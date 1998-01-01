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Увидеть Москву с высоты птичьего полета смогут гости столицы в рамках ЧМ-2018

Круглый стол с участием представителей главных столичных смотровых площадок прошел сегодня в рамках Форума профессионалов туриндустрии Москвы

Сегодня в рамках проходящего в столице Форума профессионалов туриндустрии Москвы состоялся круглый стол, участниками которого стали представители смотровых площадок столицы.

В ходе мероприятия Екатерина Борисова, начальник Управления туризма Департамента спорта и туризма города Москвы, рассказала о том, какая работа ведется в направлении развития столицы «вверх».

А участники круглого стола рассказали о вновь открывшихся смотровых площадках Москвы, которые готовы принять гостей ЧМ-2018.

«Высотное» сердце столицы – деловой комплекс «Москва-Сити» был представлен тремя площадками – High Port 354 (ресторан RUSKI), «Panorama 360» и «Музей-Смотровая «Москва-Сити».

Об обновленных программах в рамках посещения туристами Останкинской телебашни рассказала представитель филиала РТРС «МРЦ» Мария Киселева. А всех любителей готовить ждут в кулинарной студии «Кулинарион», площадки которой также имеют панорамный вид на город.

Помимо «высотных» проектов участникам были представлены возможности недавно открытого в центре Москвы и пользующегося высокой популярностью парка «Зарядье». К приему туристов готов и Измайловский кремль. О разнообразной экскурсионной программе рассказала директор по развитию культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» Полина Шабанова.

«Москва готова удивить гостей ЧМ-2018 не только завораживающими панорамами, но и разнообразием туристических программ и маршрутов», - отмечалось в ходе круглого стола.

Напомним, что вчера и сегодня в конференц-залах Marriott Grand Hotel Moscow проходит Форум профессионалов туриндустрии Москвы, который стал ключевой площадкой для обсуждения стратегии развития отрасли в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 в России.

Организатором форума является Департамент спорта и туризма города Москвы. Среди спикеров – руководители профильных департаментов правительства Москвы, руководители Федерального агентства по туризму, представители оргкомитета ЧМ-2018, признанные профессионалы сферы туризма.

Эксперты отрасли обсуждают актуальные вопросы подготовки столицы к приему спортсменов, гостей и болельщиков Чемпионата мира по футболу – готовности необходимой инфраструктуры, обеспечения безопасности, формирования транспортной доступности Москвы и междугороднего сообщения, а также вопрос подготовки сервисных туристских организаций.

В рамках форума представлены специально разработанные «маршруты болельщиков», предложения по культурному досугу гостей, новые гастрономические программы, круизные программы летней навигации, вопросы развития новых технологий в продажах, а также подготовки специалистов.

В работе форума принимают участие более 600 профессионалов и экспертов туристической отрасли и отельного бизнеса, представители профильных ассоциаций и объединений, сотрудники образовательных организаций, занимающихся подготовкой кадров для сферы туризма.

/TOURBUS.RU