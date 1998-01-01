Диалог бизнеса и власти: Сможет ли столичная туриндустрия заработать на Чемпионате мира по футболу-2018?

Среди вопросов, обсуждавшихся на прошедшем в столице Форуме профессионалов туриндустрии - с чем связаны первые аннуляции гостиничного фонда, ожидать ли Москве увеличение гостей после чемпионата, как будет организовано транспортное сообщение, нужно ли рестораторам готовить специальные «меню болельщиков» и многое другое

Форум профессионалов туриндустрии, который состоялся 11-12 декабря в залах «Мариотт Гранд отеля», собрал на одной площадке федеральные и столичные власти, представителей отелей и туроператоров. В центре внимания форума оказался предстоящий Чемпионат мира по футболу 2018 года.

В работе форума приняли участие более 600 профессионалов и экспертов туристической отрасли и отельного бизнеса, представители профильных ассоциаций и объединений, сотрудники образовательных организаций, занимающихся подготовкой кадров для сферы туризма. На форум прибыли также делегации Московской. Ярославской, Тверской, Архангельской областей.

На повестку дня были вынесены самые острые вопросы – как столичной туриндустрии заработать на прибытиях иностранных и российских гостей на предстоящий чемпионат, с чем связаны первые аннуляции гостиничного фонда официальным дилером FIFA Match Accommodation, ожидать ли Москве увеличение гостей после чемпионата, как будет организовано транспортное регулирование, нужно ли рестораторам готовить специальные «меню болельщиков», и многое другое.

Как выяснилось, туроператоров больше всего волнует ценовая политика и доступность гостиниц, работа транспорта, организация входа на стадионы и недостаточное информирование зарубежных партнеров о том, что ждет болельщиков в России.

«Инфраструктура Москвы готова к приему ЧМ-2018, вся подготовка к проведению соревнований идет в запланированные сроки», – сообщил на открытии форума глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев. По его словам, стадионы прошли первые испытание – тестовым матчем с Аргентиной. Следующий матч, который пройдет в Лужниках, где сборная РФ будет принимать сборную Бразилии – даст ответы на все вопросы.

«На сегодняшний день классифицировано 1183 гостиницы различной категории звездности, 28 определены оргкомитетом как гостиницы для команд и клиентских групп ФИФА», — отметил Николай Гуляев. Для удобства москвичей и гостей в столице будут организованы перехватывающие парковки на семь тысяч машиномест, задействуют все виды транспорта.

Заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков отметил, что бизнесу и власти необходимо плотнее и конструктивнее взаимодействовать в оставшиеся полгода до Чемпионата.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько заметил, что чемпионат мира по футболу станет «беспрецедентным экзаменом на гостеприимство и уникальной возможностью презентации туристам новой Москвы». По его мнению, одна из важнейших задач – сфокусировать большие группы болельщиков на крупных туроператоров. «От этого будет зависеть не только качество обслуживания на всех этапах, но и порядок в городе, и комфорт болельщиков», – подчеркнул г-н Шпилько.

Заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин добавил, что ошибки, которые были допущены при эвакуации зрителей матча с командой Аргентины со стадиона «Лужники», будут учтены при подготовке к ЧМ-2018. Как сообщалось ранее, многие болельщики после матча Россия-Аргентина, прошедшего 11 ноября в Лужниках, жаловались на плохую организацию выхода со стадиона. Тогда людям пришлось в давке продвигаться к метро до двух часов.

«После 11 ноября были подведены итоги эвакуации. Проблемные вопросы, такие, как посадка людей в метро, нами обсуждались. И сейчас есть как минимум три варианта эвакуации граждан и посадки их на общественный транспорт. Эвакуация из Лужников будет осуществлена поэтапно, по ярусам. Полностью Большая спортивная арена будет освобождена в течение 15-20 минут. Вся инфраструктура, прилегающая к комплексу, будет задействована. Также будет введена в эксплуатацию в полном объеме станция метро «Спортивная». Отчасти будет использована для посадки пассажиров станция «Воробьевы горы», – рассказал он.

Г-н Малышкин добавил, что тестовый матч на стадионе «Спартак» показал, что эта площадка также готова к приему болельщиков.

Пол Уилан, исполнительный директор компании MATCH Accommodation, официального дистрибьютора гостиниц на ЧМ-2018, подчеркнул важность знания иностранного языка волонтерами и сотрудниками отелей. Приветствовать фанатов будут на разных языках, а больше всего гостей ожидается из Китая.

Пол Уилан также поделился опытом проведения чемпионатов мира по футболу в Германии в 2006 году, ЮАР 2010 году и в Бразилии в 2014 году. По мнению г-на Уилана, при проведении чемпионата мира по футболу 2018 году существует риск того, что загрузка российских гостиниц за счет иностранных туристов окажется ниже ожидаемого. Сколько именно болельщиков приедет в страну, отметил он, предсказать нельзя, это зависит от огромного количества факторов, в том числе маркетинговых усилий российских городов.

Однако опыт Германии и Бразилии показал, что многим болельщикам гораздо удобнее приехать в страну на определенные матчи, а потом уезжать обратно, не задерживаясь на длительное проживание. При таком положении дел загрузка гостиниц вырастет не так значительно, как хотелось бы.

По мнению столичных туроператоров «со стажем» существует риск, того, что матчи FIFA пройдут в нашей стране при значительно меньше загрузке отелей, чем ожидают некоторые.

Туроператоров интересовало, когда будут сняты лишние бронирования, сделанные компанией Match Accomodation для FIFA, и номера пойдут в свободную продажу. Исполнительный директор Пол Уилан сообщил, что это будет происходить в два этапа – 31 января и 15 апреля 2018 года. По его словам, ситуация с подготовкой гостиниц не критическая, хотя в некоторых городах есть проблемы, особенно с теми отелями, которые раньше никогда не работали с мероприятиями, подобными чемпионату.

Как сообщила руководитель Управления по размещению Оргкомитета «Россия-2018» Оксана Тубман, от болельщиков уже поступают жалобы на слишком высокую стоимость номеров. По ее данным, некоторые из отелей завысили тарифы в 10 раз. Эту информацию подтвердил заместитель гендиректора компании «Академсервис» Александр Курносов: «Есть трехзвездочные гостиницы, где номер стоит 37 тыс. рублей в сутки. Кто будет столько платить? Туристы? Болельщики? Многие знают, что они предпочитают палаточные городки и летают прямыми чартерами. Гостиницам надо снять завышенные ожидания, иначе будет сильное падение потока».

Генеральный директор компании «Интурист» Леонид Мармер рассказал, что «головная боль» туроператоров по въезду – недостаточное информирование партнеров за рубежом, особенно в тех странах, чьи команды приедут играть в Россию. «Те варианты, которые были опробованы на Кубке конфедераций – FAN ID, безвизовый въезд по паспорту болельщика, бесплатный проезд – они себя оправдали. Но многие наши партнеры – зарубежные туроператоры, MICE-игроки – о них не знают. Наша задача сейчас – довести до партнеров логистику чемпионата, информацию о возможностях размещения в городах проведения», – подчеркнул он.

Многие туроператоры сетовали на недостаток информации о том, как будет организована транспортная логистика чемпионата, как будет работать система FAN ID, как будет устроена система безопасности и т.п. Представители турбизнеса пока не понимают, будут ли, например, в Москве, перекрываться улицы и площади, которые обычно посещают туристы.

Заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минсвязи Андрей Романков рассказал, что FAN ID, или паспорт болельщика, будет действовать с 4 июня по 25 июля 2018 года как въездная виза в Россию. Но последним днем, когда иностранцы смогут въехать по нему, станет дата последнего матча чемпионата 15 июля.

Он напомнил, что паспорт болельщика можно получить только после покупки билета на один из матчей. Помимо безвизового въезда, он дает право на бесплатные поездки на поездах между городами чемпионата и на общественном транспорте в этих городах в дни матчей. Болельщикам стоит заранее побеспокоиться о специальных документах. Паспорта болельщика уже выдаются. Система таких паспортов показала хорошие результаты на Кубке конфедераций этим летом.

Отвечая на вопрос о необходимости разработки специальных «меню болельщика», организации «пивных миль», заместитель руководителя департамента торговли и услуг Москвы Александр Иванов отметил, что Москва не нуждается в дополнительном предложении ресторанных услуг. «В Москве уже 54 английских, 11 бельгийских, 49 ирландских, 22 немецких, 236 обычных пивных ресторана. 122 спортбара, 56 стейкхаузов— всего более 800 предприятий «пивной зоны». Это полностью отвечает интересам болельщиков на будущем Чемпионате мира по футболу»,— сказал он.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров подчеркнул, что болельщикам не так интересны музеи и торговые центры, а вот пивные заведения интересны. «Москва готова обеспечить пивом и не только всех болельщиков. Языковых проблем в ресторанах я не ожидаю: есть картинки в меню, у туристов есть разговорники. Наш город неоднократно принимал крупнейшие международные мероприятия», — заметил он.

Во второй день Форума проходили обсуждения подготовки кадров для туриндустрии. В ходе круглого стола «Москва с высоты птичьего полета» Екатерина Борисова, начальник Управления туризма Департамента спорта и туризма города Москвы, рассказала о том, какая работа ведется в направлении развития столицы «вверх». Москва готова удивить гостей ЧМ-2018 завораживающими панорамами – деловой комплекс «Москва-Сити» был представлен тремя площадками: High Port 354 (ресторан RUSKI), Panorama 360 и «Музей-смотровая «Москва-Сити».

Об обновленных программах Останкинской телебашни рассказала представитель филиала РТРС «МРЦ» Мария Киселева. А всех любителей готовить ждут в кулинарной студии «Кулинарион», площадки которой также имеют панорамный вид на город. Помимо «высотных» проектов участникам были представлены возможности недавно открытого в центре Москвы и пользующегося высокой популярностью парка «Зарядье».

/TOURBUS.RU