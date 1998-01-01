Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
13 декабря
Профессионалы турбизнеса получили «Путеводную звезду»
В отеле «Метрополь»  прошла церемония вручения отраслевой туристической премии «Путеводная звезда», присуждаемой правительством Москвы

Вчера  в столичном отеле «Метрополь» состоялась торжественная церемония вручения отраслевой премии «Путеводная звезда», присуждаемой правительством Москвы лучшим представителям индустрии гостеприимства столичного региона.

 

Праздник туризма собрал весь свет гостиничного и туристического бизнеса столицы, представителей государственных органов власти, корпоративных компаний и СМИ. В ожидании начала мероприятия, используя «зону приема» как эффективную деловую площадку, участники мероприятия обсудили результаты уходящего года, поделились актуальными проблемами отрасли, познакомились с новыми потенциальными партнерами.

 

Главным действием вечера стало награждение победителей в 12 номинациях. Выбрать лучшие отели и в этом году предложили представителям туристических компаний и туроператоров. Оценивать же сами туркомпании, ориентированные на въездной туризм, предложили столичным отельерам. Победителя в номинации «Лучший консьерж города Москвы» определили подписчики страницы премии в социальной сети Фейсбук, а выбрать «Лучшее мероприятие под открытым небом» предложили самим москвичам с помощью проекта «Активный гражданин».

 

«Выбрать лучших из лучших было не просто, ведь каждый объект, попавший в номинанты, уже победитель. Быть в топ-5 в городе, который развивается семимильными шагами и одновременно в чем-то немного консервативен, очень сложно и от этого еще более престижно», - отметил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

 

            Победителями премии «Путеводная звезда-2017» стали:

1. «Лучшая гостиница в категории 5*» - Lotte Hotel

2. «Лучшая гостиница в категории 4*» - Double tree Marina by Hilton

3. «Лучшая гостиница в категории 3*» - «Ibis Киевская»

4. «Лучшая гостиница в категории 2*» - «Орехово»

5. «Лучшая гостиница в категории хостел» - «Годзиллас»

6. «Лучшая гостиница в категории конгресс-отель» - Marriott Grand Hotel

7. «Лучшая компания в сфере MICE» - MAXIMICE

8. «Лучшая компания в сфере въездной туризм» - компания "Тари Тур"

9. «Лучшее мероприятие под открытым небом» - фестиваль «Круг Света»

10. «Лучший консьерж» - Виталий Антропов, Ritz Carlton

11. Специальный приз за вклад в развитие туризма – Алексей Конюшков (Ростуризм)

12. Лучший отельный event года: Оперные вечера в Петровском путевом дворце.

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 