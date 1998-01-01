Новости Египет начнут "открывать" в феврале Эксперты туррынка комментируют заявления президента и главы Минтранса России относительно подписания протокола об авиасообщении с Египтом

Находящийся в составе официальной российской делегации в Каире глава Минтранса РФ Максим Соколов заявил о возможности возобновления полетов российских авиакомпаний в Египет в начале февраля, - сообщает «Интерфакс». Отвечая на вопрос, какие авиакомпании двух стран могут совершать рейсы, министр заявил: "Со стороны Египта, очевидно, это Egypt Аir, хотя я бы порекомендовал уточнить у них. У нас на этой линии работала компания "Аэрофлот". Ранее он сообщил о готовности к подписанию протокола об авиасообщении с Египтом уже на этой неделе. "Это в первую очередь зависит от египетской стороны. Со стороны Министерства транспорта и Правительства РФ мы будем готовы сделать это на этой неделе", — сказал он журналистам. Напомним, что вчера по итогам переговоров на высшем уровне в Египте президент Путин заявил о готовности в целом к открытию прямого авиационного сообщения между Москвой и Каиром. "Будем стремиться к тому, чтобы протокол был подписан в самое ближайшее время", — сказал г-н Путин. Президент отметил, что после трагедии в небе над Синаем египетская сторона проделала "большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах". "Обговорили с господином президентом алгоритм дальнейших совместных действий, направленных на возобновление прямого авиасообщения", — сказал Владимир Путин. Ранее сообщалось, что возобновление авиасообщения между РФ и Египтом начнется с открытия регулярных рейсов между столицами двух государств. Российские пассажиры будут обслуживаться во втором терминале аэропорта Каира, который был оснащен новыми системами обеспечения безопасности. Между тем, АТОР сегодня сообщает, что восстановление авиасообщения с Каиром заметно не повлияет на российский туристический рынок, так как россияне предпочитают прямые перелеты на курорты страны. Ассоциация напоминает, что в зимнем сезоне Египет фактически является безальтернативным направлением по соотношению цена/качество. Сейчас главными направлениями зимнего пляжного отдыха стали Таиланд, ОАЭ, Израиль и Иордания. Эксперты АТОР при этом не исключают, что открытие египетских курортов может "оттянуть" туристов с этих направлений. "Открытие египетских курортов приведет к росту выездного турпотока, усилит конкуренцию на пляжных направлениях и может привести к снижению цен на авиаперевозку по курортным направлениям и турпакеты в целом", — сообщает АТОР. РСТ сегодня также сообщает, что, «по мнению экспертов, если сначала откроют Каир, то это не будет означать возвращения массового турпотока в страну, поскольку чартеры в египетскую столицу никто ставить не будет». «С другой стороны, возобновление авиарейсов вернет нам понятие Египта как турпродукта, снимет табу с этого направления, позволит туроператорам формировать турпакеты, - заявил между тем коммерческий директор компании TEZ Tour Александр Буртин. – И наверняка кто-то из туристов захочет отправиться в Каир, чтобы посмотреть пирамиды, а оттуда внутренним рейсом всего за 40 минут долететь на морских курортов страны». Кроме того, туроператоры смогут возить туристов в Египет через Эйлат, откуда совсем недалеко до египетского курорта Таба. А самое главное, что возобновление авиасообщения, пусть даже только с Каиром, будет подразумевать в видимой перспективе следующие шаги, то есть возвращение чартерных программ в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, - считает г-н Буртин. В то же время Александр Сизинцев, генеральный директор компании Biletix, заявил сегодня нашему порталу, что «в 2017 году количество продаж авиабилетов на непрямые рейсы из России в Египет выросли на 32% по сравнению с 2016 годом, однако их доля не превышает 0,1% от всех продаж авиабилетов по международным направлениям. В основном данная статистика основывается на росте популярности Шарм-эль-Шейха, в то время как остальные египетские курорты продемонстрировали снижение спроса на 2-3%. На период предстоящих новогодних праздников рост продаж авиабилетов в Египет составил 28%. Средняя стоимость авиабилетов из Москвы туда-обратно на рейсы с одной пересадкой – 31 288 рублей. В случае возобновления прямого авиасообщения между Россией и Египтом мы ожидаем значительный, кратный рост продаж по данному направлению». Дмитрий Мазаников, руководитель представительства компании "РоссТур" в СЗФО в интервью нашему порталу отметил, что "открытие" Египта было бы для российского туристического бизнеса большим и очень приятным подарком. Если оценивать объективно, этого направления крайне не хватает как туристам, так и предпринимателям. Для первых его появление на рынке означало бы возможность недорого и с комфортом отдохнуть на теплом море, а для вторых - возможность хорошо зарабатывать не только летом, когда есть Турция. Что ни говори, но имеющиеся сейчас зимние "пляжные" направления многим потенциальным клиентам не по карману, а объемы продаж по ним невелики".



Дмитрий Зимин, менеджер компании "Путешествуем вместе", в свою очередь, заявил нам, что "в любом случае равнозначной замены Египту нет: увы, ни ОАЭ, ни Таиланд, ни тем более Карибы не могут сравниться с этим направлением по популярности. Ее секрет прост: Египет способен предложить достаточно качественный отдых у моря по доступным для большинства российских клиентов ценам. И если его "откроют", можно с абсолютной уверенностью говорить о том, что спрос будет высоким".



Напротив, Светлана Алексеева, менеджер компании "Отдых", в беседе с нами высказала мнение, что она "не уверена, что открытие Египта вызовет ажиотажный спрос. Ведь за время его отсутствия на рынке многие уже открыли для себя другие направления и даже уже купили туда туры. С учетом нестабильной ситуации на Синае, где периодически совершаются теракты, кое-кто не полетит на Красное море и по соображениям безопасности. Поэтому и объемы спроса на Египет могут оказаться труднопрогнозируемыми». /TOURBUS.RU

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