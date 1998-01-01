Новости Профессионалы турбизнеса получили «Путеводную звезду» В отеле «Метрополь» прошла церемония вручения отраслевой туристической премии «Путеводная звезда», присуждаемой правительством Москвы

Вчера в столичном отеле «Метрополь» состоялась торжественная церемония вручения отраслевой премии «Путеводная звезда», присуждаемой правительством Москвы лучшим представителям индустрии гостеприимства столичного региона. Праздник туризма собрал весь свет гостиничного и туристического бизнеса столицы, представителей государственных органов власти, корпоративных компаний и СМИ. В ожидании начала мероприятия, используя «зону приема» как эффективную деловую площадку, участники мероприятия обсудили результаты уходящего года, поделились актуальными проблемами отрасли, познакомились с новыми потенциальными партнерами. Главным действием вечера стало награждение победителей в 12 номинациях. Выбрать лучшие отели и в этом году предложили представителям туристических компаний и туроператоров. Оценивать же сами туркомпании, ориентированные на въездной туризм, предложили столичным отельерам. Победителя в номинации «Лучший консьерж города Москвы» определили подписчики страницы премии в социальной сети Фейсбук, а выбрать «Лучшее мероприятие под открытым небом» предложили самим москвичам с помощью проекта «Активный гражданин». «Выбрать лучших из лучших было не просто, ведь каждый объект, попавший в номинанты, уже победитель. Быть в топ-5 в городе, который развивается семимильными шагами и одновременно в чем-то немного консервативен, очень сложно и от этого еще более престижно», - отметил руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев. Победителями премии «Путеводная звезда-2017» стали: 1. «Лучшая гостиница в категории 5*» - Lotte Hotel 2. «Лучшая гостиница в категории 4*» - Double tree Marina by Hilton 3. «Лучшая гостиница в категории 3*» - «Ibis Киевская» 4. «Лучшая гостиница в категории 2*» - «Орехово» 5. «Лучшая гостиница в категории хостел» - «Годзиллас» 6. «Лучшая гостиница в категории конгресс-отель» - Marriott Grand Hotel 7. «Лучшая компания в сфере MICE» - MAXIMICE 8. «Лучшая компания в сфере въездной туризм» - компания "Тари Тур" 9. «Лучшее мероприятие под открытым небом» - фестиваль «Круг Света» 10. «Лучший консьерж» - Виталий Антропов, Ritz Carlton 11. Специальный приз за вклад в развитие туризма – Алексей Конюшков (Ростуризм) 12. Лучший отельный event года: Оперные вечера в Петровском путевом дворце.

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