Власти Мальдив предупредили туроператоров о проблемах владельца ряда популярных отелей/ Сильные снегопады вызвали хаос в транспортном сообщении в Европе/ Украинский турист исчез во время купания на Пхукете

Власти Мальдив предупредили туроператоров о проблемах владельца ряда популярных отелей Управление внутренних доходов Мальдивских островов (MIRA) принимает решительные меры по отношению к отдельным туристическим объектам и компаниям, которые нарушают закон в части аренды и налогообложения. Самая серьезная сумма задолженности числится за объектами, прямо или косвенно связанными с бизнесменом Касимом Ибрагимом. Дело передано на рассмотрение в суд страны. По информации РСТ, об этом в своем официальном сообщении Министерство по туризму Мальдив предупреждает всех деловых партнеров, ведущих коммерческую деятельность с компаниями г-на Ибрагима. Как сказано в сообщении, речь идет о компаниях Villa Shipping и Trading Company Pvt Ltd, Gazeera Pvt Ltd, Maanenfushi Pvt Ltd, Villa Hotels and Resorts Pvt Ltd and Villa Holidays Pvt Ltd. В составе этих пяти компаний есть отели, задолжавшие государству порядка $200 млн Paradise Island Resort, Sun Island Resort, Fun Island Resort, Holiday Island Resort, Gaafu Dhaalu Atoll Gazeera Island, Raa Atoll Maanenfushi Island and a land in Laamu. Банковские счета всех пяти компаний принудительно заморожены, однако они продолжают политику уклонения от уплаты налогов и используют налоговые схемы, которые могут рассматриваться как мошеннические, сообщает министерство. Свою преступную деятельность компании ведут также за рубежом, в частности, в Германии. Российские туроператоры в курсе истории с г-ном Ибрагимом, одним из самых состоятельных людей Республики Мальдивы, она тянется уже практически год. Однако никакого официального сообщения от Министерства туризма Мальдив они пока не получали. Ситуация осложняется тем, что перечисленные отели – среди самых востребованных у российских туристов бюджетных «пятерок», - отмечает РСТ. Сильные снегопады вызвали хаос в транспортном сообщении в Европе Мощнейший за последние четыре года снегопад привел к многочисленным отменам и задержкам авиарейсов в Великобритании, сообщают местные СМИ. Главный аэропорт британской столицы — Хитроу — пока официально считается открытым, однако рейсы выполняются с большими задержками. Власти сообщают о заносах и многочисленных авариях на автодорогах страны, перебоях с подачей электроэнергии в ряде районов. Более 300 рейсов отменены из-за снегопада и нулевой температуры воздуха в финансовой столице Германии — Франкфурте, на четыре часа закрывалась в воскресенье воздушная гавань Дюссельдорфа. В земле Рейн-Вестфалия наблюдаются задержки поездов, часть из них перенаправлена в другие пункты. Во Франции паром с более чем 300 пассажирами на борту из-за сильного ветра сел на мель в районе порта Кале. Никто не пострадал, но были созданы значительные трудности для судоходства при заходе и выходе из гавани. Проливные дожди вынудили власти Корсики закрыть аэропорты на острове, включая столичный. Украинский турист исчез во время купания на пляже Пхукета Украинский турист исчез во время купания на пляже Патонг на острове Пхукет в Таиланде, сообщает Phuket Gazette. Сообщение о том, что 27-летний турист пропал без вести, поступило в воскресенье, 10 декабря, около 18:30. Капитан судна увидел, что его пассажир нырнул с лодки на расстоянии 300-400 метров от берега на глубину 7-8 метров и пропал. Спасатели смогли потратить на поиски туриста всего 15 минут из-за плохой видимости после захода солнца и сильных волн. /TOURBUS.RU

