", не уделил должного внимания вопросам безопасности при прохождении туристического маршрута", — говорится в сообщении. Уточняется, что из-за этого на турмаршруте погибла девушка, которая не обладала специальными познаниями по соблюдению техники безопасности при проведении сплава, не была предупреждена об опасности и не надела предоставленный ей спасательный жилет. "Суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев", — сообщает пресс-служба. Отмечается, что смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора были признаны его раскаяние, явка с повинной и активное способствованию раскрытию преступления. Директор турфирмы также частично возместил вред матери погибшей и публично извинился перед ней. Ранее сообщалось, что 28 мая текущего года во время сплава группы туристов по реке Чепца в Кезском районе Удмуртии перевернулась одна из байдарок, находившаяся в ней 22-летняя жительница Ижевска утонула. По предварительным данным управления СКР по республике, погибшая девушка не была обеспечена спасательным снаряжением в полном объеме. /TOURBUS.RU

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