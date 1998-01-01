Новости Cуд заочно арестовал совладельца и фактического руководителя «ВИМ-Авиа» По утверждению следователей, «компания "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды»

Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева, - cообщает РИА «Новости». "Ходатайство следствия удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурсекаева", — огласила решение судья Евгения Николаева во вторник.

Как сообщила ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко, в связи с установлением новых фактов противоправной деятельности возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями" в отношении собственника авиакомпании и сопрезидента Рашида Мурсекаева, бывшего гендиректора Александра Кочнева, экс-первого заместителя гендиректора — финансового директора Алевтины Калашниковой и главного бухгалтера Екатерины Пантелеевой. Это уголовное дело было соединено в одно производство с предыдущим – по статье "Хищение".



По данным г-жи Петренко, в 2015–2017 годах фигуранты дела, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. Компаниям-контрагентам "ВИМ-Авиа" был причинен имущественный ущерб более 782 миллионов рублей. Четыре компании признаны потерпевшими. По данным СК, фактически компания "ВИМ-Авиа" под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. В то же время, как пишет «Коммерсант», на вчерашнем заседании адвокат г-на Мурсекаева Наталия Гайдукова назвала данные следствия «недостоверными». По словам адвоката, ее клиент был владельцем всего 1% акций «ВИМ-Авиа», занимал в компании пост сопрезидента, что, по мнению адвоката, исключает наличие у обвиняемого каких-либо «управленческих функций». Г-жа Гайдукова также подвергла сомнению утверждение СКР, что ее клиент «якобы выехал за границу». Согласно обнародованным адвокатом рапортам погранслужбы, Рашид Мурсекаев не пересекал границу с помощью авиа- и железнодорожного транспорта, а согласно справке МВД, у него вообще нет загранпаспорта. Между тем, как пишет сегодня «Коммерсант», по данным базы Мосгорсуда к г-ну Мурсекаеву уже поданы десятки исков от граждан, фирм и банков. Все они вполне могут стать потерпевшими по его уголовному делу. В таком случае, даже при неясности перспектив с экстрадицией бизнесмена, полагают опрошенные юристы, пострадавшие от действий г-на Мурсекаева тем не менее, получив решения российских судов, вступившие в законную силу, могут наложить на него взыскания в иностранных судах. Те уже не раз признавали решения московских судов, взыскивая крупные суммы с должников, как это было, например, в случае со скрывшимся в Великобритании экс-главой НПО «Космос» Андреем Черняковым, иск к которому в этой стране предъявил Банк Москвы. Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров между тем отмечает, что в действиях руководства «ВИМ-Авиа» за последние два года просматривается «некая авантюрная составляющая»: «В период падения спроса на авиаперевозки компания вдруг начала резко наращивать парк воздушных судов, увеличивать свои объемы, причем настолько резко, что буквально за год она их удвоила. Понятно, что на падающем рынке такое увеличение своих мощностей вряд ли делается с целью получения дополнительной прибыли, скорее, дополнительных убытков, а, возможно, и с целью вывода капитала из компании через те же договора о лизинге воздушных судов, – считает эксперт. – Не исключаю, что подобная схема могла существовать и при закупке авиатоплива. И действительно готов подтвердить, что по всей отчетности, которую предоставляла авиакомпания, она была как бы в прибыли и никаких признаков надвигающегося банкротства не показывала». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка